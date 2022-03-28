Наші перемоги. Військові показали залишки російського бойового гелікоптера (фото)
Триває 33-й день повномасштабної війни Росії проти України
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив фото з місця падіння російського бойового гелікоптера.
Ворожа техніка була збита бійцями 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
«Мо#кальську тварюку, яка несла смерть нашим містам і селам, збили над Україною воїни Князівської бригади!
Мінус одна птічка рашистська...
Плюс один урок до Перемоги!», − запевнили бійці.
Зазначимо, що від техніки окупантів залишилося небагато.
Нагадаємо, турецька розвідка виявила факти, які свідчать про участь Вірменії у повновасштабному вторгненні Росії на територію України.
За інформацією цього ЗМІ, 25 березня чотири військові літаки Су-30 збройних сил Вірменії вилетіли до Росії. Кінцевою метою цієї четвірки є участь у війні проти України.