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    Наші перемоги. Військові показали залишки російського бойового гелікоптера (фото)

    Ще місяць такої війни і росіянам доведеться забути про авіацію - Наші перемоги. Військові показали залишки російського бойового гелікоптера (фото)
    Ще місяць такої війни і росіянам доведеться забути про авіацію
    фото: генштаб ЗСУ

    Триває 33-й день повномасштабної війни Росії проти України

    Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив фото з місця падіння російського бойового гелікоптера.

    Ворожа техніка була збита бійцями 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

    «Мо#кальську тварюку, яка несла смерть нашим містам і селам, збили над Україною воїни Князівської бригади!

    Мінус одна птічка рашистська...

    Плюс один урок до Перемоги!», − запевнили бійці.

    Зазначимо, що від техніки окупантів залишилося небагато.

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    Наші перемоги. Військові показали залишки російського бойового гелікоптера (фото)
    Наші перемоги. Військові показали залишки російського бойового гелікоптера (фото)
    Наші перемоги. Військові показали залишки російського бойового гелікоптера (фото)
    Наші перемоги. Військові показали залишки російського бойового гелікоптера (фото)
    Наші перемоги. Військові показали залишки російського бойового гелікоптера (фото)
    Наші перемоги. Військові показали залишки російського бойового гелікоптера (фото)
    Наші перемоги. Військові показали залишки російського бойового гелікоптера (фото)
    фото: генштаб ЗСУ

    Нагадаємо, турецька розвідка виявила факти, які свідчать про участь Вірменії у повновасштабному вторгненні Росії на територію України.

    За інформацією цього ЗМІ, 25 березня чотири військові літаки Су-30 збройних сил Вірменії вилетіли до Росії. Кінцевою метою цієї четвірки є участь у війні проти України.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна гелікоптер окупація #stoprussia
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    Наші перемоги. Військові показали залишки російського бойового гелікоптера (фото)