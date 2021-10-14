Зеленський побував на передовій на Донбасі

На День захисника та захисниці президент приїхав до військовослужбовців

Президент України Володимир Зеленський відвідав передову на Донбасі

Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє Офіс президента.

Президент заслухав інформацію про оперативно-тактичну ситуацію на цій ділянці. Глава держави також ознайомився з особливостями застосування протидронової рушниці.

Зеленський також поспілкувався з військовими та оглянув умови несення служби.

Президент вручив українським захисникам цінні подарунки та подякував за службу.

Володимир Зеленський також переглянув малюнки, які діти надсилали нашим захисникам на фронт.

Нагадаємо, сьогодні Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою на Донеччину.

Тим часом ветерани у центрі Києва спалили опудало Зеленського. Як відомо, 14 жовтня відзначають День захисників та захисниць України. Також сьогодні Україна святкує День Українського козацтва і чергову річницю створення УПА. Крім того, віряни відзначають День святої Покрови Пресвятої Богородиці.

Сьогодні у Києві відбувся марш до Дня захисників та захисниць.

Кияни вшанували пам'ять загиблих за свободу і незалежність України (фото, відео).

Також сьогодні Зеленський на Хортиці прийняв присягу у військових ліцеїстів. Зокрема, урочисту клятву склали ліцеїсти Запорізького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник», Криворізького ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою, Луганського обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії».

Крім того, Зеленський присвоїв звання Героя двом захисникам України, які загинули на війні.

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