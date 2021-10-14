Урядовець пояснив, чим займатиметься уповноважена з прав захисників і захисниць України

«Фактично ми вважаємо – це як ветеранський омбудсмен», – заявив Ілляшенко

Новопризначена уповноважена з прав захисників і захисниць України опікуватиметься не лише ветеранами, але й тими, хто не отримав офіційний статус. Про це в ефірі Радіо Свобода сказав заступник міністра у справах ветеранів України Олексій Ілляшенко.

«Міністерство у справах ветеранів відповідає саме за ветеранів війни. Але є наші герої, які не отримали статус ветерана війни і, наприклад, перебувають у місцях позбавлення волі. Деякі не мають змоги отримати цей статус через бюрократичні або юридичні проблеми, тому нова посада Альони Вербицької і взагалі цей напрямок діяльності в Офісі президента дійсно потрібен. Фактично ми вважаємо – це як ветеранський омбудсмен», – заявив Олексій Ілляшенко.

13 жовтня президент України Володимир Зеленський заснував посаду уповноваженого з прав захисників України. На цю посаду призначена радник офісу президента Альона Вербицька.

Вона також є головою Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України.

Вербицька вже пообіцяла «діяти незалежно та неупереджено, в інтересах людини і громадянина, захищаючи конституційні права та законні інтереси наших Захисників».

Раніше президент Володимир Зеленський підписав указ про помилування 31 військового, засудженого через злочини легкого та середнього ступеня тяжкості. Як повідомляв Офіс президента, ініціаторами помилування виступили Консультативна рада з питань забезпечення прав і свобод захисників України та комісія при президентові України у питаннях помилування.

Перед створенням указу представники консультативної ради відвідали близько 40% колоній, а також виправні центри та слідчі ізолятори, де провели зустрічі з понад 200 засудженими військовими.

За словами голови комісії у питаннях помилування, під час розгляду справ обрали людей, які не вчиняли тяжких злочинів, а президент «особисто ознайомився зі справою кожного військового, якого рекомендували помилувати».

Гота додав, що помилування не стосується справ щодо військових, які скоїли ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Також не розглядаються справи засуджених за вбивство.

10 жовтня Вербицька повідомила, що помилувані Зеленським ветерани АТО вийшли із в'язниць.

Незабаром в Україні дозволять жінкам обіймати будь-які посади в армії.