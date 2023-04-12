«Ви і далі продовжуватиме тиснути руку Путіну?»

Залишите за дужками знищені міста, геноцид, терор, катування, тисячі вбитих?

Формулу перемоги України і демократії можна обговорювати, але формула поразки відома.

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Історія вчить: ніякої повної та безумовної капітуляції агресора.

Залиште Третій рейх у кордонах до 1941 року з анексованими й окупованими територіями Австрії, Чехословаччини, Польщі, Франції. Запросіть Гітлера в ООН на засідання Радбезу.

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Легітимізуйте фашистську владу і відновіть business as usual з постачальниками Вермахту.

Залиште за дужками знищені міста, геноцид, терор, катування, тисячі вбитих, серед яких – сотні безневинних дітей, зруйновані долі… і далі продовжуйте тиснути руку Путіну на різноманітних самітах, зустрічах і перемовинах.

У разі якщо світ обере ганебний мир, він отримає нову війну з російським Четвертим рейхом.