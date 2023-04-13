До України вперше приїхав топ-генерал Франції

ЗСУ готові ділитися досвідом із французькими партнерами щодо ведення повномасштабної війни

Сьогодні, 13 квітня, Україну вперше відвідав начальник Об'єднаного штабу Збройних сил Франції генерал Тьєрі Бюркар. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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«Був радий вперше вітати в Україні начальника Об‘єднаного штабу Збройних сил Французької Республіки генерала армії Тьєрі Бюркара. Це чіткий сигнал підтримки української армії з боку французьких колег у війні проти агресора», – йдеться в повідомленні.

Залужний повідомив, що провів з генералом Бюркаром змістовні перемовини: ознайомив із ситуацією на фронті, детально зупинився на потребі України в артилерійських снарядах та інших боєприпасах, засобах протиповітряної оборони та винищувачах F-16.

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«Домовилися продовжувати співпрацю та підтримувати діалог і надалі. Зі свого боку, Збройні сили України готові ділитися досвідом з партнерами щодо ведення повномасштабної війни. Вдячний генералу Бюркару та народу Франції за допомогу. Ціную солідарність та підтримку», – додав головнокомандувач.

Нагадаємо, триває 414-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Незважаючи на численні втрати, окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби було відбито понад 45 атак противника.