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Росія готується до втрати Криму. Al Jazeera навела докази

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія готується до втрати Криму. Al Jazeera навела докази
Росія збільшила кількість оборонних споруд в Криму
фото: Planet.com/Al Jazeera

Окупанти риють в Криму оборонні укріплення та траншеї

Загарбники готуються до звільнення Криму Збройними силами України. Вони спорудили розгалужену мережу окопів та оборонних спроруд, яка нині простягається через прикордонні села Криму. Про це свідчать супутникові знімки, передає Al Jazeera.

Згідно з супутниковими знімками, в період з лютого по березень кримський кордон і прилеглі території окупанти перетворили на укріплений бар’єр.

Відповідно до зображень, наданих Sanad SkySat і Planet.com, протягом того ж періоду також відбувалося будівництво та розширення кількох значних військових баз.

Росія готується до втрати Криму. Al Jazeera навела докази фото 1

На знімках, зроблених 1 квітня, також видно, що окупаційна влада Криму встановила морський бар’єр біля доку Чорноморського флоту Росії в порту Севастополя, а також кілька нових будівель та інфраструктурних об’єктів на території порту.

Тим часом на російських сайтах з працевлаштування в Криму за останні кілька місяців з’явилися оголошення про залучення робітників для будівництва фортифікаційних споруд. Аналітики кажуть, що нестача робочої сили може бути вагомою причиною того, чому ці траншеї ще не повністю ефективні.

«Жодна з траншей на жодній із фотографій не завершена на 100%. Усе вказує на триваючу роботу, оскільки мережі траншей не з’єднані та не мають повних комунікаційних траншей», – сказав Al Jazeera Зев Файнтуч, старший аналітик розвідки охоронної компанії Global Guardian, побачивши фотографії.

Траншеї на сході Криму біля села Кам'янське 27 березня
Траншеї на сході Криму біля села Кам'янське 27 березня
фото: SkySat/Al Jazeera

Окопи на півночі Криму свідчать про те, що Росія готується до наступу України з півночі.

Далі на південь траншеї та укріплення свідчать про те, що Росія очікує будь-якого успішного прориву своєї першої лінії оборони, щоб рухатися по двох магістралях, E97 і E105.

Авіабаза «Бельбек», супутникові знімки від 27 березня
Авіабаза «Бельбек», супутникові знімки від 27 березня

Нагадаємо, Росія тимчасово окупувала Крим у 2014 році, за вісім років до початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Політичне та військове керівництво України чітко дало зрозуміти, що вважає перемогу поверненням кордонів 1991 року, яку визнала Росія. Організація Об’єднаних Націй і всі західні союзники України також визнають ці кордони, які включають Крим.

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Теги: війна контрнаступ ЗСУ Крим росія

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