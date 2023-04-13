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На Донеччині окупанти посилили контррозвідувальний режим

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Донеччині окупанти посилили контррозвідувальний режим
На окупованій Донеччині збільшилась кількість блокпостів та патрулів
фото з відкритих джерел

Окупанти бояться витоку інформації про місця розташування їхніх підрозділів 

Російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 13 квітня.

У населеному пункті Графське Волноваського району Донецької області та навколо збільшилась кількість блокпостів та патрулів. На блокпостах ворог активно проводить фільтраційні заходи місцевого населення.

Дещо схожа ситуація у Благодатному Донецької області. Побоюючись витоку інформації про місця розташування підрозділів окупантів, загарбники стали обмежувати певні маршрути руху таксистам, в’їзд місцевим жителям дозволено виключно за наявності реєстрації.

Нагадаємо, триває 414-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Незважаючи на численні втрати, окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби було відбито понад 45 атак противника.

Теги: росія Донеччина війна окупанти

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