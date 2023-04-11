Кремль посилює дискредитацію Пригожина – ISW
Кремлю не подобається політична активність Пригожина
Міністерство закордонних справ Росії прямо відповіло на критику фінансиста ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина щодо порядку денного головування Росії в Раді Безпеки ООН, що стало першим випадком, коли російська державна установа офіційно відповіла на критику Пригожина. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Так, 7 квітня Пригожин розкритикував роботу МЗС в Африці, заявивши, що МЗС Росії «абсолютно нічого» не робить, а «вагнерівці» стикаються з «величезними труднощами» у взаємодії з МЗС та іншими державними установами в регіоні. МЗС у відповідь на критику Пригожина 9 квітня повідомило, що готове співпрацювати з російським бізнесом і підприємцями для просування російського бізнесу за кордоном, а низка найближчих заходів під головуванням Росії в РБ ООН присвячена африканській проблематиці. Потім Пригожин відповів МЗС, поставивши під сумнів його здатність вирішувати проблеми через РБ ООН, і опублікував список із 15 питань, які, на його думку, вимагають термінового обговорення в Радбезі, більшість із яких стосується підтримки дій Росії в Україні та Африці
Аналітики зазначили, що атака МЗС РФ на Пригожина є продовженням спроб
Кремля дискредитувати і підірвати Пригожина.
«МЗС, інші російські державні установи та філії Кремля, ймовірно, прагнуть присікати будь-які спроби Пригожина заручитися громадською чи політичною підтримкою», - йдеться у звіті ISW.
Ключові висновки ISW:
- Російські блогери рішуче засудили звинувачення російського військового лікаря та члена «Союзу добровольців Донбасу» Юрія Євича в «дискредитації російських збройних сил», припускаючи, що широке застосування цього нового закону, ймовірно, стане джерелом зростаючого невдоволення.
- Держдума Росії 13 квітня розгляне поправку до Кримінального кодексу РФ, яка посилює кримінальну відповідальність за державну зраду і терористичну діяльність.
- Міністр оборони Росії Сергій Шойгу зустрівся з президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Мінську 10 квітня.
- Російські війська вели обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна.
- Російські війська продовжували здобувати територію в Бахмуті та його околицях і продовжували наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк.
- Російські війська продовжували оборонні приготування в Херсонській та Запорізькій областях.
- Пригожин розкритикував зусилля міністерства оборони Росії з вербування полонених, ймовірно, для того, щоб прорекламувати поточні кампанії вербування найманців «Вагнера».
- Повідомляється, що війська «Вагнера» продовжують вчиняти військові злочини, обезголовлюючи українських військовослужбовців у Бахмуті.
- Російські чиновники та окупаційна влада продовжують депортувати дітей до Росії під виглядом програм лікування, реабілітації та добровільної евакуації.
Раніше повідомлялося, що «вагнерівці» вербують мешканців Кубані.
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