Окупований Крим у паніці скасовує парад на 9 Травня

«Влада» Криму та Севастополя вирішила не проводити паради та ходу «Безсмертного полку» 9 травня

Ходи «Безсмертного полку» не буде

Налякана ймовірним контрнаступом ЗСУ, окупаційна влада Криму відмовилась від проведення святкового параду та скасувала усі заходи до 9 травня. Про це повідомив голова окупаційної «адміністрації» Криму Сергій Аксьонов.

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За його словами, «влада» Криму та Севастополя вирішила не проводити паради та ходу «Безсмертного полку» 9 травня з міркувань безпеки, адже українці готуються звільняти окуповані Росією території.

«Органи влади Республіки Крим та міста-героя Севастополя ухвалили спільне рішення не проводити святкові демонстрації на 1 травня, ходи «Безсмертного полку» та військовий парад на 9 травня. Це рішення зумовлене міркуваннями безпеки», – написав Аксьонов.

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При цьому він заявив, що ветерани нібито не залишаться без уваги. На честь свята їх мають намір відвідати представники органів влади.

Нагадаємо, начальниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що Україна продовжить завдавати ударів по військових цілях на території тимчасово окупованого Криму.

Також, екскомандувач сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес розповів про те, що Збройні Сили України здатні звільнити анексований у 2014 році Росією Крим вже до кінця цього літа.