Як усунути проблеми з оформленням статусу учасника бойових дій: покрокова інструкція

51% ветеранів та чинних військових мають проблеми з оформленням довідок, необхідних для отримання статусу учасника бойових дій чи пільг. Часто вони отримують невмотивовані відмови у наданні документів.

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Такі дані отримав Український ветеранський фонд Мінветеранів, аналізуючи звернення захисників до експертів юридичних консультацій. Цей проєкт засновано УВФ спільно з Незалежною антикорупційною комісією, у січні 2023 року.

За три місяці роботи фахівці юридичної консультації опрацювали понад 300 запитів. Дані оприлюднили під час заходу «Гідність і Повага», під час якого презентували концепцію ветеранських політик та змін.

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Найпоширеніші запити:

проблеми з отриманням у військовій частині необхідних документів для оформлення УБД

проходження ВЛК

неможливість отримання у військовій частині документів, необхідних для оформлення одноразової грошової допомоги

Проблеми з оформленням статусу УБД

З моменту, коли боєць виконує бойові чи службові завдання, або отримує контузію, каліцтво – його безпосередній керівник у місячний термін має подати на розгляд комісії перелік документів, які є підставою для надання статусу учасника бойових дій.

На практиці, командири цього алгоритму не дотримуються, тому захисники й захисниці змушені самостійно збирати документи, щоб оформити статус УБД.

Коли військові починають збирати необхідні довідки, вони часто стикаються з тим, що у військових частинах довго не видають необхідні документи, оскільки наразі не встановлено термін розгляду рапортів. Є випадки безпідставних відмов у видачі таких документів.

Часто захисникам видають довідки, що не відповідають встановленому зразку, мають помилки в назвах, неточності у формулюваннях, що також згодом унеможливлює розгляд таких документів відповідною комісією.

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Часто військові не можуть розібратися до якої комісії їм необхідно звернутися і куди безпосередньо скеровувати документи.

Терміни розгляду документів та ухвалення рішення про надання чи відмову щодо статусу УБД не дотримуються, що також негативно впливає на процес.

Що необхідно зробити

Щодня збільшується кількість військових, які беруть участь в бойових діях, тож і актуальність оформлення статусу учасника бойових дій зростатиме. У зв’язку з цим пропонується внести зміни до Постанови КМУ №413 від 20 серпня:

На період дії воєнного стану розглядати питання про надання статусу учасника бойових дій на підставі довідки (Додаток 6 до Положення) без подачі інших підтверджуючих документів: витягів (копій) бойових донесень, журналів бойових дій, вахтових журналів, польотних листів. Адже, сама довідка видається на їх підставі і не може бути видана без наявності відповідних підтверджуючих документів.

Встановити термін протягом якого військові частини повинні надати документи необхідні для оформлення статусу учасника бойових дій.

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Внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та доповнити його статтею щодо відповідальності за порушення строків надання документів, передбачених для отримання статусу учасника бойових дій.

Враховуючи той факт, що до Постанови КМУ №413 від 20 серпня 2014 року вносились численні зміни, наразі її зміст не відповідає базовим принципам нормотворчості, а саме: практичності тексту та доступності для громадян його змісту.

Потрібно удосконалити зміст нормативного акту: систематизувати категорії учасників бойових дій та документів, які подаються для оформлення такого статусу та викласти його у новій редакції.

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