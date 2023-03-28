Прикордонники показали, як знищили схованку «вагнерівців» у Бахмуті (відео)

Зі схованки окупанти вели прицільний вогонь по позиціях ЗСУ.

Прикордонники Луганського загону разом з іншими військовими під час ближнього бою в одному з кварталів Бахмута знищили схованку «вагнерівців». Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Зазначається, що зі схованки окупанти вели прицільний вогонь по позиціях ЗСУ.

«Бійці пострілами з ручних гранатометів ліквідували будівлю, яку використовували бойовики «Вагнера», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, триває 398-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку. Підрозділами Сил оборони України відбито 62 атаки противника на зазначених напрямках.