Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Прикордонники показали, як знищили схованку «вагнерівців» у Бахмуті (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Прикордонники показали, як знищили схованку «вагнерівців» у Бахмуті (відео)
фото: скрін із відео

Зі схованки окупанти вели прицільний вогонь по позиціях ЗСУ.

Прикордонники Луганського загону разом з іншими військовими під час ближнього бою в одному з кварталів Бахмута знищили схованку «вагнерівців». Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що зі схованки окупанти вели прицільний вогонь по позиціях ЗСУ.

«Бійці пострілами з ручних гранатометів ліквідували будівлю, яку використовували бойовики «Вагнера», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 398-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку. Підрозділами Сил оборони України відбито 62 атаки противника на зазначених напрямках.

Теги: прикордонники війна ПВК Вагнера окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Резніков показав бойові подарунки для десантників ЗСУ
Резніков показав бойові подарунки для десантників ЗСУ
Вчора, 19:54
«Вагнерівці» атакують: ЗСУ показали бій за Соледар-Сіверськ (відео)
«Вагнерівці» атакують: ЗСУ показали бій за Соледар-Сіверськ (відео)
26 березня, 19:00
Танковий двобій між ЗСУ та армією РФ: яскраве відео від Міноборони
Танковий двобій між ЗСУ та армією РФ: яскраве відео від Міноборони
26 березня, 15:50

Події в Україні

Прикордонники показали, як знищили схованку «вагнерівців» у Бахмуті (відео)
Прикордонники показали, як знищили схованку «вагнерівців» у Бахмуті (відео)
Голова донецької Нацполіції: Авдіївка практично знищена
Голова донецької Нацполіції: Авдіївка практично знищена
Посадовці податкової вкрали понад 150 млн грн у компаній, які опинилися під окупацією
Посадовці податкової вкрали понад 150 млн грн у компаній, які опинилися під окупацією
Постачання боєприпасів Україні: Франція зробила заяву
Постачання боєприпасів Україні: Франція зробила заяву
Британія та Польща побудують в Україні два тимчасових села
Британія та Польща побудують в Україні два тимчасових села
Спецпризначенці СБУ знищили «жирну ціль» (відео)
Спецпризначенці СБУ знищили «жирну ціль» (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
120K
Утікає з країни? Митрополита Павла застукали у паспортному столі (відео)
30K
Зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті: підозрюваних ізолювали від постраждалої
21K
У Києві пролунали вибухи: Кличко повідомив деталі
16K
Окупант, який віддав наказ бомбити драмтеатр в Маріуполі, виявився уродженцем України
16K
Архімандрит Московського патріархату обізвав своїх вірян «стадом» (відео)
12K
У Києві тривога тривала майже три години

Новини

США заявляють про створення трибуналу для Росії, деталі
Сьогодні, 07:56
Окупанти застосовують «сльозогінні» гранати і запустили 15 «Шахедів» – Генштаб
Сьогодні, 06:50
Залужний перевірив роботу самохідної артилерійської установки Paladin (відео)
Сьогодні, 04:28
Окупантам стає дедалі «спекотніше» у Маріуполі (відео)
Сьогодні, 04:00
Ворог здійснив нічну атаку на Україну (відео)
Сьогодні, 03:30
Хто в ООН намагається «зберегти лице» російському спорту? Роз'яснення
Сьогодні, 03:00

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту