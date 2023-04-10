Зеленський змінив склад Ставки головнокомандувача: хто до неї увійшов

До нього ввели призначеного раніше міністра зі стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача.

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До нього ввели призначеного раніше міністра зі стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

Про це говорить відповідний указ глави держави, опублікований на сайті Офісу президента.

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«Відповідно до статті 8 Закону України «Про оборону України», на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України постановляю:

1. На часткову зміну статті 2 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 72/2022 "Про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача" (зі змінами, внесеними Указами від 16 серпня 2022 року № 581/2022, від 17 листопада 2022 року № 790/2022, від 19 грудня 2022 року № 868/2022, від 14 лютого 2023 року № 77/2023 та від 6 березня 2023 року № 129/2023) увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача КАМИШІНА Олександра Миколайовича – Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування», – йдеться в указі президента України.

Хто такий Олександр Камішин?

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Управлінець, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України з 21 березня 2023 року, колишній голова правління «Укрзалізниці» (1 квітня 2022 — 27 лютого 2023).

З 11 серпня 2021 був в.о. голови правління «Укрзалізниці».

До того, як очолив Укрзалізницю, — менеджер у Dragon Capital і SCM, засновник компаній Latifundist Media, Grano Group, AgTech Farm та Fortior Capital.

Наприкінці 2022 р. суспільно-політичне видання «НВ» включило Олександра Камишіна до списку Людей НВ (32 співвітчизники, які протягом 2022 року були двигунами прогресу України та чиї вчинки й рішення сприяють переможному завершенню війни) та відзначило керівника УЗ за організацію евакуаційних і дипломатичних рейсів в умовах війни.

3 березня 2023 року призначений радником Президента України (поза штатом).

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Нагадаємо, на попереднійпосаді, в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін заявив, що в «Укрзалізниці» розпочинається «Велике будівництво».