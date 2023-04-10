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Зеленський змінив склад Ставки головнокомандувача: хто до неї увійшов

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Зеленський змінив склад Ставки головнокомандувача: хто до неї увійшов
Олександр Камишін увійшов до складу Ставки Верховного головнокомандувача
фото з відкритих джерел

До нього ввели призначеного раніше міністра зі стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача.

До нього ввели призначеного раніше міністра зі стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

Про це говорить відповідний указ глави держави, опублікований на сайті Офісу президента.

«Відповідно до статті 8 Закону України «Про оборону України», на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України постановляю:

1. На часткову зміну статті 2 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 72/2022 "Про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача" (зі змінами, внесеними Указами від 16 серпня 2022 року № 581/2022, від 17 листопада 2022 року № 790/2022, від 19 грудня 2022 року № 868/2022, від 14 лютого 2023 року № 77/2023 та від 6 березня 2023 року № 129/2023) увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача КАМИШІНА Олександра Миколайовича – Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування», – йдеться в указі президента України.

Хто такий Олександр Камішин?

Управлінець, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України з 21 березня 2023 року, колишній голова правління «Укрзалізниці» (1 квітня 2022 — 27 лютого 2023).

З 11 серпня 2021 був в.о. голови правління «Укрзалізниці».

До того, як очолив Укрзалізницю, — менеджер у Dragon Capital і SCM, засновник компаній Latifundist Media, Grano Group, AgTech Farm та Fortior Capital.

Наприкінці 2022 р. суспільно-політичне видання «НВ» включило Олександра Камишіна до списку Людей НВ (32 співвітчизники, які протягом 2022 року були двигунами прогресу України та чиї вчинки й рішення сприяють переможному завершенню війни) та відзначило керівника УЗ за організацію евакуаційних і дипломатичних рейсів в умовах війни.

3 березня 2023 року призначений радником Президента України (поза штатом).

Нагадаємо, на попереднійпосаді, в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін заявив, що в «Укрзалізниці» розпочинається «Велике будівництво».

Теги: війна Володимир Зеленський Олександр Камишін

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