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Відома адвокатка втратила ліцензію за підтримку російської агресії

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Відома адвокатка втратила ліцензію за підтримку російської агресії
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Житомирської області позбавила адвокатку права на заняття адвокатською діяльністю
фото:Офіс Генерального прокурора, Facebook

У березні 2023 року прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно російської пропагандистки, яка була адвокатом

Російську пропагандистку – відому адвокатку позбавили права на зайняття адвокатською діяльністю в Україні. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України. 

Повідомляється, що за скаргою Офісу Генерального прокурора Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Житомирської області позбавила адвокатку права на заняття адвокатською діяльністю.

Офіс Генерального прокурора України не вказує особу адвокатки, але на фото, оприлюдненому разом із заявою офісу, вгадується Тетяна Монтян. 

Раніше, у березні 2023 року прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно російської пропагандистки, яка була адвокатом.

Вона обвинувачується у здійсненні публічних закликів до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, захоплення державної влади України, зміни меж території та державного кордону України, публічному запереченні здійснення збройної агресії РФ проти України, а також виправдуванні війни (ст. 109, ст. 110, ст. 111-1, ст. 436-2 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачена після початку повномасштабного вторгнення рф на територію України, з березня 2022 року на пропагандистських каналах систематично публічно висловлювалася щодо суспільно-політичної ситуації в Україні.
Ідеологічно обґрунтовуючи існування самопроголошених республік, вона виправдовувала збройну агресію рф. Публічно закликала до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, зміни меж території та державного кордону України.

Як повідомляв «Главком», напередодні повномасштабної війни Російська Федерація долучила до засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого реалізації «Мінських угод» в якості свідка Тетяну Монтян. Під час виступу в режимі відеовключення Монтян ретранслювала звичні російські наративи, називаючи Україну «маріонеткою Заходу», та звинувачуючи «колективний Захід» у намаганнях спровокувати війну «з Росією на території України». Також вона озвучила звичні тези російської пропаганди щодо того, що Україна, нібито, «вбиває мирне населення Донбасу», – дітей, стареньких та людей з інвалідністю. Монтян наголосила, що неодноразово відвідувала окуповані території Донбасу та, нібито, бачила це на власні очі.

За даними видання Sprotyv.info, кандидатуру Монтян для участі у брифінгу в якості свідка було погоджено із так званим «МЗС ДНР».

Також видання повідомляє, що Тетяна Монтян систематично бере участь у інформаційно-психологічних спецопераціях ГРУ, розповсюджуючи дезінформацію та маніпуляції як щодо України, так і її зарубіжних партнерів.

Вже під час загарбницької війни Монтян продовжує роздавати коментарі пропагандистським росЗМІ. Зокрема, в ефірі радіо Sputnik одіозна юристка заявила: «якщо Росія не займеться війною з колективним Заходом всерйоз, значить, Росія просто загине».

Нагадаємо, Тетяна Монтян є уродженкою Криму. З 2014 року постійно мешкає у Києві. Юристка відома своїми проросійськими поглядами. Ще у 2014 році Монтян закликала Росію діяти рішучіше, захопити сусідні країни і в жодному разі не визнавати «майданутих». 

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Теги: прокурор Facebook адвокат

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