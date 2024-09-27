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Меру Нью-Йорка пред'явили кримінальні обвинувачення: версії провідних ЗМІ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Меру Нью-Йорка пред'явили кримінальні обвинувачення: версії провідних ЗМІ
Еріку Адамсу офіційно висунені обвинувачення
фото із відкритих джерел

Мер Нью-Йорка встряг у корупційний скандал, але стверджує, що ні в чому не винен

Мер найбільшого міста США Ерік Адамс став об'єктом уваги Федерального бюро розслідувань. Понад десять слідчих прибули до офіційної резиденції мера, провели обшук і забрали засоби зв'язку. Про це пише видання Bild.

Згодом стало відомо, що Адамса звинуватили в корупції. Зокрема, йдеться про його передвиборчу кампанію 2021 року, під час якої політик, як стверджується, отримував гроші від турецького уряду. 

Офіційно Адамсу висунуто такі звинувачення:

  • організація шахрайської схеми банківських переказів;
  • незаконне одержання від іноземного громадянина внесків на проведення виборчої кампанії;
  • два епізоди здирництва передвиборчих внесків від іноземних громадян;
  • хабарництво. У обвинувальному висновку уточнюється, які саме «подарунки» вимагав та отримував мер.

За інформацією NBC, мера підозрюють у тому, що він допоміг Туреччині ввести в експлуатацію багатоповерхову будівлю генерального консульства на Манхеттені, незважаючи на претензії пожежної охорони.

Зокрема мер Адамс звинувачується у незаконному отриманні іноземних та корпоративних пожертв на виборчу кампанію протягом десятиліття в обмін на вплив. Йдеться про можливу змову передвиборчого штабу Еріка Адамса на виборах мера Нью-Йорка у 2021 році з бруклінською будівельною компанією та турецьким урядом з метою залучення іноземних коштів на передвиборчі потреби за схемою підставних донорів. Федеральні слідчі також звинувачують Адамса, що він чинив тиск на пожежного комісара міста, щоб той схвалив будівництво нової будівлі для турецького консульства, незважаючи на проблеми безпеки.

У прокуратурі повідомили, що офіційно Адамс звинувачується у хабарництві, шахрайстві та незаконному фінансуванні виборчих кампаній. Але, як пише «Голос Америки», у обвинувальному висновку мера Нью-Йорка також йдеться про численні пільги на дорогі поїздки. Стверджується, що високопоставлений турецький чиновник, крім незаконних пожертв на виборчу кампанію, також організував для мера та його оточення безкоштовні перельоти Turkish Airlines до Європи та Азії, безкоштовне проживання у фешенебельних готелях.

Прокурори заявили, що Адамс, який обійняв посаду мера Нью-Йорка 1 січня 2022 року, займався вимаганням дорогих подарунків (у тому числі розкішних подорожей) у багатих іноземних бізнесменів та представника турецької влади, який намагався таким чином вплинути на нього, передає Reuters.

У рамках розслідування кримінальної справи Адамса слідчі конфіскували його мобільний телефон. Адамс відкидає звинувачення, назвавши їх «цілком хибними, заснованими на брехні». До висунення звинувачень Ерік Адамс також заявив журналістам, що став мішенню для розслідування через критику імміграційної політики чинної адміністрації. Згодом він заявив, що «з нетерпінням чекає на можливість виступити на свій захист», запевнивши журналістів, що неухильно дотримується всіх вимог закону.

«Я завжди знав, що стану мішенню, якщо стану на захист мешканців Нью-Йорка. І тепер я став мішенню. Я невинний, я боротимуся за це всіма силами», – заявив Ерік Адамс. За словами адвоката очільника міста, ФБР обшукало будинок мера «у спробі влаштувати виставу» та вилучити його телефон.

Як пише BBC, xоча багато інших демократів закликали його піти у відставку, він пообіцяв залишатися на посаді та боротися зі звинуваченнями. Ця справа, ймовірно, ускладнить спробу Адамса переобратися 2025 року. Із мером, який колись був ключовим союзником президента Джо Байдена, планують змагатися інші демократи.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ерік Адамс – перший мер Нью-Йорка і колишній офіцер поліції, який має постати перед судом. Адамс, який представляє Демократичну партію, став першим зі 110 мерів Нью-Йорка, звинувачених у скоєнні злочину під час перебування на посаді.

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Теги: обшук гроші телефон прокурор чиновник розслідування пільги Нью-Йорк мер корупція

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