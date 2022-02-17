Одіозна Монтян виступила перед Радбезом ООН зі звинуваченнями України та Заходу

Скандальна проросійська діячка вимагала виконання «Мінсьих угод»

Російська Федерація долучила до засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого реалізації «Мінських угод», в якості свідка скандальну українську юристку та проросійську діячку Тетяну Монтян, відому своїми радикально проросійськими переконаннями, неодноразовими візитами на територію ОРДЛО та дружбою із деякими ватажсками бойовиків.

Під час свого виступу в режимі відеовключення Монтян ретранслювала звичні російські наративи, називаючи Україну «маріонеткою Заходу», та звинувачуючи «колективний Захід» у намаганнях спровокувати війну «з Росією на території України».

«Інших цілей у Заходу немає, тільки організувати цю війну. Якби це було не так, Захід давно би примусив Україну виконувати «Мінські угоди», – зазначила скандальна діячка.

Скандальна проросійська діячка також озвучила звичні тези російської пропаганди щодо того, що Україна, нібито, «вбиває мирне населення Донбасу», – дітей, стареньких та людей з інвалідністю. Монтян заявила, що неодноразово відвідувала окуповані території Донбасу та, нібито, бачила це на власні очі.

На завершення свого виступу Монтян закликала «колективний Захід» «або примусити Україну виконувати «Мінські угоди», або припинити «повторювати тезу про їх безальтернативність».

Зазначимо, за даними видання Sprotyv.info, кандидатуру Монтян для участі у брифінгу в якості свідка було погоджено із так званим «МЗС ДНР».

Також видання повідомляє, що Тетяна Монтян систематично бере участь у інформаційно-психологічних спецопераціях ГРУ, розповсюджуючи дезінформацію та маніпуляції як щодо України, так і її зарубіжних партнерів.

Нагадаємо, Тетяна Монтян є уродженкою Криму. З 2014 року постійно мешкає у Києві. Юристка відома своїми проросійськими поглядами. Ще у 2014 році Монтян закликала Росію діяти рішучіше, захопити сусідні країни і в жодному разі не визнавати «майданутих».

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