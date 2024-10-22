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У скандального кінопродюсера Вайнштейна виявлено рідкісну форму раку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Колишній кінопродюсер проходить курс лікування від раку кісткового мозку за ґратами
фото: Andrew Kelly

NBC: у кінопродюсера Харві Вайнштейна діагностували рак кісткового мозку

Медики діагностували у відомого кінопродюсера Гарві Вайнштейна хронічний мієлоїдний лейкоз – різновид раку кісткового мозку. Про це повідомив телеканал NBC News.

За даними джерел каналу, Вайнштейн зараз проходить курс лікування у тюремній лікарні на острові Райкерс у Нью-Йорку. Проте адвокат продюсера від коментарів відмовився.

«З поваги до приватного життя пана Вайнштейна ми не даватимемо подальших коментарів», – наголосив він.

Нагадаємо, Вайнштейн став всесвітньо відомим завдяки фільмам «Англійський пацієнт», «Закоханий Шекспір» та «Місто гріхів». 2020 року суд у Нью-Йорку засудив його до 23 років позбавлення волі за звинуваченнями у насильницьких діях сексуального характеру.

Згодом суд у Лос-Анджелесі додав до цього терміну ще 16 років ув'язнення у справі про зґвалтування, але сторона захисту вимагала нового судового розгляду. Адвокати вважали, що присяжні були неправильно проінструктовані.

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Теги: США кіно арешт адвокат зґвалтування рак хвороба

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