У скандального кінопродюсера Вайнштейна виявлено рідкісну форму раку
NBC: у кінопродюсера Харві Вайнштейна діагностували рак кісткового мозку
Медики діагностували у відомого кінопродюсера Гарві Вайнштейна хронічний мієлоїдний лейкоз – різновид раку кісткового мозку. Про це повідомив телеканал NBC News.
За даними джерел каналу, Вайнштейн зараз проходить курс лікування у тюремній лікарні на острові Райкерс у Нью-Йорку. Проте адвокат продюсера від коментарів відмовився.
«З поваги до приватного життя пана Вайнштейна ми не даватимемо подальших коментарів», – наголосив він.
Нагадаємо, Вайнштейн став всесвітньо відомим завдяки фільмам «Англійський пацієнт», «Закоханий Шекспір» та «Місто гріхів». 2020 року суд у Нью-Йорку засудив його до 23 років позбавлення волі за звинуваченнями у насильницьких діях сексуального характеру.
Згодом суд у Лос-Анджелесі додав до цього терміну ще 16 років ув'язнення у справі про зґвалтування, але сторона захисту вимагала нового судового розгляду. Адвокати вважали, що присяжні були неправильно проінструктовані.
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