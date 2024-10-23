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Суд переніс розгляд апеляції очільниці Хмельницької МСЕК

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Суд переніс розгляд апеляції очільниці Хмельницької МСЕК
Засідання в Печерському суді по справі Тетяни Крупи, 7 жовтня 2024 року
фото: Стас Юрченко, Ґрати

На початку судового засідання з’ясувалося, що від Київського апеляційного суду ще не надійшли матеріали справи Тетяни Крупи

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду перенесла на 6 листопада розгляд апеляції захисту очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи на обраний їй запобіжний захід. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На початку судового засідання з’ясувалося, що від Київського апеляційного суду ще не надійшли матеріали справи, тож адвокат клопотав про перенесення судового засідання.

Слідчий суддя задовольнив клопотання сторони захисту та переніс судове засідання на 13 годину 6 листопада з резервною датою 21 листопада на 15.00.

Нагадаємо, 3 та 4 жовтня в межах розслідування кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути мобілізації, правоохоронці провели обшуки у службових кабінетах та за місцем проживання керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи та її близьких родичів.

У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено $100 тис., підроблені медичні документи, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Вдома у посадовиці та її родичів вилучили майже $5 млн 244 тис., €300 тис., понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Під час слідчих дій жінка намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з $0,5 млн у вікно.

Правоохоронці також перевіряють підстави набуття родичами підозрюваної великої кількості об’єктів нерухомості за кордоном та в Україні, елітного автопарку, корпоративних прав та рахунків за кордоном з майже $2,3 млн.

5 жовтня правоохоронці затримали керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та повідомили їй про підозру у незаконному збагаченні.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав очільниці Хмельницької обласної МСЕК запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 500 мільйонів гривень застави.

22 жовтня Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради нацбезпеки і оборони по ситуації з медико-соціальними експертними комісіями і зловживаннями посадових осіб різних державних органів із отриманням інвалідності. Зокрема, на ньому йшлося про встановлення багатьох фактів порушень та очевидно фальшивих інвалідностей посадовців.

«Були, на жаль, дуже непереконливі доповіді міністра охорони здоров’я України та міністра соціальної політики України», – заявив Зеленський.

Серед іншого, на цьому засіданні РНБО було обговорено і ситуацію в органах прокуратури України. Президент заявив після засідання про необхідність кадрових рішень і про те, що має бути і персональна відповідальність через цю ситуацію в центральних органах влади – по вертикалі контролю за МСЕК. За підсумками цієї розмови генпрокурор Андрій Костін написав заяву про звільнення.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що було звільнено керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії та керівники профільного департаменту Міністерства охорони здоров'я, який відповідає за координацію діяльності МСЕК. 

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Теги: міністр прокурор адвокат документи суддя Володимир Зеленський розслідування президент звільнення Андрій Костін корупція в Україні

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