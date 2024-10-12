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Захист Крупи оскаржив рішення щодо застави в 500 млн грн

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Захист Крупи оскаржив рішення щодо застави в 500 млн грн
Тетяна Крупа у Печерському суді Києва, 7 жовтня 2024 року
фото: Стас Юрченко, Ґрати

Адвокатка наголосила, що винуватість її підзахисної Тетяни Крупи не встановлена, справа розслідується і захист очікує на рішення Апеляційного суду

Адвокат Тетяни Крупи, Анжеліка Моісєєва, подала апеляційну скаргу на рішення Печерського районного суду міста Києва, яким її клієнтці було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 500 млн грн. Про це повідомляють Українські новини.

За словами адвокатки, тільки сьогодні захист отримав повний текст рішення Печерського суду щодо застосування застави.

«Ми ознайомились з текстом рішення і вважаємо, що це рішення порушує принципи пропорційності та справедливості, закріплені в національному законодавстві та міжнародних правових актах», – зазначила адвокатка.

Моісєєва підкреслила, що це рішення протирічить самому принципу застосування застав, встановленому в КПК.

Адвокатка Тетяни Крупи Анжеліка Моісєєва
Адвокатка Тетяни Крупи Анжеліка Моісєєва
фото: Golaw

«Застава – це вид запобіжного заходу, а не покарання. На жаль, суд, коли визначав її розмір, керувався суспільним розголосом у справі, а не буквою закону. Тому, щоб задовільнити суспільний запит, на нашу думку, і призначив заставу в півмільярда гривень. Це вже виглядає як покарання, насправді, хоча винуватість моєї підзахисної ще не доведена, у нас в країні діє презумпція невинуватості!» – відмітила юристка.

Адвокатка наголосила, що винуватість її підзахисної Тетяни Крупи не встановлена, справа розслідується і захист очікує на рішення Апеляційного суду.

«Ми, як адвокати, повинні в будь-якій ситуації домагатися дотримання прав та свобод людини, визнаних національним і міжнародним правом. Це наша головна місія і ми її виконуємо», – наголосила адвокатка.

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Теги: корупція в Україні суд адвокат

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