Столичний суд втрапив у халепу зі справою Монтян, яка підтримує Росію

Колишня адвокатка обвинувачується у скоєнні важких злочинів за чотирма статтями Кримінального кодексу

Голова Шевченківського районного суду Києва Євген Мартинов добивався передачі справи української колишньої адвокатки з проросійськими поглядами Тетяни Монтян до Селидівського міського суду Донецької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

На думку голови суду, столичний суд не може розглядати обвинувальний акт, оскільки злочини, інкриміновані Монтян, було вчинено на тимчасово окупованій території України, зокрема, у Донецьку. Відповідно, це вже підсудність Феміди Донеччини, наполягав очільник Шевченківського райсуду.

Однак із вказаною позицією не погодилася колегія Київського апеляційного суду. Як зазначено в обвинувальному акті, Тетяна Монтян виступала у прямих ефірах програми «Время покажет» на пропагандистському телеканалі, давала інтерв`ю російському виданню «Дипломат.РУ», а також випустила цикл програм під назвою «Монтян в эфире: И снова вечером в четверг» на youtube-каналі, в яких публічно закликала заклики до зміни меж території або державного кордону України, заперечувала збройну агресію РФ проти України і публічно закликала до підтримки рішень дій держави-агресора.

Іще обвинувачена після початку великої війни відвідувала ефіри телеканалу «Юніон», який підконтрольний терористичній «ДНР».

«В обвинувальному акті відсутні будь-які вказівки на те, що інкриміновані Монятн злочини були вчинені у Донецьку, як про це йдеться у поданні голови Шевченківського районного суду Києва. Та обставина, що обвинувачена виступала на телеканалі « Юніон», підконтрольному «ДНР», не може бути розцінена як вчинення дій у певному місці, зокрема, у Донецьку», – вважає апеляція і повернула матеріали кримінального провадження до Шевченківського районного суду Києва.

Треба додати, що з березня 2023 року справа Монтян перебуває на розгляді судді Шевченківського райсуду столиці Олени Мєлєшак.

У середині лютого 2023 року Офіс генпрокурора склав письмове повідомлення про підозру Монтян і викликав її на допит. Вона обвинувачується у скоєнні важких злочинів за чотирма статтями Кримінального кодексу (ч. 3 ст. 109, ч. ч. 1, 2 ст. 110, ч. 1 ст.111-1 та ч. 3 ст. 436-2). Йдеться про публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, захоплення державної влади України з використанням засобів масової інформації; заклики до зміни меж території та державного кордону України з розпалюванням національної ворожнечі; публічному запереченні здійснення збройної агресії Росії проти України, а також виправдовування війни.

Крім цього, у вересні 2024 року Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Житомирської області припинила Тетяні Монтян право на заняття адвокатською діяльністю.

Як відомо, Тетяна Монтян народилася у Криму. З 2014 року постійно мешкала у Києві. Вже тоді вона закликала Росію діяти рішучіше, захопити сусідні країни і в жодному разі не визнавати «майданутих».

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