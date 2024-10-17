Ексгенпрокурор пояснив, як інваліди захопили прокуратуру Хмельниччини

Оновлення прокуратури зупинилося у березні 2020 року, визнав Руслан Рябошапка

Генеральний прокурор у 2019-2020 роках Руслан Рябошапка відреагував на свіжий скандал щодо масового отримання групи інвалідності пів сотнею прокурорами Хмельниччини. За його словами, потрібно відкривати кримінальне провадження, «а не займався б окозамилюванням у вигляді проведення службового розслідування». Про це йдеться у публікації «Главкома» «Пів сотні прокурорів-інвалідів на Хмельниччині. Аномалія та її наслідки».

«Моральне уродство і нечувана деградація теперішньої прокуратури. Очевидно більшість із засвічених журналістом Бутусовим прокурорів Хмельниччини розуміли, що не є інвалідами і фактично вкрали гроші у держави. Кошти, які насправді мали отримати люди з обмеженою можливістю, кількість яких, як говорила Перша леді Олена Зеленська, за час великої війни зросла на 300 тисяч осіб», – заявив Рябошапка.

На його думку, наслідком історії з інвалідністю прокурорів Хмельницької області є незавершена реформа, яку у 2019 році розпочинала команда президента Володимира Зеленського. Тоді лише з центрального апарату Офісу генпрокурора було звільнено 55% співробітників, які не пройшли тестування. Однак оновлення прокуратури зупинилося у березні 2020 року, коли Рябошапка був усунений з посади.

«Реформа прокуратури не зводилася до того, щоб вигнати недоброчесних працівників. Це лише перший крок. Важливим мав бути наступний етап – добір несистемних людей до прокуратури з поступовим кар’єрним зростанням», – пояснив ексгенпрокурор. Він додав, що є ще одна вагома деталь. Досі не створено самоврядувальний орган – Вища рада прокурорів на противагу нині контрольованій генпрокурором Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів.

Нагадаємо, що приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляв журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування.

Згодом генеральний прокурор України підписав наказ про проведення службового розслідування у зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.

Дещо пізніше свою позицію публічно виклав прокурор Хмельниччини Олексій Олійник. Він визнав, що має групу інвалідності з 2017 року. Однак проблеми зі здоров’ям почалися у далекому 2005 році, коли Олійник «отримав травму на робочому місці вивчаючи матеріали кримінального провадження». Прокурор запевнив, що його хвороба не перешкоджає виконанню службових обов’язків.

Як повідомляв «Главком», керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.