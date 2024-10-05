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У Росії намагаються засудити 72-річного американця через війну в Україні – AP

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Росії намагаються засудити 72-річного американця через війну в Україні – AP
Арешти американців у Росії останніми роками почастішали
фото: apnews.com

Стівен Габбард, як повідомляється, визнав свою провину

 

У Росії прокурори запросили семирічний термін у суді над громадянином США, якого звинувачують у «найманській діяльності», пише Associated Press. 72-річний Стівен Габбард, як повідомляється, визнав свою провину – для нього вимагали відбування терміну в колонії суворого режиму.

ЗМІ заявляє з посиланням на звинувачення прокурорів, що Хаббард підписав контракт із ЗСУ після початку повномасштабної війни, 24 лютого 2022 року: «За що він нібито мав отримати щонайменше 1000 доларів».

Журналісти зазначають, що в Росії участь у «найманській діяльності» є кримінальним злочином, який карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років. Габбард, як вказують, пройшов навчання, отримав особисту вогнепальну зброю і воював у складі українських збройних сил до квітня 2022 року, коли потрапив у полон до російських окупантів.

Посольство США в Москві повідомило Associated Press, що «поінформоване про повідомлення про арешт громадянина США», але прокоментувати ситуацію не може «через обмеження конфіденційності». Російські суди виносять обвинувальні вироки більш ніж 99% підсудних, а прокурори можуть оскаржити вироки, які вони «вважають надто м'якими», ідеться в матеріалі.

Арешти американців у Росії останніми роками почастішали. Зростає занепокоєння через те, що Росія може цілеспрямовано заарештовувати громадян США, щоб пізніше використовувати їх як розмінну монету в переговорах про повернення росіян, засуджених за злочини в США і Європі, пише ЗМІ.

Нагадаємо, у Росії заарештували журналістів Сергія Кареліна і Костянтина Габова, які працювали на Reuters та Associated Press, за звинуваченнями у нібито співпраці з командою Олексія Навального.

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Теги: росія полон арешт прокурор навчання 24 лютого обмеження

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