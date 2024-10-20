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Зеленський скликав РНБО через скандал з інвалідністю прокурорів

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зеленський скликав РНБО через скандал з інвалідністю прокурорів
Зеленський чекає жорстких рішень
фото: Офіс президента

«На жаль, у тилу тут, в Україні, стаються речі, з якими жодних ворогів не треба», – Зеленський

В Україні прокурорів запідозрили в оформленні фальшивої інвалідності. Це питання винесуть на засідання Ради національної безпеки та оборони України. Про це у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що поки Україна на дипломатичному рівні з партнерами домовляється про оборонні пакети та обговорює, як протистояти російській агресії, всередині країни ситуація не менш серйозна.

«На жаль, у тилу тут, в Україні, стаються речі, з якими жодних ворогів не треба. Це реально внутрішній ворог. Те, що відбувається з МСЕК – медико-соціальними експертними комісіями – та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористалися своїми зв’язками із МСЕК та пооформлювали собі фальшиві інвалідності», – наголосив президент.

Нагадаємо, пів сотні прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему за допомогою керівниці обласної МСЕК Тетяни Крупи, яка нині перебуває під слдіством.

Однак, прокурор Олійник заперечив звинувачення та заявив, що має проблеми із здоров'ям: начебто ще у 2005 році він отримав травму просто на робочому місці, вивчаючи матеріали кримінального провадження. Групу отримав у 2017 році ще задовго до призначення на посаду. Олексій Олійник наголосив, що законодавство не забороняє працювати людині з інвалідністю в прокуратурі. Він додав, що журналіст Бутусов, який оприлюднив довгий список хмельницьких прокурорів-інвалідів, начебто спотворив інформацію про нього.

Олійник також прокоментував інформацію щодо групи інвалідності в інших працівників прокуратури: «Чисельний склад прокуратури області складає 225 прокурорів. А інвалідність мають лише 48, тому стверджувати що уся прокуратура складається з осіб з інвалідністю не є правильним. Більше того, інвалідність більшості працівників отримана не за останні роки».

Пізніше Бутусов знову відреагував на заперечення прокурора Олійника. І заявив: «інвалідність одразу 2-ї групи була оформлена прокурору Олійнику лише 19 липня 2017 року рішенням головної лікарки МСЕК Крупи з видачею довідки серії АВ № 0944598. Причому встановлена одразу довічно. І ніяких інших рішень про інвалідність або важкі травми, починаючи з 2005-го року, Олійник не представив».

Крім цього, журналіст пояснив, звідки у прокурора Хмельниччини взялася пенсія за інвалідністю у розмірі 20,9 тис. грн на місяць. Як виявилося, Олійник звернувся з позовом за справою № 686/19688/17 і отримав від Пенсійного фонду рішення про нарахування йому пенсії у розмірі 60% від доходів. Ймовірно, саме так зробила у 2018-му році і дружина Ірина, додав Бутусов.

Раніше повідомлялося, що приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляв журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування.

Згодом генеральний прокурор України підписав наказ про проведення службового розслідування у зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.

Як повідомляв «Главком», керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина, начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. 

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