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Вибухи в Севастополі: з’явилося відео російських кораблів, які горять

Надія Карбунар
glavcom.ua
Вибухи в Севастополі: з’явилося відео російських кораблів, які горять
Ніхто з силовиків офіційно не підтверджує, що за вибухами можуть стояти українські спецслужби
фото з відкритих джерел

Пошкоджено щонайменше три російські кораблі-носії «калібрів» – журналіст

Журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив відео російських кораблів, які горять. За його совами, ексклюзивні кадри надали джерела у силових структурах.

«Вони підтверджують, що внаслідок нічних вибухів у Севастополі пошкоджено щонайменше три російські кораблі-носії «калібрів». Серед них – фрегат «Адмірал Макаров». Існує велика ймовірність, що кілька кораблів не просто пошкоджені, а потоплені», – написав Цаплієнко.

Ніхто з силовиків офіційно не підтверджує, що за вибухами можуть стояти українські спецслужби. Але, за збігом обставин, сьогодні вранці на сторінках СБУ в соцмережах опубліковано тролінг-фото та текст «It's BAVOVNA o'clock!».

Як повідомлялося, в окупованому Севастополі внаслідок влучання пошкодженні кораблі Чорноморського флоту РФ.  Зокрема зазначається, що пошкоджена система радіолокації фрегата «Адмірал Макаров», а також є «дірка в мінному тральщику».

Натомість українські військові поки що не мають офіційного підтвердження знищення кораблів Чорноморського флоту РФ після атаки БПЛА в Севастопольській бухті в суботу, 29 жовтня. Але вони не відкидають такої можливості. Про це повідомила керівниця пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, вранці 29 жовтня очільник окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що кораблі Чорноморського флоту країни-агресорки відбивають атаку безпілотників в акваторії Севастопольської бухти.

Теги: відео військові

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