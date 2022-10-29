Вибухи у Севастополі: окупанти знайшли винних і приплели британців

Рашисти називають вибухи «терактом» і вже придумали «винних» в інциденті

Окупанти повідомили, що атаці було задіяно дев'ять безпілотників і сім автономних морських безпілотників

Міністерство оборони країни-агресорки заявило про причетність до вибухів в окупованому Севастополі ЗСУ. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

Рашисти називають вибухи «терактом» і вже придумали «винних» в інциденті. За версією окупантів, нібито ЗСУ, а саме бійці 73-го спеціального центру морських операцій ЗСУ, яких окупанти звинуватили в «атаці БПЛА» раніше, готували до «теракту» «фахівці ВМС Британії». А вони своєю чергою нібито «причетні до підриву газопроводів «Північний потік».

Також окупанти повідомили, що нібито в «атаці ЗСУ» Севастополя було задіяно дев'ять безпілотних літальних апаратів і сім автономних морських безпілотників.

Як повідомлялося, в окупованому Севастополі внаслідок влучання пошкодженні кораблі Чорноморського флоту РФ. Зокрема зазначається, що пошкоджена система радіолокації фрегата «Адмірал Макаров», а також є «дірка в мінному тральщику».

Натомість українські військові поки що не мають офіційного підтвердження знищення кораблів Чорноморського флоту РФ після атаки БПЛА в Севастопольській бухті в суботу, 29 жовтня. Але вони не відкидають такої можливості. Про це повідомила керівниця пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, вранці 29 жовтня очільник окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що кораблі Чорноморського флоту країни-агресорки відбивають атаку безпілотників в акваторії Севастопольської бухти.