Просунулися на 10 км. Стало відомо про чергові успіхи ЗСУ на півдні України

Іван Федоров переконаний, що Херсон буде звільнений від російських окупантів у найближчі тижні

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що українські військові наблизились до кордонів Херсона. За його словами, від Запорізького напрямку до Мелітополя ЗСУ просунулись вже на понад 10 кілометрів. Про це він сказав у відеозверненні.

«Хочу констатувати декілька фактів для того, щоб підтримати й повернути віру тим людям, які перебувають на окупованих територіях. На сьогодні наші героїчні ЗСУ значно просунулись і перебувають на кордонах Херсона. Я впевнений, що найближчим часом, у найближчі тижні місто Херсон буде звільнене нашими героїчними військовими», – зазначив він.

Така ж ситуація, за словами Федорова, у напрямку міста Мелітополь. Він наголосив, що ЗСУ вже більш ніж на 10 кілометрів просунулись від Запоріжжя у бік Мелітополя.

Нагадаємо, раніше генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко спрогнозував, що контрнаступ українських військ може закінчитися до кінця літа, якщо Україні нададуть все необхідне озброєння.

Як відомо, у Херсонській області Збройні сили України ведуть контрнаступ на напрямках Киселівка, Солдатське та Олександрівка. Також Збройні сили України звільнили село Благодатне на Херсонщині. Наразі до обласного центру залишається 15 км.

Президент Володимир Зеленський також поінформував, що українські військові поступово звільняють територію Херсонської області. Також, за його словами, є певні успіхи в Запорізькій області.

Голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута також розповів, чому стрімке вторгнення росіян не зустріло належного опору.

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