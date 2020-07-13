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    Події в Україні

    В Україні значно зросла кількість смертельних ДТП: дані за пів року

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    Лише у червні на дорогах України загинули 252 людини - В Україні значно зросла кількість смертельних ДТП: дані за пів року
    Лише у червні на дорогах України загинули 252 людини

    Кількість загиблих в дорожніх аваріях збільшилася на 11,3% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року

    В Україні з початку в 2020 року кількість летальних ДТП збільшилася на 11%. Тільки в червні кількість автомобільних аварій, в яких гинули водії або їх пасажири, досягла 252-х випадків. Травмованих і постраждалих набагато більше.

    Про це повідомив у Facebook представник Форуму безпеки дорожнього руху Володимир Караваєв.

    «Кількість загиблих в дорожніх аваріях збільшилася на 11,3% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року! У червні взагалі - плюс 33,3!%», – написав Караваєв, зазначивши, що більшість летальних ДТП трапляються, в основному, в результаті зіткнення автомобілів.

    При цьому, згідно зі статистичними даними за червень, всього на дорогах України сталося 14 179 дорожньо-транспортні пригоди. У 2298 з них постраждали люди; ще 252 людини загинули, а 2828 - отримали травми.

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    Нагадаємо, 12 липня на Столичному шосе під Києвом сталася аварія, в якій загинула майже вся багатодітна родина.

    За інформацією ЗМІ, п'яний водій їхав дорогою на «Мерседесі», який він викрав у свого роботодавця, у якого працював на дачі. Автомобіль був оголошений у розшук за 20 хвилин після ДТП.

    Спочатку водій «Мерседеса» протаранив «Мерседес Спринтер», а потім вилетів на зустрічну смугу, де врізався у «Хюндай». В автівці одразу загинули чоловік, жінка, їхня восьмирічна донька.

    Згодом помер і 10-річний хлопчик. За життя ще однієї дитини – 12-річного хлопчика – борються лікарі.

    За передньою інформацією, винуватець смертельної ДТП на Київщині вже вчиняв подібну аварію й був ув'язнений.

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