Протести в Білорусі: силовики затримали понад 250 людей



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ОМОН затримував учасників протестів у Білорусі

Частина затриманих була звільнена без складання протоколів

Увечері 14 липня в Білорусі були затримані понад 250 людей, серед яких 15 журналістів. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на дані правозахисників.

15 липня відбуваються судові процеси щодо затриманих.

Частина затриманих була звільнена без складання протоколів.

Люди в багатьох містах Білорусі вийшли на вулиці ввечері 14 липня після того, як Центрвиборчком відмовився зареєструвати кандидатами в президенти Віктора Бабарика та Валерія Цепкала.

Люди виходили без плакатів та транспарантів, збиралися в різних частинах міста, кричали гасла та плескали в долоні. Повідомлялося, що співробітники ОМОН почали бити беззбройних мирних людей.

Правозахисники повідомляли про понад 145 затриманих тільки в столиці Білорусі.

Деяких затриманих демонстрантам вдалося відбити у силовиків.

Нагадаємо, у Білорусі суперники Лукашенка реєструються кандидатами у президенти з-за ґрат.

Чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який перебуває на своїй посаді вже майже 26 років, 14 липня зареєстрували кандидатом у президенти країни. Також кандидатами стали Світлана Тихановська, Сергій Черачень, Андрій Дмитрієв, Ганна Конопацька.

Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації двом найреальнішим конкурентам Лукашенка – Вікторові Бабариці та Валерієві Цепкалу.

Президентські вибори в Білорусі заплановані на 9 серпня. 65-річний Олександр Лукашенко керує країною вже 25 років і буде балотуватися ще.

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Джерело: Радіо Свобода