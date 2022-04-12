Хімзброя чи фосфорні боєприпаси: Міноборони перевіряє, чим атакували Маріуполь

Маляр: ризик застосування хімічної зброї Росією існує і він доволі високий

Військове керівництво країни наразі перевіряє інформацію про можливе застосування хімічної зброї російськими окупантами в Маріуполі. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону.

«Станом на зараз ми цю інформацію перевіряємо, намагаємося зрозуміти, що (це було). Можемо про попередні дані говорити, є припущення, що, це швидше фосфорні боєприпаси, можливо, були. Остаточна офіційна інформація буде пізніше», – заявила Маляр.

При цьому вона наголосила, що ризик застосування хімічної зброї Росією існує і він доволі високий.

Нагадаємо, 11 квітня рашисти скинули з безпілотника на Маріуполь невідому токсичну речовину. До слова, у МЗС Великої Британії заявили, що будь-яке використання хімзброї буде ескалацією. Відтак уже розпочата перевірка інформації щодо застосування токсичної речовини проти українських захисників у Маріуполі.

Раніше повідомлялося, що окупанти погрожують застосувати в Маріуполі хімічну зброю. Представники окупаційної адміністрації «ДНР» обіцяли застосувати хімічну зброю проти українських військових, які обороняються на «Азовсталі».

Згодом президент відреагував на погрози окупантів щодо хіматаки.

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