Ситуація на Запоріжжі: окупанти обстріляли Василівку і звинуватили ЗСУ

У тимчасово захоплених населених пунктах фашисти мародерять та знущаються з місцевих мешканців

На Запоріжжі росіяни б'ють ракетами по захопленій ними Василівці, намагаючись переконати місцевих мешканців, що стріляють українські війська. Про це повідомляє у Telegram пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

«Російські ракети прилетіли сьогодні (26 квітня – ред.) й у Василівку. Так окупанти вкотре намагаються переконати мирних мешканців у своїй відвертій брехні, ніби по цивільних ведуть вогонь Збройні сили України. Втім, жителі Василівки не вірять подібним провокаціям», – йдеться у повідомленні.

Щодо інших населених пунктів інформують, зокрема, що в Новоданилівці Пологівського району під час російського обстрілу було знищено приватний будинок, магазин, мотоблок із причепом. Крім того, у селі від вихідних відсутнє газопостачання, електрики та водопостачання також немає. Місцеві мешканці розповідають, що населений пункт уже на межі гуманітарної катастрофи. Багато людей виїхало, але є й ті, хто не готовий покидати свої домівки.

У тимчасово зайнятому росіянами селі Кінські Роздори Пологівського району окупанти займаються мародерством, а також ведуть перепис населення. За повідомленнями місцевих мешканців, російські військові оселилися у школі, лікарні та перебувають у сільській раді. На території села загарбники риють траншеї, аби заховати в них свою військову техніку.

У Мелітополі окупанти заблокували гуманітарні коридори: постачання продуктів, ліків та евакуація населення наразі неможливі. Росіяни продовжують викрадати мирних мешканців, а колаборанти призначають на керівні посади некомпетентних працівників та колишніх злочинців. До того ж окупанти готуються з розмахом і парадом святкувати 1 та 9 травня, а також намагаються розпочати навчальний процес у школах і дитсадках.

На Мелітопольщині російські окупанти не тільки замінували місцевість поблизу Кам'яної Могили, а й риють окопи у селах, що знаходяться поблизу заповідника, а на джерелах села Терпіння облаштовують свій табір. Загарбники намагаються закріпитися на запорізькій землі і водночас сподіваються запобігти партизанському руху спротиву в Мелітопольському районі.

У Бердянську агресори захопили два медичних заклади. Наразі відомо, що одному з них призначено керівника, обраного з колаборантів. А зрадник українського народу – Микола Мірошниченко, який донедавна займався волонтерством та допомагав евакуюватися із сірої зони АТО/ООС, – тепер призначений росіянами головою міського департаменту охорони здоров’я.

Загалом на тимчасово захоплених територіях Запорізької області окупанти намагаються вести російське телерадіомовлення.

У Запоріжжі та регіоні через те, що структурні підрозділи служби крові на тимчасово окупованих територіях не функціонують, збільшилася потреба у донорах крові. Тож тих, хто може допомогти, закликають пожертвувати кров заради спільної перемоги.

Нагадаємо, напередодні рашисти здійснили ракетний обстріл Запоріжжя: стало відомо, кого вбили росіяни.

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