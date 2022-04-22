Страх перемоги. Як визначити успіх України та союзників

Російська держава повинна зазнати невдачі і ця невдача має спостерігатися всередині самої Росії

Союзники НАТО почали переходити від антикризового управління до ведення війни. Поштовхом стали звірства в Бучі. Подібно до збиття Малазійського авіалайнера рейсу MH-17 у липні 2014 року, масові вбивства в передмісті Києва та свідчення набагато гірших вбивств в інших місцях змусили їх переоцінити серйозність загрози, що нависла над Україною, і наслідків для Європи, якщо ця загроза не зникне.

Проте зміна парадигми застрягла посеред того моменту, коли Альянс має охопити дух нагальності. Ніхто не повинен мати сумнівів, що наступ Росії на Донбас може вирішити долю країни.

Принаймні на концептуальному рівні НАТО зараз усвідомлює необхідність постачання Україні важкого озброєння, яке вона вимагала від початку війни. Але вагання все ще підкріплюється технічними та бюрократичними перешкодами, які гальмують доставку — вчасну та кількісну. Деякі життєво важливі покращення боєспроможності України, зокрема ударна авіація, все ще недосяжні. Коли справа доходить до обміну розвідувальними даними, цей діапазон розширюється, але лише частково.

Не менш суттєвим залишається ще один виклик, навіть більше інтелектуальний, аніж політичний. Яке наше визначення успіху? Який кінцевий стан має забезпечити західна підтримка? Принаймні донедавна цілями Вашингтона були «підтримка України», «покарання Росії» та «збереження єдності Альянсу». Це, скоріше, причини, ніж стратегічні цілі. Неелегантність і швидкість, з якими було «вилучено» з промови президента Байдена у Варшаві 26 березня слова («ця людина не може залишатися при владі»), виявили цілком обґрунтоване побоювання, що «зміна режиму» призведе Сполучені Штати до небезпечних незвіданих вод. Ця очевидна помилка надала чудову можливість викласти чітку альтернативу та визначити колективні цілі Заходу. Однак такої заяви не було. Натомість було висловлено побоювання, що адміністрація може «втратити контроль над повідомленням».

Під час варшавської промови головною турботою західних лідерів, які приймають рішення, було знайти шлях встановлення перемир'я. Наступного дня після виступу Байдена навіть «високопоставлений британський чиновник» підкреслив важливість «створення простору для виходу Путіна з війни». Після подій у Бучі, такі висловлювання стали менш гучними, але вони все ще поширені. Згадується спостереження Чарльза Кінга в розпал боснійської війни 1992-1995 років: «Стратегія виходу стала місією». Невже вихід Путіна з війни став місією? Чи переважає «зупинка війни» над зменшенням загрози, яку становить Росія? Чи є «контроль над повідомленням» важливішим за узгодження інструментів політики для досягнення стратегічної мети? Чим ближче кінець гри, тим більш неминучими стають ці питання. І все ж їх уникають. Неточність небезпечна. Це послаблює довіру України та надихає Росію. Це створює перспективу неміцного миру, який дасть поживу для відновлення конфлікту.

Існує п’ять причин такої неточності.

По-перше, чим скоріше з’явиться ясність, тим швидше буде поставлена під питання самозадоволена єдність Альянсу. На лютневій Мюнхенській конференції з безпеки Борис Джонсон заявив, що «Росія має бути переможена, і вона має бачити, як вона буде переможена». До Бучі жоден інший союзник НАТО західніше від Польщі не висловлював таких настроїв. Перемогти Росію, а не «покарати» її, є все ще занадто далеким для розуміння для певних союзників. Поняття «зупинити війну» вимагає переважного консенсусу. Очевидно, що «перемогти» не потребує такого, і терміни «цілі війни» та «перемога», судячи з їх відсутності, залишаються табу у багатьох колах.

Друга причина, як було зазначено на початку, полягає в тому, що більшість союзників все ще замкнені всередині парадигми антикризового управління. З березня 2021 року, коли Росія спочатку мобілізувала свої сили, до лютого 2022 року, антикризове управління було нашою справою. 24 лютого «криза» закінчилася, і почалася війна. З першого дня було зрозуміло: для того, щоб Україна вижила, Росію потрібно перемогти. Але якщо ви вірите в антикризове управління, то Росію неможливо перемогти без її згоди. Якщо метою є антикризове управління, то місія – завершення війни.

Пекін не тільки здивований, а й шокований подіями в Україні

Третя причина – прихильники аксіоми «відкласти Росію на потім, зосередитися на Китаї» не втратили свого впливу у Вашингтоні. Проте з кожним днем обґрунтованість цього принципу стає все менш зрозумілою. Китай, як і будь-яка країна, був здивований наджорстокими військовими діями Росії в Україні. До цього моменту методична та неухильна мета Китаю – витіснення «гегемонічного» західного (і керованого США) «порядку, заснованого на правилах», ґрунтувалася на впевненості, що його молодший партнер, Росія, збереже свої позиції стабільної та могутньої великої держави. Більше того, Сі Цзіньпін значною мірою змоделював власну схему військової модернізації Китаю на основі реформ колишнього міністра оборони Росії Анатолія Сердюкова та його наступника Сергія Шойгу, які зараз виявилися недосконалими. Ймовірно, що Пекін не тільки здивований подіями, а й шокований. Війна в Україні не тільки не підбадьорила Китай, а й посилила його загальновідомий інстинкт розсудливості, і Вашингтону настав час зробити відповідні висновки.

Четверта причина – нестача стратегічного мислення та стратегічних мислителів у національних столицях. Де сьогодні Джордж Кеннан і Дін Ачесонс? Де сучасні еквіваленти «Довгої телеграми», Доктрини Трумена та Директиви NSC-68? Відповідь: їх немає. Там, де раніше були великі державні відомства, тепер домінують політики, а не стратегічні мислителі. У ширшому інтелектуальному просторі численніші винятки з цього правила – самопроголошені «реалісти», такі як Джон Міршаймер, Стівен Волт і Томас Грем, – міцно вкоренилися в таборі прихильників пристосуванства. Менш помітні серед коментаторів класичні реалісти, які розглядають сили, що суперничають, як противників і вірять у відповідне ставлення до них. Такі особи — і автору не важко назвати їх — є, розумні й досвідчені. Але сьогодні вони скоріше критикують політику, ніж створюють її.

П’ята причина полягає в тому, що, хоча слово «стримування» повторюється як мантра, сама концепція не піддавалась доктринальному перегляду з моменту закінчення холодної війни. Десятиліття зосередженості на «м’якій безпеці», «гуманітарному втручанні» та «війні з тероризмом» дозволили культурі стримування атрофуватися. Якщо ескалація, ризик якої полягає в самій війні, стає фобією, супротивник встановлює правила конфлікту. Це він нас стримуватиме.

З 2021 року Путін говорив про Україну як «анти-Росію», так як можна було б сказати про Антихриста; 3 квітня колишній президент (нині заступник голови Ради безпеки) Дмитро Медведєв заявив, що Україна «ментально перетворилася на Третій рейх і їй судилося за це постраждати». Це мова тотальної війни. Якщо ми не хочемо, щоб Росія використовувала зброю тотальної війни, тоді її потрібно змусити побоюватися нашої відповіді.

24 лютого «криза» закінчилася, і почалася війна (Фото: АР)

Визначення Перемоги

Якщо перемога України відповідає інтересам НАТО, як ми маємо визначити цю перемогу? Яка стратегія потрібна, щоб її забезпечити? Які етапи розмежовують прогрес від сьогоднішніх небезпек до остаточного успіху? Далі три пропозиції.

Військовою метою має бути витіснення російських військ на позиції, які вони займали до 24 лютого. Будь-яке припинення вогню, узгоджене раніше, призведе до передачі нової території Росії. Це дозволить їй перегрупувати свої сили на цій території та поглибити окупацію. Показово, що у двосторонніх переговорах з Україною за посередництва Туреччини Росія офіційно відмовилася від будь-яких територіальних претензій за межами адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей; тим не менш, у Запорізькій та Херсонській областях, які вона значною мірою контролює де-факто, встановлюються цивільні окупаційні адміністрації, русифікуються навчальні програми та готується перехід з гривні на рубль. Жодного разу за час перебування Путіна на посаді «тимчасово окупувані» території, чи то Південна Осетія, Абхазія, Крим чи псевдореспубліки Донбасу не здавалися.

Припинення вогню на нових «лініях зіткнення» просто надасть Росії привілей нових «заморожених конфліктів» і зробить вирішення старих конфліктів ще більш недоступними, ніж зараз. Насправді такі конфлікти ніколи не були заморожені. Вони дозволили російським силам у Південній Осетії вгризтися у кордони Грузії. На Донбасі після Мінських домовленостей загинуло більше українських військових, ніж за місяці до них. Анексія Криму Росією не тільки дозволила останній мілітаризувати цей півострів і підтримувати свої сили в Сирії; вона значно просунула свою історичну мету перетворення Чорного моря на власну морську територію. Єдине, що є замороженим в цих конфліктах, — це процес вирішення конфлікту. На практиці передчасне припинення вогню наблизить Росію на крок до досягнення ще однієї стратегічної мети: поділу України.

Довгостроковою політичною метою має бути відновлення міжнародно визнаних кордонів України, повернення територій, якими вона законно володіла до 2014 року, і відновлення її суверенітету як де-факто, так і де-юре. Крім того, сотні тисяч українців, депортованих до Росії (у тому числі 150 тис. дітей), мають бути репатрійовані, а пенсійні та соціальні фонди, а також майно та активи мають бути повернені або компенсовані. Росія не повинна мати права голосу у внутрішніх справах України та права вето щодо її партнерства та союзів. Ця неминуче затяжна ініціатива вимагатиме безперервного використання дипломатичних, економічних та військових інструментів, поки вона не буде реалізованою. Не повинно бути й мови про послаблення, не кажучи вже про зняття західних санкцій, доки ці цілі не будуть досягнуті.

Припинення вогню просто наблизить Росію до її мети – поділу України

Нарешті, кінцевою стратегічною метою має бути усунення загрози, яку створює Росія, як для України, так і для Європи. Цю мету неможливо забезпечити військовими засобами. Для цього знадобиться революція розуму в політичних елітах Росії. Без довгострокового, завзятого стримування та тиску ця революція не відбудеться. Щоб розширити визначення успіху, яке висловив Борис Джонсон, російська держава повинна зазнати невдачі і ця невдача має спостерігатися всередині самої Росії. Якщо ця мета буде досягнута, Росія сама подбає про зміну режиму. Це була кінцева мета стримування холодної війни, і її мудрість була підтверджена у період 1985-1992 років. Як тільки процес почнеться, він неминуче йтиме поетапно, зі збоями та навіть небезпеками. Поки він не буде завершений, Заходу доведеться змиритися із озброєним миром. Також повинні мати місце дипломатія та «діалог». Але вони не можуть замінити сприятливе співвідношення сил.

Суть

17 грудня 2021 року Росія подала проект договору, який передбачає, що НАТО має вивести всі сили, розміщені на території Альянсу з 27 травня 1997 року. У західних столицях цю вимогу зустріли хором недовіри і вона була негайно відхилена. Але суть була втрачена. Положення Москви були заявою про цілі війни, а не судження про те, що НАТО прийме до початку війни. Якби Україна швидко розвалилася, як очікував Кремль, НАТО, можливо, було б змушене ставитися до цих положень «серйозно», принаймні як до «основи для переговорів». Зрештою, це могло б призвести до їх прийняття. Якими б не були подальші невдачі Росії, якщо Україна нарешті буде «демілітаризована» та «денацифікована», тоді жертви країни-агресора будуть виправдані, і буде видно, що західна підтримка України ні до чого не призвела. Росія стане на один гігантський крок ближче до забезпечення того, чого вона давно вимагала: визнаної сфери впливу та «сірої зони» між «русским миром» та «історичним Заходом». Поразка України буде представлена як найбільший тріумф Росії з часів перемоги 1945 року. Розмір витрат лише підкреслить величину перемоги. Тоді ніякої революції розуму не відбудеться.

У такому разі, що залишиться від європейської безпеки, якою ми її знаємо? Яку довіру матимуть Болгарія, Румунія, Польща та країни Балтії до своїх союзників після того, як 30 років підтримки України закінчилися невдачею? Чи будуть США, Франція та Німеччина продовжувати виступати проти «переформатування архітектури безпеки Європи»? Сьогодні ми не можемо знати відповіді на ці питання. Ми можемо припустити, що виникнення цих нових проблем до тих, з якими ми вже стикаємося, нічого не дасть.

Поразка України буде представлена як найбільший тріумф Росії з 1945 року

Можливо, це останній момент, щоб зрозуміти: Захід не змагається за похвалу чи чесноти. Якщо нам не вдасться зберегти Україну як суверенну і незалежну державу, ми зазнаємо невдачі. «Єдність Альянсу» не зменшить наслідків цієї невдачі. Плутанина – нездатність визначити цілі та привести їх у відповідність із засобами – наблизить невдачу, а відновлення буде віднесено до сфери спекуляцій.

Джеймс Шерр старший науковий співробітник Інституту зовнішньої політики Естонії, позаштатний науковий співробітник Програми Росії та Євразії Королівського інституту міжнародних відносин (Chatham House), старший позаштатний науковий співробітник Інституту державного управління (Institute of Statecraft)

Джерело: The Fear of Victory - ICDS 21 квітня 2022 року