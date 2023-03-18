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Закон один для всіх: Шольц відреагував на ордер для арешту Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Закон один для всіх: Шольц відреагував на ордер для арешту Путіна
Шольц привітав рішення суду в Гаазі видати ордер на арешт Путіна
фото: з відкритих джерел

Олаф Шольц: «Міжнародний кримінальний суд - правильний інститут для розслідування військових злочинів»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц схвально оцінив рішення Міжнародного кримінального суду у Гаазі видати ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна. Про це пише The Guardian.

Шольц заявив на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою в Токіо, що це показує, що «ніхто не вищий за закон».

«Міжнародний кримінальний суд – правильний інститут для розслідування військових злочинів... Справа в тому, що ніхто не стоїть вище за закон, і це те, що стає ясно прямо зараз», – сказав Шольц.

Нагадаємо,  Міжнародний кримінальний суд  видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та  уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що останняпов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.

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Теги: Олаф Шольц розслідування арешт закон путін

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