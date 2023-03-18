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Арешт Путіна: ЗМІ повідомили, де може відбутися затримання

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Арешт Путіна: ЗМІ повідомили, де може відбутися затримання
фото: росЗМІ

Південно-Африканська Республіка входить до числа 122 країн, які ратифікували Римський статут МКС

Арешт російського диктатора Володимира Путіна може відбутисяУ Південно-Африканській Республіці (ПАР). Про це повідомляє Sky News.

Як зазначається, на серпень може бути запланований візит російського диктатора на саміт БРІКС (міждержавне об'єднання п'яти держав: Бразилії, Росії, Індії, КНР, ПАР - ред.), За даними російських пропагандистів, Путін планує взяти участь в саміті БРІКС в Дурбані в серпні цього року.

Відзначається, що Південно-Африканська Республіка входить до числа 122 країн, які ратифікували Римський статут МКС, і, отже, має юридичний обов'язок забезпечити виконання ордера на арешт.

Це створює додаткові дипломатичні труднощі для Москви, однак, як наголошується в повідомленні, навіть якби диктатор вирішив приїхати, «перспектива того, що приймаючий президент країни Сиріл Рамафоса накаже своїм військам вивести Путіна в наручниках, вважається дуже віддаленою».

Раніше, в 2015 році, ПАР відмовилася заарештувати президента Судану Омара аль-Башира, на якого також був виданий ордер МКС.

До слова, у Кремлі вже відреагували на ордер на арешт Путіна. Представниця МЗС Росії Марія Захарова зазначила, що Росія не співпрацює з Міжнародним кримінальним судом. «можливі «рецепти» на арешт, що виходять із Міжнародного суду, будуть для нас юридично нікчемними», – зазначила Захарова.

Нагадаємо,  Міжнародний кримінальний суд  видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та  уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що останняпов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.

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Теги: росія трибунал президент БРІКС статут арешт Міжнародний кримінальний суд Римський статут путін саміт диктатор

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