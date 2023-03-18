Арешт Путіна: ЗМІ повідомили, де може відбутися затримання

Південно-Африканська Республіка входить до числа 122 країн, які ратифікували Римський статут МКС

Арешт російського диктатора Володимира Путіна може відбутисяУ Південно-Африканській Республіці (ПАР). Про це повідомляє Sky News.

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Як зазначається, на серпень може бути запланований візит російського диктатора на саміт БРІКС (міждержавне об'єднання п'яти держав: Бразилії, Росії, Індії, КНР, ПАР - ред.), За даними російських пропагандистів, Путін планує взяти участь в саміті БРІКС в Дурбані в серпні цього року.

Відзначається, що Південно-Африканська Республіка входить до числа 122 країн, які ратифікували Римський статут МКС, і, отже, має юридичний обов'язок забезпечити виконання ордера на арешт.

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Це створює додаткові дипломатичні труднощі для Москви, однак, як наголошується в повідомленні, навіть якби диктатор вирішив приїхати, «перспектива того, що приймаючий президент країни Сиріл Рамафоса накаже своїм військам вивести Путіна в наручниках, вважається дуже віддаленою».

Раніше, в 2015 році, ПАР відмовилася заарештувати президента Судану Омара аль-Башира, на якого також був виданий ордер МКС.

До слова, у Кремлі вже відреагували на ордер на арешт Путіна. Представниця МЗС Росії Марія Захарова зазначила, що Росія не співпрацює з Міжнародним кримінальним судом. «можливі «рецепти» на арешт, що виходять із Міжнародного суду, будуть для нас юридично нікчемними», – зазначила Захарова.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що останняпов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.