  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Вбивство поліцейського у Чернігові: чотирьом фігурантам оголосили підозру

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Чернігові група молодиків напала на поліцейських. Внаслідок цього один з них загинув - Вбивство поліцейського у Чернігові: чотирьом фігурантам оголосили підозру
    У Чернігові група молодиків напала на поліцейських. Внаслідок цього один з них загинув
    фото:ГУНП

    Більшість затриманих неповнолітні

    У Чернігові правоохоронці повідомили про підозру в умисному вбивстві поліцейського чотирьом затриманим молодикам. Про це повідомив керівник Чернігівської окружної прокуратури області Павло Герасименко у коментарі «Суспільному».

    За його словами, 2 жовтня, затримали 4 чоловіків, 3-є з яких неповнолітні. «Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України, а саме в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненому за попередньою змовою групою осіб», – повідомив Павло Герасименко.

    Нагадаємо, в ніч на 2-ге жовтня в районі Масани у Чернігові група молодиків напала на двох поліцейських, один з них загинув на місці. Інцидент трапився в супермаркеті АТБ. Двоє правоохоронців були у відпустці та цивільному одязі.

    Другого потерпілого доставили в реанімацію, зараз він перебуває в обласній лікарні. Родичка правоохоронця Ольга Савон повідомила, що наразі потерпілий у важкому стані.

    Прощання із загиблим поліцейським, 30-річним Артуром Єрохіним, відбудеться сьогодні, 4 жовтня, про це на своїй сторінці у Facebook повідомила його дружина Вероніка Єрохіна.

    Нагадаємо, повідомляли, у Харкові трьох поліцейських підозрюють у нападі та пограбуванні. Тоді у жовтні 2020 року після закінчення робочої зміни поліцейські на одній із малолюдних вулиць Харкова напали на двох перехожих.

    Теги: вбивство Чернігів поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вбивство поліцейського у Чернігові: чотирьом фігурантам оголосили підозру