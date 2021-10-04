Вбивство поліцейського у Чернігові: чотирьом фігурантам оголосили підозру

У Чернігові група молодиків напала на поліцейських. Внаслідок цього один з них загинув

Більшість затриманих неповнолітні

У Чернігові правоохоронці повідомили про підозру в умисному вбивстві поліцейського чотирьом затриманим молодикам. Про це повідомив керівник Чернігівської окружної прокуратури області Павло Герасименко у коментарі «Суспільному».

За його словами, 2 жовтня, затримали 4 чоловіків, 3-є з яких неповнолітні. «Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України, а саме в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненому за попередньою змовою групою осіб», – повідомив Павло Герасименко.

Нагадаємо, в ніч на 2-ге жовтня в районі Масани у Чернігові група молодиків напала на двох поліцейських, один з них загинув на місці. Інцидент трапився в супермаркеті АТБ. Двоє правоохоронців були у відпустці та цивільному одязі.

Другого потерпілого доставили в реанімацію, зараз він перебуває в обласній лікарні. Родичка правоохоронця Ольга Савон повідомила, що наразі потерпілий у важкому стані.

Прощання із загиблим поліцейським, 30-річним Артуром Єрохіним, відбудеться сьогодні, 4 жовтня, про це на своїй сторінці у Facebook повідомила його дружина Вероніка Єрохіна.

Нагадаємо, повідомляли, у Харкові трьох поліцейських підозрюють у нападі та пограбуванні. Тоді у жовтні 2020 року після закінчення робочої зміни поліцейські на одній із малолюдних вулиць Харкова напали на двох перехожих.