На Львівщині сталася стрілянина, поранено поліцейського та лісничих

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі

Поліцейський із проникаючим вогнепальним пораненням шиї госпіталізований

На Львівщині поліцейські затримали зловмисника, який поранив поліцейського та двох лісничих.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівської області.

Під час документування факту незаконної порубки лісу 19-річний мешканець Золочівського району стріляв у правоохоронців та співробітників лісгоспу з мисливської рушниці.

Поліцейський із проникаючим вогнепальним пораненням шиї госпіталізований, лісничі після огляду лікарів відпущені додому.

21 травня, близько 22.40, до поліції надійшло повідомлення від лісничих про те, що в одному з лісових масивів ДП «Бродівський лісгосп» виявлено підводу з колодами.

У лісовому масиві неподалік села Лешнів правоохоронці виявили підводу з колодами дерев породи «сосна».

«Близько 00.15, під час документування факту незаконної порубки лісу, з протилежного берега річки невідома особа здійснила постріли з невстановленої вогнепальної зброї, поранивши 20-річного співробітника поліції, а також двох лісничих – 34-річного майстра лісу та 49-річного інженера лісового господарства, співробітників Бродівського лісгоспу. Після цього зловмисник втік на мотоциклі», – йдеться у повідомленні.

Невдовзі правоохоронці встановили особу зловмисника, це – 19-річний місцевий житель. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також встановлено, що постріли були здійснені з мисливської рушниці.

Поліція зазначає, що на даний час загрози життю поранених немає.

Слідчі відділення №1 Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавленням волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, 21 травня, у Києві хлопець з вікна багатоповерхівки обстріляв військову частину на Печерську з пневматичної зброї. Його доставили до відділення поліції. У квартирі порушника провели обшук, під час якого виявили пневматичну зброю.