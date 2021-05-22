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    У хасидському кварталі в Умані сталася стрілянина: постраждали двоє ізраїльтян

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    Правоохоронці проводять огляд місця події, шукають речові докази та опитують свідків - У хасидському кварталі в Умані сталася стрілянина: постраждали двоє ізраїльтян

    Правоохоронці проводять огляд місця події, шукають речові докази та опитують свідків

    Фото: Нацполіція

    Медики швидкої допомоги госпіталізували поранених до лікарні

    У суботу, 22 травня, в Умані невідома особа відкрила вогонь у хасидському кварталі, двоє громадян Ізраїлю отримали поранення. Про це йдеться у повідомленні Нацполіції Черкаської області

    «До поліції Уманщини надійшло повідомлення про те, що на вулиці Софії Перовської сталася стрілянина. У результаті постраждали двоє чоловіків, громадяни Ізраїлю. Медики швидкої допомоги госпіталізували поранених до лікарні», – зазначають правоохоронці.

    Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства в Умані. Поліцейські зазначають, що наразі встановлюють людину, причетну до злочину.

    Правоохоронці проводять огляд місця події, шукають речові докази та опитують свідків. Зазначається, що стрілок втік з місця події до приїзду правоохоронців.

    Зібрані відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

    Нагадаємо, напередодні на Львівщині сталася стрілянина, поранено поліцейського та лісничих.

    Також 21 травня у Києві хлопець з вікна багатоповерхівки обстріляв військову частину на Печерську з пневматичної зброї. Його доставили до відділення поліції. У квартирі порушника провели обшук, під час якого виявили пневматичну зброю.

    Теги: Національна поліція України кримінал Ізраїль хасиди Умань Черкащина стрілянина
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    У хасидському кварталі в Умані сталася стрілянина: постраждали двоє ізраїльтян