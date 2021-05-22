У хасидському кварталі в Умані сталася стрілянина: постраждали двоє ізраїльтян

Медики швидкої допомоги госпіталізували поранених до лікарні

У суботу, 22 травня, в Умані невідома особа відкрила вогонь у хасидському кварталі, двоє громадян Ізраїлю отримали поранення. Про це йдеться у повідомленні Нацполіції Черкаської області

«До поліції Уманщини надійшло повідомлення про те, що на вулиці Софії Перовської сталася стрілянина. У результаті постраждали двоє чоловіків, громадяни Ізраїлю. Медики швидкої допомоги госпіталізували поранених до лікарні», – зазначають правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства в Умані. Поліцейські зазначають, що наразі встановлюють людину, причетну до злочину.

Правоохоронці проводять огляд місця події, шукають речові докази та опитують свідків. Зазначається, що стрілок втік з місця події до приїзду правоохоронців.

Зібрані відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, напередодні на Львівщині сталася стрілянина, поранено поліцейського та лісничих.

Також 21 травня у Києві хлопець з вікна багатоповерхівки обстріляв військову частину на Печерську з пневматичної зброї. Його доставили до відділення поліції. У квартирі порушника провели обшук, під час якого виявили пневматичну зброю.