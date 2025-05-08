​У Раді зареєстровано законопроєкт про військового омбудсмена

Основним завданням військового омбудсмена буде розгляд та реагування на скарги військовослужбовців

Законопроєкт про військового омбудсмена та зареєстровано у Верховній Раді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту.

Проєкт закону за підписом президента Володимира Зеленського було внесено до Ради як невідкладний для позачергового розгляду.

Уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова наголосила, що людина та її права й свободи як головна цінність – це те, що «нас фундаментально відрізняє від ворога й те, що нам зрештою допоможе перемогти».

Відповідно до проєкту закону, Зеленський призначатиме військового омбудсмена та його заступників. Також буде створено Офіс військового омбудсмана як допоміжний орган при президентові для здійснення функцій цивільного демократичного контролю у секторі безпеки й оборони, що передбачені в законі України «Про національну безпеку України».

У законопроєкті, серед іншого, прописаний порядок подання та розгляду скарг військовослужбовців, порядок проведення перевірок у військових частинах і органах військового управління у зв’язку з порушенням прав військовослужбовців, а також процес підготовки висновків і взаємодії військового омбудсмана з іншими державними органами.

Нагадаємо, що 30 грудня 2024 року очільник України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів.

Основним завданням військового омбудсмена буде розгляд та реагування на скарги військовослужбовців.

Раніше повідомлялося, що Україна готується до створення інституції військового омбудсмена, а законопроєкт уже на фінішній прямій.

До слова, уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова за три місяці отримала понад 5 тис. звернень.