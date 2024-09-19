Історичне перейменування: які українські міста змінять комуністичні назви на нові
Рада проголосувала за перейменування 328 населених пунктів в Україні
Сьогодні, 19 вересня, народні депутати проголосували за перейменування 328 населених пунктів в Україні. Згідно з постановою, перейменуванню підлягають населені пункти, назви яких русифіковані або містять російські та радянські наративи.
Зокрема, перейменовуються назви, присвячені московським діячам: Пушкіно, Мічуріна, Максима Горького, Кутузівка, Суворове, Некрасове тощо. Серед пропозицій перейменування багато назв, пов’язаних з радянськими святами або символікою. Наприклад, це Перше Травня, Першотравенка, Первомайське, Першотравневе, Першотравенськ, Маївка тощо.
«Главком» зібрав список всіх перейменованих населених пунків.
Вінницька область
- село Дорожне Вінницького району на село Дорожнє;
- село Некрасове Вінницького району на село Юзвин;
- село Дзигівка Могилів-Подільського району на село Дзиґівка;
- село Красне Тульчинського району на село Щасливе;
- селище Пестеля Тульчинського району на селище Кільтява;
- село Суворовське Тульчинського району на село Подільське;
- село Ольгине Хмільницького району на село Ольжине;
- селище Первомайське Хмільницького району на селище Постолове.
Волинська область
- село Підгородне Ковельського району на село Підгороднє;
- село Рогові Смоляри Ковельського району на село Рогові Смолярі;
- село Смоляри-Світязькі Ковельського району на село Смолярі-Світязькі;
- село Столинські Смоляри Ковельського району на село Столинські Смолярі.
Дніпропетровська область
- селище Горького Дніпровського району на селище Титорове;
- село Маївка Дніпровського району на село Калинове;
- село Олександропіль Дніпровського району на село Лугове;
- село Партизанське Дніпровського району на село Орільське;
- село Перше Травня Любимівської сільської територіальної громади Дніпровського району на село Зоряне;
- село Перше Травня Солонянської селищної територіальної громади Дніпровського району на село Квітневе;
- село Весела Роща Кам’янського району на село Зелений Гай;
- село Первомайське Кам’янського району на село Водяна Балка;
- село Перше Травня Кам’янського району на село Богодарівка;
- село Суворовське Кам’янського району на село Слобідське;
- село Чкаловка Кам’янського району на село Чубарівка;
- село Велика Костромка Криворізького району на село Велика Долина;
- село Мала Костромка Криворізького району на село Мала Долина;
- село Новокурське Криворізького району на село Щасливе;
- село Перше Травня Апостолівської міської територіальної громади Криворізького району на село Козацький Кут;
- село Перше Травня Девладівської сільської територіальної громади Криворізького району на село Козацька Слобода;
- село Спокойствіє Криворізького району на село Спокій;
- село Суворовка Криворізького району на село Близнюки;
- село Червоне Поле Криворізького району на село Поле;
- селище Червоний Запорожець Криворізького району на селище Вільний Запорожець;
- село Червоний Яр Криворізького району на село Яр;
- село Чкаловка Криворізького району на село Карачунівка;
- село Южне Криворізького району на село Південне;
- село Першотравневе Нікопольського району на село Мозолевське;
- село Чкалове Нікопольського району на село Воля;
- Новомосковський район на Самарівський район;
- місто Новомосковськ Новомосковського району на місто Самар;
- селище Гвардійське Новомосковського району на селище Зарічне;
- село Першотравенка Новомосковського району на село Любомирівка;
- Павлоградський район на Матвіївський район;
- село Новомосковське Павлоградського району на село Нове;
- село Первомайське Павлоградського району на село Святотроїцьке;
- селище Юр’ївка Павлоградського району на селище Юріївка;
- Синельниківський район на Ріднопільський район;
- місто Першотравенськ Синельниківського району на місто Шахтарське;
- село Возвратне Синельниківського району на село Цибуляни;
- село Воронізьке Синельниківського району на село Середня Терса;
- село Григорівка Синельниківського району на село Бунчужне;
- селище Іларіонове Синельниківського району на селище Яворницьке;
- село Красне Васильківської селищної територіальної громади Синельниківського району на село Долина;
- село Новопавлоградське Синельниківського району на село Новоматвіївське;
- селище Первомайське Синельниківського району на селище Добричі;
- село Первомайське Синельниківського району на село Коржове;
- село Першотравневе Синельниківського району на село Злагода;
- село Январське Синельниківського району на село Січневе.
Донецька область
- селище Петрівка Бахмутського району на селище Новоспаське;
- село Іскра Волноваського району на село Андріївка-Клевцове;
- село Красна Поляна Волноваського району на село Нова Каракуба;
- село Петрівське Волноваського району на село Давидовське;
- село Орлово-Іванівка Горлівського району на село Сулинівка;
- селище Московське Горлівського району на селище Куликівське;
- селище Кутейникове Донецького району на селище Попова Балка;
- селище Новомосковське Донецького району на селище Тихе;
- село Ванюшкине Кальміуського району на село Фролівське;
- село Мічуріне Кальміуського району на село Грінталь;
- село Первомайське Бойківської селищної територіальної громади Кальміуського району на село Кам’янувате;
- село Первомайське Бойківської селищної територіальної громади Кальміуського району на село Чорне;
- село Первомайське Новоазовської міської територіальної громади Кальміуського району на село Паланка;
- село Петрівське Кальміуської міської територіальної громади Кальміуського району на село Стахівське;
- село Петрівське Старобешівської сільської територіальної громади
- Кальміуського району на село Звитяжне;
- селище Андріївка Краматорського району на селище Суханівка;
- село Надеждівка Краматорського району на село Надія;
- село Зоря Маріупольського району на село Афіни;
- селище Нікольське Маріупольського району на селище Микільське;
- село Первомайське Маріупольського району на село Домаха;
- селище Восход Покровського району на селище Східне;
- селище Желанне Покровського району на селище Благодатне;
- село Желанне Перше Покровського району на село Бажане Перше;
- село Желанне Друге Покровського району на село Бажане Друге;
- село Красногорівка Покровського району на село Ясногорівка;
- селище Красноярське Покровського району на селище Чернігівка;
- село Кутузовка Покровського району на село Степи;
- селище Ласточкине Покровського району на селище Криничне;
- село Московське Покровського району на село Козацьке;
- селище Надеждинка Покровського району на селище Надіївка;
- село Никанорівка Покровського району на село Заповідне;
- село Новий Труд Покровського району на село Відродження;
- село Новожеланне Покровського району на село Бажане;
- село Первомайське Білозерської міської територіальної громади Покровського району на село Мирове;
- село Первомайське Очеретинської селищної територіальної громади Покровського району на село Авдіївське;
- селище Перше Травня Покровського району на селище Леонтовичі;
- селище Пушкіне Покровського району на селище Чумацьке;
- селище Сєверне Покровського району на селище Північне;
- село Скучне Покровського району на село Сонячне;
- село Суворове Покровського району на село Затишок;
- село Юр'ївка Селидівської міської територіальної громади Покровського району на село Юріївка.
Житомирська область
- селище Першотравневе Бердичівського району на селище Лебединське;
- село Підгородне Бердичівського району на село Підгороднє;
- село Жовтнівка Житомирського району на село Поліщуки;
- село Красногірка Хорошівської селищної територіальної громади Житомирського району на село Гранітне;
- село Перемога Житомирського району на село Дідушанка;
- селище Першотравенськ Звягельського району на селище Порцелянове;
- селище Першотравневе Коростенського району на селище Кварцитне;
- село Першотравневе Малинської міської територіальної громади Коростенського району на село Тем’янець;
- село Першотравневе Ушомирської сільської територіальної громади Коростенського району на село Затишок.
Закарпатська область
- село Пушкіно Берегівського району на село Міжлісне;
- село Пещера Тячівського району на село Печера;
- село Кибляри Ужгородського району на село Киблярі;
- село Чертеж Ужгородського району на село Чертіж.
Запорізька область
- село Мічуріна Василівського району на село Симиренкове;
- село Московка Запорізького району на село Адріанівка;
- село Гвардійське Мелітопольського району на село Дванадцяте;
- селище Максима Горького Мелітопольського району на селище Кошове;
- село Мордвинівка Мелітопольського району на село Молочне;
- селище Переможне Мелітопольського району на селище Січове;
- село Першотравневе Мелітопольського району на село Калнишевське;
- село Чкалове Олександрівської сільської територіальної громади Мелітопольського району на село Святотроїцьке;
- село Чкалове Чкаловської сільської територіальної громади Мелітопольського району на село Гаврилівка;
- село Кутузівка Пологівського району на село Петерсгаген;
- село Першотравневе Пологівського району на село Малий Вердер;
- село Червоне Пологівського району на село Високе;
- село Чкалова Пологівського району на село Мережне.
Київська область
- село Перше Травня Білоцерківського району на село Роська;
- село Першотравневе Білоцерківського району на село Виговське;
- село Червоні Яри Білоцерківського району на село Хрещатий Яр;
- село Перше Травня Бориспільського району на село Княже;
- село Переможець Броварського району на село Сотницьке;
- село Перше Травня Броварського району на село Димівка;
- село Першотравневе Броварського району на село Димівське;
- село Чкаловка Вишгородського району на село Вишова;
- село Красна Слобідка Обухівського району на село Слобідка;
- село Перше Травня Обухівського району на село Гудимове;
- село Гвардійське Фастівського району на село Козацьке.
Кіровоградська область
- селище Єлизаветградка Кропивницького району на селище Гайдамацьке;
- селище Новгородка Кропивницького району на селище Кам’янець;
- село Перше Травня Кропивницького району на село Здорівка;
- село Першотравенка Кропивницького району на село Тернове;
- селище Першотравневе Кропивницького району на селище Пелагеївка;
- село Первомайськ Новоукраїнського району на село Станція Ташлик;
- село Первомайське Новоукраїнського району на село Валуївка;
- селище Балахівка Олександрійського району на селище Інгулецьке;
- село Першотравневе Олександрійського району на село Староганнівка.
Луганська область
- місто Первомайськ Алчевського району на місто Сокологірськ;
- селище Комісарівка Алчевського району на селище Голубівка;
- селище Краснодарський Довжанського району на селище Прикордонне;
- місто Молодогвардійськ Луганського району на місто Отаманівка;
- селище Челюскінець Луганського району на селище Титаренкове;
- село Аношкине Сватівського району на село Старовірове;
- село Жовтневе Сватівського району на село Лемзяківка;
- село Невське Сватівського району на село Балка Журавка;
- село Нянчине Сватівського району на село Няньчине;
- село Роднички Сватівського району на село Кринички;
- Сєвєродонецький район на Сіверськодонецький район;
- місто Сєвєродонецьк Сєвєродонецького району на місто Сіверськодонецьк;
- село Єпіфанівка Сєвєродонецького району на село Єпифанівка;
- село Нова Астрахань Сєвєродонецького району на село Гузіївка;
- село Красне Поле Старобільського району на село Маринопіль;
- село Новоастраханське Старобільського району на село Новослобідське;
- селище Новопсков Старобільського району на селище Айдар;
- село Новорозсош Старобільського району на село Плотина;
- село Пантюхине Старобільського району на село Пантюшине;
- село Первомайськ Старобільського району на село Попівка;
- село Первомайське Старобільського району на село Степкове;
- село Половинкине Старобільського району на село Толоківка;
- село Тев’яшеве Старобільського району на село Горіхове;
- село Фартуківка Старобільського району на село Фартухівка;
- село Артема Щастинського району на село Любомирівка.
Львівська область
- село Кіз’я Золочівського району на село Кізя;
- село Підгородне Золочівського району на село Підгороднє;
- село Червоне Золочівського району на село Галицьке;
- село Чішки Золочівського району на село Чишки;
- село Гончари Львівського району на село Гончарі;
- село Красічин Львівського району на село Красичин;
- село Листв’яний Стрийського району на село Листвяний;
- Червоноградський район на Шептицький район;
- місто Червоноград Червоноградського району на місто Шептицький;
- село Іорданівка Яворівського району на село Йорданівка;
Миколаївська область
- село Новоросійське Баштанського району на село Козацьке;
- село Першотравневе Баштанського району на село Мирне;
- село Червоний Став Баштанської міської територіальної громади Баштанського району на село Сухий Став;
- село Червоний Став Березнегуватської селищної територіальної громади Баштанського району на село Тихий Став;
- село Червоний Яр Баштанського району на село Терновий Яр;
- село Червонопілля Баштанського району на село Краснопілля;
- село Юр’ївка Баштанського району на село Юріївка;
- село Першотравнівка Вознесенського району на село Квіткове;
- село Приют Вознесенського району на село Мальовниче;
- село Уральське Вознесенського району на село Славне;
- село Царедарівка Вознесенського району на село Великозаболотне;
- селище Грейгове Миколаївського району на селище Миролюбове;
- село Суворовка Миколаївського району на село Дикий Хутір;
- Первомайський район на Ольвіопольський район;
- місто Первомайськ Первомайського району на місто Ольвіополь;
- село Гражданівка Первомайського району на село Левицьке;
- село Краснівка Первомайського району на село Лучківка;
- село Краснопіль Первомайського району на село Чайківка;
- село Мічуріне Первомайського району на село Симиренки;
- село Юр’ївка Первомайського району на село Юріївка;
Одеська область
- село Андрієво-Іванівка Березівського району на село Чернове;
- село Курісове Березівського району на село Покровське;
- селище Петрівка Березівського району на селище Буялик;
- село Сухий Овраг Березівського району на село Сухий Яр;
- село Зоря Білгород-Дністровського району на село Камчик;
- село Миколаївка-Новоросійська Білгород-Дністровського району на село Байрамча;
- селище Березине Болградського району на селище Соборне;
- селище Бородіно Болградського району на селище Буджак;
- село Малоярославець Перший Болградського району на село Прикордонне;
- село Малоярославець Другий Болградського району на село Ярославове;
- село Нове Тарутине Болградського району на село Новодолинське;
- село Роща Болградського району на село Новий Париж;
- селище Тарутине Болградського району на селище Бессарабське;
- село Першотравневе Ізмаїльського району на село Вишневе;
- селище Суворове Ізмаїльського району на селище Катлабуг;
- село Гвардійське Одеського району на село Змієнкове;
- село Першотравневе Одеського району на село Причорноморське;
- село Ткаченка Подільського району на село Орлівське;
- село Андрієво-Іванове Роздільнянського району на село Світанок;
- село Міліардівка Роздільнянського району на село Мільярдівка;
- село Первомайське Роздільнянського району на село Болгарка;
- село Перше Травня Захарівської селищної територіальної громади Роздільнянського району на село Щасливе;
- село Перше Травня Роздільнянської міської територіальної громади Роздільнянського району на село Молдованка;
- село Першотравневе Роздільнянського району на село Гурівське;
- село Росіянівка Роздільнянського району на село Козацьке;
- село Старостине Роздільнянського району на село Старосілля.
Полтавська область
- село Новомосковське Кременчуцького району на село Лоза;
- село Олексіївка Лубенського району на село Калинівка;
- село Першотравневе Лубенського району на село Перевідне;
- село Червоні Пологи Лубенського району на село Пологи;
- селище Декабристів Миргородського району на селище Мирне;
- село Першотравневе Миргородського району на село Петренки;
- село Первомайське Полтавського району на село Гуляйстеп;
- село Першотравневе Зіньківської міської територіальної громади Полтавського району на село Прилівщина;
- село Першотравневе Чутівської селищної територіальної громади Полтавського району на село Майдан;
- село Червона Долина Полтавського району на село Долинне;
- село Чкалове Полтавського району на село Єднання.
Рівненська область
- село Московщина Дубенського району на село Щасливе;
- село Мятин Дубенського району на село М’ятин;
- село Придорожне Дубенського району на село Придорожнє.
Сумська область
- селище Питомник Конотопського району на селище Садове;
- село Першотравневе Конотопського району на село Діброва;
- село Юр’єве Конотопського району на село Юрієве;
- село Першотравневе Охтирського району на село Боромельське;
- село Василівка Роменського району на село Зарудне;
- село Житне Роменського району на село Житнє;
- село Лукашове Роменського району на село Лукашеве;
- село Московське Роменського району на село Мирне;
- село Червона Долина Роменського району на село Долинське;
- село Червоногірка Роменського району на село Масонів;
- село Зелена Роща Сумського району на село Зелена Діброва;
- село Москалівщина Сумського району на село Журавлине;
- село Московський Бобрик Сумського району на село Лебединий Бобрик;
- село Перше Травня Миколаївської селищної територіальної громади Сумського району на село Хутір;
- село Перше Травня Хотінської селищної територіальної громади Сумського району на село Новокостянтинівка;
- селище Першотравневе Сумського району на селище Андріївське;
- село Першотравневе Сумського району на село Кленове;
- місто Дружба Шосткинського району на місто Хутір-Михайлівський;
- село Майське Шосткинського району на село Зелене;
- село Ольгине Шосткинського району на село Ольжине;
- село Первомайське Шосткинського району на село Янівка;
- село Перше Травня Шосткинського району на село Янів Хутір.
Тернопільська область
- село Гвардійське Тернопільського району на село Гниловоди;
- село Підгородне Тернопільського району на село Підгороднє.
У Харківській області
- селище Горького Богодухівського району на селище Щасливе;
- село Мічурінське Богодухівського району на село Симиренківське;
- село Первухинка Богодухівського району на село Лісове;
- селище Першотравневе Богодухівської міської територіальної громади Богодухівського району на селище Мандричине;
- селище Першотравневе Золочівської селищної територіальної громади
- Богодухівського району на селище Рідне;
- село Першотравневе Богодухівського району на село Карлівка;
- село Олександрівка Золочівської селищної територіальної громади
- Богодухівського району на село Клинова-Новоселівка;
- село Цепочкине Богодухівського району на село Бардаківка;
- село Первомайське Ізюмського району на село Янохіне;
- селище Першотравневе Ізюмського району на селище Степи;
- село Першотравневе Ізюмського району на село Затишне;
- село Червоний Шлях Ізюмського району на село Сіверське;
- Красноградський район на Берестинський район;
- місто Красноград Красноградського району на місто Берестин;
- село Першотравневе Зачепилівської селищної територіальної громади Красноградського району на село Молодіжне;
- село Першотравневе Красноградської міської територіальної громади Красноградського району на село Мирне;
- село Олійники Красноградського району на село Мотузівка;
- село Первомайське Куп’янського району на село Мирне;
- село Першотравневе Куп’янського району на село Мануйлівка;
- місто Первомайський Лозівського району на місто Златопіль;
- селище Панютине Лозівського району на селище Лиманівка;
- селище Першотравневе Харківського району на селище Наукове;
- село Стара Московка Харківського району на село Джерельне;
- село Коробочкине Чугуївського району на село Коробчине;
- село Першотравневе Зміївської міської територіальної громади Чугуївського району на село Велетень;
- село Першотравневе Печенізької селищної територіальної громади Чугуївського району на село Затока;
- селище Чкаловське Чугуївського району на селище Пролісне.
Херсонська область
- село Краснолюбецьк Бериславського району на село Коханівка;
- село Максима Горького Бериславського району на село Сагайдачне;
- село Нова Калуга Бериславського району на село Михайлів;
- село Нова Калуга Друга Бериславського району на село Новомихайлів;
- село Ольгине Бериславського району на село Ольжине;
- село Першотравневе Бериславського району на село Вільне;
- село Потьомкине Бериславського району на село Незламне;
- село Чкалове Бериславського району на село Стійке;
- селище Комунарське Генічеського району на селище Козацьке;
- село Чкалове Генічеського району на село Дорнбург;
- село Князе-Григорівка Каховського району на село Козацька Слобода;
- село Надеждівка Каховського району на село Надіївка;
- село Первомаївка Каховського району на село Тихий Лиман;
- селище Питомник Каховського району на селище Чумацьке;
- село Максима Горького Скадовського району на село Щасливе;
- село Новоросійське Скадовського району на село Сябри;
- село Суворовка Скадовського району на село Чумаки;
- селище Первомайське Херсонського району на селище Незламне;
- селище Пойма Херсонського району на селище Заплава.
Хмельницька область
- село Червона Діброва Кам’янець-Подільського району на село Завалівська Діброва;
- село Кушнирівка Хмельницького району на село Кушнірівка;
- село Кушнирівська Слобідка Хмельницького району на село Кушнірівська Слобідка;
- село Першотравневе Хмельницького району на село Березівка;
- село Російська Буда Хмельницького району на село Розсохська Буда;
- село Червона Дубина Хмельницького району на село Турщина;
- село Червоний Случ Хмельницького району на село Слуцьке;
- село Сморшки Шепетівського району на село Зморшки;
- село Червоне Білогірської селищної територіальної громади Шепетівського району на село Калинове;
- село Червоне Полонської міської територіальної громади Шепетівського району на село Андріївка.
Черкаська область
- місто Ватутіне Звенигородського району на місто Багачеве;
- село Гудзівка Звенигородського району на село Ґудзівка;
- селище Катеринопіль Звенигородського району на селище Калинопіль;
- село Кантакузівка Золотоніського району на село Мировичі;
- село Новомиколаївка Золотоніського району на село Осавульське;
- село Перше Травня Золотоніського району на село Компанійське;
- село Першотравневе Золотоніського району на село Новий Коврай;
- село Іванівка Черкаського району на село Яничі;
- село Первомайське Черкаського району на село Соснове;
- село Червона Слобода Черкаського району на село Слобода.
Чернігівська область
- село Перше Травня Ніжинського району на село Сонячне;
- село Перше Травня Прилуцького району на село Міхновське;
- село Червоне Прилуцького району на село Чорне;
- село Южне Прилуцького району на село Світанок;
- село Перше Травня Чернігівського району на село Зелений Гай;
- село Пушкіне Чернігівського району на село Лісове;
- село Чисті Лужі Чернігівського району на село Чисті Луки.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування 327 населених пунктів в рамках декомунізації.
Як відомо, парламент заборонив географічні назви, пов’язані з Росією. Прийняття закону прискорить дерадянізацію і дерусифікацію країни.
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