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Історичне перейменування: які українські міста змінять комуністичні назви на нові

Ростислав Вонс
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Історичне перейменування: які українські міста змінять комуністичні назви на нові
Назви населених пунктів, присвячені московським діячам, буде перейменовано
фото з відкритих джерел

Рада проголосувала за перейменування 328 населених пунктів в Україні

Сьогодні, 19 вересня, народні депутати проголосували за перейменування 328 населених пунктів в Україні. Згідно з постановою, перейменуванню підлягають населені пункти, назви яких русифіковані або містять російські та радянські наративи.

Зокрема, перейменовуються назви, присвячені московським діячам: Пушкіно, Мічуріна, Максима Горького, Кутузівка, Суворове, Некрасове тощо. Серед пропозицій перейменування багато назв, пов’язаних з радянськими святами або символікою. Наприклад, це Перше Травня, Першотравенка, Первомайське, Першотравневе, Першотравенськ, Маївка тощо.

«Главком» зібрав список всіх перейменованих населених пунків.

Вінницька область

  • село Дорожне Вінницького району на село Дорожнє;
  • село Некрасове Вінницького району на село Юзвин;
  • село Дзигівка Могилів-Подільського району на село Дзиґівка;
  • село Красне Тульчинського району на село Щасливе;
  • селище Пестеля Тульчинського району на селище Кільтява;
  • село Суворовське Тульчинського району на село Подільське;
  • село Ольгине Хмільницького району на село Ольжине;
  • селище Первомайське Хмільницького району на селище Постолове.

Волинська область

  • село Підгородне Ковельського району на село Підгороднє;
  • село Рогові Смоляри Ковельського району на село Рогові Смолярі;
  • село Смоляри-Світязькі Ковельського району на село Смолярі-Світязькі;
  • село Столинські Смоляри Ковельського району на село Столинські Смолярі.

Дніпропетровська область

  • селище Горького Дніпровського району на селище Титорове;
  • село Маївка Дніпровського району на село Калинове;
  • село Олександропіль Дніпровського району на село Лугове;
  • село Партизанське Дніпровського району на село Орільське;
  • село Перше Травня Любимівської сільської територіальної громади Дніпровського району на село Зоряне;
  • село Перше Травня Солонянської селищної територіальної громади Дніпровського району на село Квітневе;
  • село Весела Роща Кам’янського району на село Зелений Гай;
  • село Первомайське Кам’янського району на село Водяна Балка;
  • село Перше Травня Кам’янського району на село Богодарівка;
  • село Суворовське Кам’янського району на село Слобідське;
  • село Чкаловка Кам’янського району на село Чубарівка;
  • село Велика Костромка Криворізького району на село Велика Долина;
  • село Мала Костромка Криворізького району на село Мала Долина;
  • село Новокурське Криворізького району на село Щасливе;
  • село Перше Травня Апостолівської міської територіальної громади Криворізького району на село Козацький Кут;
  • село Перше Травня Девладівської сільської територіальної громади Криворізького району на село Козацька Слобода;
  • село Спокойствіє Криворізького району на село Спокій;
  • село Суворовка Криворізького району на село Близнюки;
  • село Червоне Поле Криворізького району на село Поле;
  • селище Червоний Запорожець Криворізького району на селище Вільний Запорожець;
  • село Червоний Яр Криворізького району на село Яр;
  • село Чкаловка Криворізького району на село Карачунівка;
  • село Южне Криворізького району на село Південне;
  • село Першотравневе Нікопольського району на село Мозолевське;
  • село Чкалове Нікопольського району на село Воля;
  • Новомосковський район на Самарівський район;
  • місто Новомосковськ Новомосковського району на місто Самар;
  • селище Гвардійське Новомосковського району на селище Зарічне;
  • село Першотравенка Новомосковського району на село Любомирівка;
  • Павлоградський район на Матвіївський район;
  • село Новомосковське Павлоградського району на село Нове;
  • село Первомайське Павлоградського району на село Святотроїцьке;
  • селище Юр’ївка Павлоградського району на селище Юріївка;
  • Синельниківський район на Ріднопільський район;
  • місто Першотравенськ Синельниківського району на місто Шахтарське;
  • село Возвратне Синельниківського району на село Цибуляни;
  • село Воронізьке Синельниківського району на село Середня Терса;
  • село Григорівка Синельниківського району на село Бунчужне;
  • селище Іларіонове Синельниківського району на селище Яворницьке;
  • село Красне Васильківської селищної територіальної громади Синельниківського району на село Долина;
  • село Новопавлоградське Синельниківського району на село Новоматвіївське;
  • селище Первомайське Синельниківського району на селище Добричі;
  • село Первомайське Синельниківського району на село Коржове;
  • село Першотравневе Синельниківського району на село Злагода;
  • село Январське Синельниківського району на село Січневе.

Донецька область

  • селище Петрівка Бахмутського району на селище Новоспаське;
  • село Іскра Волноваського району на село Андріївка-Клевцове;
  • село Красна Поляна Волноваського району на село Нова Каракуба;
  • село Петрівське Волноваського району на село Давидовське;
  • село Орлово-Іванівка Горлівського району на село Сулинівка;
  • селище Московське Горлівського району на селище Куликівське;
  • селище Кутейникове Донецького району на селище Попова Балка;
  • селище Новомосковське Донецького району на селище Тихе;
  • село Ванюшкине Кальміуського району на село Фролівське;
  • село Мічуріне Кальміуського району на село Грінталь;
  • село Первомайське Бойківської селищної територіальної громади Кальміуського району на село Кам’янувате;
  • село Первомайське Бойківської селищної територіальної громади Кальміуського району на село Чорне;
  • село Первомайське Новоазовської міської територіальної громади Кальміуського району на село Паланка;
  • село Петрівське Кальміуської міської територіальної громади Кальміуського району на село Стахівське;
  • село Петрівське Старобешівської сільської територіальної громади
  • Кальміуського району на село Звитяжне;
  • селище Андріївка Краматорського району на селище Суханівка;
  • село Надеждівка Краматорського району на село Надія;
  • село Зоря Маріупольського району на село Афіни;
  • селище Нікольське Маріупольського району на селище Микільське;
  • село Первомайське Маріупольського району на село Домаха;
  • селище Восход Покровського району на селище Східне;
  • селище Желанне Покровського району на селище Благодатне;
  • село Желанне Перше Покровського району на село Бажане Перше;
  • село Желанне Друге Покровського району на село Бажане Друге;
  • село Красногорівка Покровського району на село Ясногорівка;
  • селище Красноярське Покровського району на селище Чернігівка;
  • село Кутузовка Покровського району на село Степи;
  • селище Ласточкине Покровського району на селище Криничне;
  • село Московське Покровського району на село Козацьке;
  • селище Надеждинка Покровського району на селище Надіївка;
  • село Никанорівка Покровського району на село Заповідне;
  • село Новий Труд Покровського району на село Відродження;
  • село Новожеланне Покровського району на село Бажане;
  • село Первомайське Білозерської міської територіальної громади Покровського району на село Мирове;
  • село Первомайське Очеретинської селищної територіальної громади Покровського району на село Авдіївське;
  • селище Перше Травня Покровського району на селище Леонтовичі;
  • селище Пушкіне Покровського району на селище Чумацьке;
  • селище Сєверне Покровського району на селище Північне;
  • село Скучне Покровського району на село Сонячне;
  • село Суворове Покровського району на село Затишок;
  • село Юр'ївка Селидівської міської територіальної громади Покровського району на село Юріївка.

Житомирська область

  • селище Першотравневе Бердичівського району на селище Лебединське;
  • село Підгородне Бердичівського району на село Підгороднє;
  • село Жовтнівка Житомирського району на село Поліщуки;
  • село Красногірка Хорошівської селищної територіальної громади Житомирського району на село Гранітне;
  • село Перемога Житомирського району на село Дідушанка;
  • селище Першотравенськ Звягельського району на селище Порцелянове;
  • селище Першотравневе Коростенського району на селище Кварцитне;
  • село Першотравневе Малинської міської територіальної громади Коростенського району на село Тем’янець;
  • село Першотравневе Ушомирської сільської територіальної громади Коростенського району на село Затишок.

Закарпатська область

  • село Пушкіно Берегівського району на село Міжлісне;
  • село Пещера Тячівського району на село Печера;
  • село Кибляри Ужгородського району на село Киблярі;
  • село Чертеж Ужгородського району на село Чертіж.

Запорізька область

  • село Мічуріна Василівського району на село Симиренкове;
  • село Московка Запорізького району на село Адріанівка;
  • село Гвардійське Мелітопольського району на село Дванадцяте;
  • селище Максима Горького Мелітопольського району на селище Кошове;
  • село Мордвинівка Мелітопольського району на село Молочне;
  • селище Переможне Мелітопольського району на селище Січове;
  • село Першотравневе Мелітопольського району на село Калнишевське;
  • село Чкалове Олександрівської сільської територіальної громади Мелітопольського району на село Святотроїцьке;
  • село Чкалове Чкаловської сільської територіальної громади Мелітопольського району на село Гаврилівка;
  • село Кутузівка Пологівського району на село Петерсгаген;
  • село Першотравневе Пологівського району на село Малий Вердер;
  • село Червоне Пологівського району на село Високе;
  • село Чкалова Пологівського району на село Мережне.

Київська область

  • село Перше Травня Білоцерківського району на село Роська;
  • село Першотравневе Білоцерківського району на село Виговське;
  • село Червоні Яри Білоцерківського району на село Хрещатий Яр;
  • село Перше Травня Бориспільського району на село Княже;
  • село Переможець Броварського району на село Сотницьке;
  • село Перше Травня Броварського району на село Димівка;
  • село Першотравневе Броварського району на село Димівське;
  • село Чкаловка Вишгородського району на село Вишова;
  • село Красна Слобідка Обухівського району на село Слобідка;
  • село Перше Травня Обухівського району на село Гудимове;
  • село Гвардійське Фастівського району на село Козацьке.

Кіровоградська область

  • селище Єлизаветградка Кропивницького району на селище Гайдамацьке;
  • селище Новгородка Кропивницького району на селище Кам’янець;
  • село Перше Травня Кропивницького району на село Здорівка;
  • село Першотравенка Кропивницького району на село Тернове;
  • селище Першотравневе Кропивницького району на селище Пелагеївка;
  • село Первомайськ Новоукраїнського району на село Станція Ташлик;
  • село Первомайське Новоукраїнського району на село Валуївка;
  • селище Балахівка Олександрійського району на селище Інгулецьке;
  • село Першотравневе Олександрійського району на село Староганнівка.

Луганська область

  • місто Первомайськ Алчевського району на місто Сокологірськ;
  • селище Комісарівка Алчевського району на селище Голубівка;
  • селище Краснодарський Довжанського району на селище Прикордонне;
  • місто Молодогвардійськ Луганського району на місто Отаманівка;
  • селище Челюскінець Луганського району на селище Титаренкове;
  • село Аношкине Сватівського району на село Старовірове;
  • село Жовтневе Сватівського району на село Лемзяківка;
  • село Невське Сватівського району на село Балка Журавка;
  • село Нянчине Сватівського району на село Няньчине;
  • село Роднички Сватівського району на село Кринички;
  • Сєвєродонецький район на Сіверськодонецький район;
  • місто Сєвєродонецьк Сєвєродонецького району на місто Сіверськодонецьк;
  • село Єпіфанівка Сєвєродонецького району на село Єпифанівка;
  • село Нова Астрахань Сєвєродонецького району на село Гузіївка;
  • село Красне Поле Старобільського району на село Маринопіль;
  • село Новоастраханське Старобільського району на село Новослобідське;
  • селище Новопсков Старобільського району на селище Айдар;
  • село Новорозсош Старобільського району на село Плотина;
  • село Пантюхине Старобільського району на село Пантюшине;
  • село Первомайськ Старобільського району на село Попівка;
  • село Первомайське Старобільського району на село Степкове;
  • село Половинкине Старобільського району на село Толоківка;
  • село Тев’яшеве Старобільського району на село Горіхове;
  • село Фартуківка Старобільського району на село Фартухівка;
  • село Артема Щастинського району на село Любомирівка.

Львівська область

  • село Кіз’я Золочівського району на село Кізя;
  • село Підгородне Золочівського району на село Підгороднє;
  • село Червоне Золочівського району на село Галицьке;
  • село Чішки Золочівського району на село Чишки;
  • село Гончари Львівського району на село Гончарі;
  • село Красічин Львівського району на село Красичин;
  • село Листв’яний Стрийського району на село Листвяний;
  • Червоноградський район на Шептицький район;
  • місто Червоноград Червоноградського району на місто Шептицький;
  • село Іорданівка Яворівського району на село Йорданівка;

Миколаївська область

  • село Новоросійське Баштанського району на село Козацьке;
  • село Першотравневе Баштанського району на село Мирне;
  • село Червоний Став Баштанської міської територіальної громади Баштанського району на село Сухий Став;
  • село Червоний Став Березнегуватської селищної територіальної громади Баштанського району на село Тихий Став;
  • село Червоний Яр Баштанського району на село Терновий Яр;
  • село Червонопілля Баштанського району на село Краснопілля;
  • село Юр’ївка Баштанського району на село Юріївка;
  • село Першотравнівка Вознесенського району на село Квіткове;
  • село Приют Вознесенського району на село Мальовниче;
  • село Уральське Вознесенського району на село Славне;
  • село Царедарівка Вознесенського району на село Великозаболотне;
  • селище Грейгове Миколаївського району на селище Миролюбове;
  • село Суворовка Миколаївського району на село Дикий Хутір;
  • Первомайський район на Ольвіопольський район;
  • місто Первомайськ Первомайського району на місто Ольвіополь;
  • село Гражданівка Первомайського району на село Левицьке;
  • село Краснівка Первомайського району на село Лучківка;
  • село Краснопіль Первомайського району на село Чайківка;
  • село Мічуріне Первомайського району на село Симиренки;
  • село Юр’ївка Первомайського району на село Юріївка;

Одеська область

  • село Андрієво-Іванівка Березівського району на село Чернове;
  • село Курісове Березівського району на село Покровське;
  • селище Петрівка Березівського району на селище Буялик;
  • село Сухий Овраг Березівського району на село Сухий Яр;
  • село Зоря Білгород-Дністровського району на село Камчик;
  • село Миколаївка-Новоросійська Білгород-Дністровського району на село Байрамча;
  • селище Березине Болградського району на селище Соборне;
  • селище Бородіно Болградського району на селище Буджак;
  • село Малоярославець Перший Болградського району на село Прикордонне;
  • село Малоярославець Другий Болградського району на село Ярославове;
  • село Нове Тарутине Болградського району на село Новодолинське;
  • село Роща Болградського району на село Новий Париж;
  • селище Тарутине Болградського району на селище Бессарабське;
  • село Першотравневе Ізмаїльського району на село Вишневе;
  • селище Суворове Ізмаїльського району на селище Катлабуг;
  • село Гвардійське Одеського району на село Змієнкове;
  • село Першотравневе Одеського району на село Причорноморське;
  • село Ткаченка Подільського району на село Орлівське;
  • село Андрієво-Іванове Роздільнянського району на село Світанок;
  • село Міліардівка Роздільнянського району на село Мільярдівка;
  • село Первомайське Роздільнянського району на село Болгарка;
  • село Перше Травня Захарівської селищної територіальної громади Роздільнянського району на село Щасливе;
  • село Перше Травня Роздільнянської міської територіальної громади Роздільнянського району на село Молдованка;
  • село Першотравневе Роздільнянського району на село Гурівське;
  • село Росіянівка Роздільнянського району на село Козацьке;
  • село Старостине Роздільнянського району на село Старосілля.

Полтавська область

  • село Новомосковське Кременчуцького району на село Лоза;
  • село Олексіївка Лубенського району на село Калинівка;
  • село Першотравневе Лубенського району на село Перевідне;
  • село Червоні Пологи Лубенського району на село Пологи;
  • селище Декабристів Миргородського району на селище Мирне;
  • село Першотравневе Миргородського району на село Петренки;
  • село Первомайське Полтавського району на село Гуляйстеп;
  • село Першотравневе Зіньківської міської територіальної громади Полтавського району на село Прилівщина;
  • село Першотравневе Чутівської селищної територіальної громади Полтавського району на село Майдан;
  • село Червона Долина Полтавського району на село Долинне;
  • село Чкалове Полтавського району на село Єднання.

Рівненська область

  • село Московщина Дубенського району на село Щасливе;
  • село Мятин Дубенського району на село М’ятин;
  • село Придорожне Дубенського району на село Придорожнє.

Сумська область

  • селище Питомник Конотопського району на селище Садове;
  • село Першотравневе Конотопського району на село Діброва;
  • село Юр’єве Конотопського району на село Юрієве;
  • село Першотравневе Охтирського району на село Боромельське;
  • село Василівка Роменського району на село Зарудне;
  • село Житне Роменського району на село Житнє;
  • село Лукашове Роменського району на село Лукашеве;
  • село Московське Роменського району на село Мирне;
  • село Червона Долина Роменського району на село Долинське;
  • село Червоногірка Роменського району на село Масонів;
  • село Зелена Роща Сумського району на село Зелена Діброва;
  • село Москалівщина Сумського району на село Журавлине;
  • село Московський Бобрик Сумського району на село Лебединий Бобрик;
  • село Перше Травня Миколаївської селищної територіальної громади Сумського району на село Хутір;
  • село Перше Травня Хотінської селищної територіальної громади Сумського району на село Новокостянтинівка;
  • селище Першотравневе Сумського району на селище Андріївське;
  • село Першотравневе Сумського району на село Кленове;
  • місто Дружба Шосткинського району на місто Хутір-Михайлівський;
  • село Майське Шосткинського району на село Зелене;
  • село Ольгине Шосткинського району на село Ольжине;
  • село Первомайське Шосткинського району на село Янівка;
  • село Перше Травня Шосткинського району на село Янів Хутір.

Тернопільська область

  • село Гвардійське Тернопільського району на село Гниловоди;
  • село Підгородне Тернопільського району на село Підгороднє.

У Харківській області

  • селище Горького Богодухівського району на селище Щасливе;
  • село Мічурінське Богодухівського району на село Симиренківське;
  • село Первухинка Богодухівського району на село Лісове;
  • селище Першотравневе Богодухівської міської територіальної громади Богодухівського району на селище Мандричине;
  • селище Першотравневе Золочівської селищної територіальної громади
  • Богодухівського району на селище Рідне;
  • село Першотравневе Богодухівського району на село Карлівка;
  • село Олександрівка Золочівської селищної територіальної громади
  • Богодухівського району на село Клинова-Новоселівка;
  • село Цепочкине Богодухівського району на село Бардаківка;
  • село Первомайське Ізюмського району на село Янохіне;
  • селище Першотравневе Ізюмського району на селище Степи;
  • село Першотравневе Ізюмського району на село Затишне;
  • село Червоний Шлях Ізюмського району на село Сіверське;
  • Красноградський район на Берестинський район;
  • місто Красноград Красноградського району на місто Берестин;
  • село Першотравневе Зачепилівської селищної територіальної громади Красноградського району на село Молодіжне;
  • село Першотравневе Красноградської міської територіальної громади Красноградського району на село Мирне;
  • село Олійники Красноградського району на село Мотузівка;
  • село Первомайське Куп’янського району на село Мирне;
  • село Першотравневе Куп’янського району на село Мануйлівка;
  • місто Первомайський Лозівського району на місто Златопіль;
  • селище Панютине Лозівського району на селище Лиманівка;
  • селище Першотравневе Харківського району на селище Наукове;
  • село Стара Московка Харківського району на село Джерельне;
  • село Коробочкине Чугуївського району на село Коробчине;
  • село Першотравневе Зміївської міської територіальної громади Чугуївського району на село Велетень;
  • село Першотравневе Печенізької селищної територіальної громади Чугуївського району на село Затока;
  • селище Чкаловське Чугуївського району на селище Пролісне.

Херсонська область

  • село Краснолюбецьк Бериславського району на село Коханівка;
  • село Максима Горького Бериславського району на село Сагайдачне;
  • село Нова Калуга Бериславського району на село Михайлів;
  • село Нова Калуга Друга Бериславського району на село Новомихайлів;
  • село Ольгине Бериславського району на село Ольжине;
  • село Першотравневе Бериславського району на село Вільне;
  • село Потьомкине Бериславського району на село Незламне;
  • село Чкалове Бериславського району на село Стійке;
  • селище Комунарське Генічеського району на селище Козацьке;
  • село Чкалове Генічеського району на село Дорнбург;
  • село Князе-Григорівка Каховського району на село Козацька Слобода;
  • село Надеждівка Каховського району на село Надіївка;
  • село Первомаївка Каховського району на село Тихий Лиман;
  • селище Питомник Каховського району на селище Чумацьке;
  • село Максима Горького Скадовського району на село Щасливе;
  • село Новоросійське Скадовського району на село Сябри;
  • село Суворовка Скадовського району на село Чумаки;
  • селище Первомайське Херсонського району на селище Незламне;
  • селище Пойма Херсонського району на селище Заплава.

Хмельницька область

  • село Червона Діброва Кам’янець-Подільського району на село Завалівська Діброва;
  • село Кушнирівка Хмельницького району на село Кушнірівка;
  • село Кушнирівська Слобідка Хмельницького району на село Кушнірівська Слобідка;
  • село Першотравневе Хмельницького району на село Березівка;
  • село Російська Буда Хмельницького району на село Розсохська Буда;
  • село Червона Дубина Хмельницького району на село Турщина;
  • село Червоний Случ Хмельницького району на село Слуцьке;
  • село Сморшки Шепетівського району на село Зморшки;
  • село Червоне Білогірської селищної територіальної громади Шепетівського району на село Калинове;
  • село Червоне Полонської міської територіальної громади Шепетівського району на село Андріївка.

Черкаська область

  • місто Ватутіне Звенигородського району на місто Багачеве;
  • село Гудзівка Звенигородського району на село Ґудзівка;
  • селище Катеринопіль Звенигородського району на селище Калинопіль;
  • село Кантакузівка Золотоніського району на село Мировичі;
  • село Новомиколаївка Золотоніського району на село Осавульське;
  • село Перше Травня Золотоніського району на село Компанійське;
  • село Першотравневе Золотоніського району на село Новий Коврай;
  • село Іванівка Черкаського району на село Яничі;
  • село Первомайське Черкаського району на село Соснове;
  • село Червона Слобода Черкаського району на село Слобода.

Чернігівська область

  • село Перше Травня Ніжинського району на село Сонячне;
  • село Перше Травня Прилуцького району на село Міхновське;
  • село Червоне Прилуцького району на село Чорне;
  • село Южне Прилуцького району на село Світанок;
  • село Перше Травня Чернігівського району на село Зелений Гай;
  • село Пушкіне Чернігівського району на село Лісове;
  • село Чисті Лужі Чернігівського району на село Чисті Луки.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування 327 населених пунктів в рамках декомунізації.

Як відомо, парламент заборонив географічні назви, пов’язані з Росією. Прийняття закону прискорить дерадянізацію і дерусифікацію країни.

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Теги: депутат місто село дерусифікація

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