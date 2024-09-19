Історичне перейменування: які українські міста змінять комуністичні назви на нові

Рада проголосувала за перейменування 328 населених пунктів в Україні

Сьогодні, 19 вересня, народні депутати проголосували за перейменування 328 населених пунктів в Україні. Згідно з постановою, перейменуванню підлягають населені пункти, назви яких русифіковані або містять російські та радянські наративи.

Зокрема, перейменовуються назви, присвячені московським діячам: Пушкіно, Мічуріна, Максима Горького, Кутузівка, Суворове, Некрасове тощо. Серед пропозицій перейменування багато назв, пов’язаних з радянськими святами або символікою. Наприклад, це Перше Травня, Першотравенка, Первомайське, Першотравневе, Першотравенськ, Маївка тощо.

«Главком» зібрав список всіх перейменованих населених пунків.

Вінницька область

село Дорожне Вінницького району на село Дорожнє;

село Некрасове Вінницького району на село Юзвин;

село Дзигівка Могилів-Подільського району на село Дзиґівка;

село Красне Тульчинського району на село Щасливе;

селище Пестеля Тульчинського району на селище Кільтява;

село Суворовське Тульчинського району на село Подільське;

село Ольгине Хмільницького району на село Ольжине;

селище Первомайське Хмільницького району на селище Постолове.

Волинська область

село Підгородне Ковельського району на село Підгороднє;

село Рогові Смоляри Ковельського району на село Рогові Смолярі;

село Смоляри-Світязькі Ковельського району на село Смолярі-Світязькі;

село Столинські Смоляри Ковельського району на село Столинські Смолярі.

Дніпропетровська область

селище Горького Дніпровського району на селище Титорове;

село Маївка Дніпровського району на село Калинове;

село Олександропіль Дніпровського району на село Лугове;

село Партизанське Дніпровського району на село Орільське;

село Перше Травня Любимівської сільської територіальної громади Дніпровського району на село Зоряне;

село Перше Травня Солонянської селищної територіальної громади Дніпровського району на село Квітневе;

село Весела Роща Кам’янського району на село Зелений Гай;

село Первомайське Кам’янського району на село Водяна Балка;

село Перше Травня Кам’янського району на село Богодарівка;

село Суворовське Кам’янського району на село Слобідське;

село Чкаловка Кам’янського району на село Чубарівка;

село Велика Костромка Криворізького району на село Велика Долина;

село Мала Костромка Криворізького району на село Мала Долина;

село Новокурське Криворізького району на село Щасливе;

село Перше Травня Апостолівської міської територіальної громади Криворізького району на село Козацький Кут;

село Перше Травня Девладівської сільської територіальної громади Криворізького району на село Козацька Слобода;

село Спокойствіє Криворізького району на село Спокій;

село Суворовка Криворізького району на село Близнюки;

село Червоне Поле Криворізького району на село Поле;

селище Червоний Запорожець Криворізького району на селище Вільний Запорожець;

село Червоний Яр Криворізького району на село Яр;

село Чкаловка Криворізького району на село Карачунівка;

село Южне Криворізького району на село Південне;

село Першотравневе Нікопольського району на село Мозолевське;

село Чкалове Нікопольського району на село Воля;

Новомосковський район на Самарівський район;

місто Новомосковськ Новомосковського району на місто Самар;

селище Гвардійське Новомосковського району на селище Зарічне;

село Першотравенка Новомосковського району на село Любомирівка;

Павлоградський район на Матвіївський район;

село Новомосковське Павлоградського району на село Нове;

село Первомайське Павлоградського району на село Святотроїцьке;

селище Юр’ївка Павлоградського району на селище Юріївка;

Синельниківський район на Ріднопільський район;

місто Першотравенськ Синельниківського району на місто Шахтарське;

село Возвратне Синельниківського району на село Цибуляни;

село Воронізьке Синельниківського району на село Середня Терса;

село Григорівка Синельниківського району на село Бунчужне;

селище Іларіонове Синельниківського району на селище Яворницьке;

село Красне Васильківської селищної територіальної громади Синельниківського району на село Долина;

село Новопавлоградське Синельниківського району на село Новоматвіївське;

селище Первомайське Синельниківського району на селище Добричі;

село Первомайське Синельниківського району на село Коржове;

село Першотравневе Синельниківського району на село Злагода;

село Январське Синельниківського району на село Січневе.

Донецька область

селище Петрівка Бахмутського району на селище Новоспаське;

село Іскра Волноваського району на село Андріївка-Клевцове;

село Красна Поляна Волноваського району на село Нова Каракуба;

село Петрівське Волноваського району на село Давидовське;

село Орлово-Іванівка Горлівського району на село Сулинівка;

селище Московське Горлівського району на селище Куликівське;

селище Кутейникове Донецького району на селище Попова Балка;

селище Новомосковське Донецького району на селище Тихе;

село Ванюшкине Кальміуського району на село Фролівське;

село Мічуріне Кальміуського району на село Грінталь;

село Первомайське Бойківської селищної територіальної громади Кальміуського району на село Кам’янувате;

село Первомайське Бойківської селищної територіальної громади Кальміуського району на село Чорне;

село Первомайське Новоазовської міської територіальної громади Кальміуського району на село Паланка;

село Петрівське Кальміуської міської територіальної громади Кальміуського району на село Стахівське;

село Петрівське Старобешівської сільської територіальної громади

Кальміуського району на село Звитяжне;

селище Андріївка Краматорського району на селище Суханівка;

село Надеждівка Краматорського району на село Надія;

село Зоря Маріупольського району на село Афіни;

селище Нікольське Маріупольського району на селище Микільське;

село Первомайське Маріупольського району на село Домаха;

селище Восход Покровського району на селище Східне;

селище Желанне Покровського району на селище Благодатне;

село Желанне Перше Покровського району на село Бажане Перше;

село Желанне Друге Покровського району на село Бажане Друге;

село Красногорівка Покровського району на село Ясногорівка;

селище Красноярське Покровського району на селище Чернігівка;

село Кутузовка Покровського району на село Степи;

селище Ласточкине Покровського району на селище Криничне;

село Московське Покровського району на село Козацьке;

селище Надеждинка Покровського району на селище Надіївка;

село Никанорівка Покровського району на село Заповідне;

село Новий Труд Покровського району на село Відродження;

село Новожеланне Покровського району на село Бажане;

село Первомайське Білозерської міської територіальної громади Покровського району на село Мирове;

село Первомайське Очеретинської селищної територіальної громади Покровського району на село Авдіївське;

селище Перше Травня Покровського району на селище Леонтовичі;

селище Пушкіне Покровського району на селище Чумацьке;

селище Сєверне Покровського району на селище Північне;

село Скучне Покровського району на село Сонячне;

село Суворове Покровського району на село Затишок;

село Юр'ївка Селидівської міської територіальної громади Покровського району на село Юріївка.

Житомирська область

селище Першотравневе Бердичівського району на селище Лебединське;

село Підгородне Бердичівського району на село Підгороднє;

село Жовтнівка Житомирського району на село Поліщуки;

село Красногірка Хорошівської селищної територіальної громади Житомирського району на село Гранітне;

село Перемога Житомирського району на село Дідушанка;

селище Першотравенськ Звягельського району на селище Порцелянове;

селище Першотравневе Коростенського району на селище Кварцитне;

село Першотравневе Малинської міської територіальної громади Коростенського району на село Тем’янець;

село Першотравневе Ушомирської сільської територіальної громади Коростенського району на село Затишок.

Закарпатська область

село Пушкіно Берегівського району на село Міжлісне;

село Пещера Тячівського району на село Печера;

село Кибляри Ужгородського району на село Киблярі;

село Чертеж Ужгородського району на село Чертіж.

Запорізька область

село Мічуріна Василівського району на село Симиренкове;

село Московка Запорізького району на село Адріанівка;

село Гвардійське Мелітопольського району на село Дванадцяте;

селище Максима Горького Мелітопольського району на селище Кошове;

село Мордвинівка Мелітопольського району на село Молочне;

селище Переможне Мелітопольського району на селище Січове;

село Першотравневе Мелітопольського району на село Калнишевське;

село Чкалове Олександрівської сільської територіальної громади Мелітопольського району на село Святотроїцьке;

село Чкалове Чкаловської сільської територіальної громади Мелітопольського району на село Гаврилівка;

село Кутузівка Пологівського району на село Петерсгаген;

село Першотравневе Пологівського району на село Малий Вердер;

село Червоне Пологівського району на село Високе;

село Чкалова Пологівського району на село Мережне.

Київська область

село Перше Травня Білоцерківського району на село Роська;

село Першотравневе Білоцерківського району на село Виговське;

село Червоні Яри Білоцерківського району на село Хрещатий Яр;

село Перше Травня Бориспільського району на село Княже;

село Переможець Броварського району на село Сотницьке;

село Перше Травня Броварського району на село Димівка;

село Першотравневе Броварського району на село Димівське;

село Чкаловка Вишгородського району на село Вишова;

село Красна Слобідка Обухівського району на село Слобідка;

село Перше Травня Обухівського району на село Гудимове;

село Гвардійське Фастівського району на село Козацьке.

Кіровоградська область

селище Єлизаветградка Кропивницького району на селище Гайдамацьке;

селище Новгородка Кропивницького району на селище Кам’янець;

село Перше Травня Кропивницького району на село Здорівка;

село Першотравенка Кропивницького району на село Тернове;

селище Першотравневе Кропивницького району на селище Пелагеївка;

село Первомайськ Новоукраїнського району на село Станція Ташлик;

село Первомайське Новоукраїнського району на село Валуївка;

селище Балахівка Олександрійського району на селище Інгулецьке;

село Першотравневе Олександрійського району на село Староганнівка.

Луганська область

місто Первомайськ Алчевського району на місто Сокологірськ;

селище Комісарівка Алчевського району на селище Голубівка;

селище Краснодарський Довжанського району на селище Прикордонне;

місто Молодогвардійськ Луганського району на місто Отаманівка;

селище Челюскінець Луганського району на селище Титаренкове;

село Аношкине Сватівського району на село Старовірове;

село Жовтневе Сватівського району на село Лемзяківка;

село Невське Сватівського району на село Балка Журавка;

село Нянчине Сватівського району на село Няньчине;

село Роднички Сватівського району на село Кринички;

Сєвєродонецький район на Сіверськодонецький район;

місто Сєвєродонецьк Сєвєродонецького району на місто Сіверськодонецьк;

село Єпіфанівка Сєвєродонецького району на село Єпифанівка;

село Нова Астрахань Сєвєродонецького району на село Гузіївка;

село Красне Поле Старобільського району на село Маринопіль;

село Новоастраханське Старобільського району на село Новослобідське;

селище Новопсков Старобільського району на селище Айдар;

село Новорозсош Старобільського району на село Плотина;

село Пантюхине Старобільського району на село Пантюшине;

село Первомайськ Старобільського району на село Попівка;

село Первомайське Старобільського району на село Степкове;

село Половинкине Старобільського району на село Толоківка;

село Тев’яшеве Старобільського району на село Горіхове;

село Фартуківка Старобільського району на село Фартухівка;

село Артема Щастинського району на село Любомирівка.

Львівська область

село Кіз’я Золочівського району на село Кізя;

село Підгородне Золочівського району на село Підгороднє;

село Червоне Золочівського району на село Галицьке;

село Чішки Золочівського району на село Чишки;

село Гончари Львівського району на село Гончарі;

село Красічин Львівського району на село Красичин;

село Листв’яний Стрийського району на село Листвяний;

Червоноградський район на Шептицький район;

місто Червоноград Червоноградського району на місто Шептицький;

село Іорданівка Яворівського району на село Йорданівка;

Миколаївська область

село Новоросійське Баштанського району на село Козацьке;

село Першотравневе Баштанського району на село Мирне;

село Червоний Став Баштанської міської територіальної громади Баштанського району на село Сухий Став;

село Червоний Став Березнегуватської селищної територіальної громади Баштанського району на село Тихий Став;

село Червоний Яр Баштанського району на село Терновий Яр;

село Червонопілля Баштанського району на село Краснопілля;

село Юр’ївка Баштанського району на село Юріївка;

село Першотравнівка Вознесенського району на село Квіткове;

село Приют Вознесенського району на село Мальовниче;

село Уральське Вознесенського району на село Славне;

село Царедарівка Вознесенського району на село Великозаболотне;

селище Грейгове Миколаївського району на селище Миролюбове;

село Суворовка Миколаївського району на село Дикий Хутір;

Первомайський район на Ольвіопольський район;

місто Первомайськ Первомайського району на місто Ольвіополь;

село Гражданівка Первомайського району на село Левицьке;

село Краснівка Первомайського району на село Лучківка;

село Краснопіль Первомайського району на село Чайківка;

село Мічуріне Первомайського району на село Симиренки;

село Юр’ївка Первомайського району на село Юріївка;

Одеська область

село Андрієво-Іванівка Березівського району на село Чернове;

село Курісове Березівського району на село Покровське;

селище Петрівка Березівського району на селище Буялик;

село Сухий Овраг Березівського району на село Сухий Яр;

село Зоря Білгород-Дністровського району на село Камчик;

село Миколаївка-Новоросійська Білгород-Дністровського району на село Байрамча;

селище Березине Болградського району на селище Соборне;

селище Бородіно Болградського району на селище Буджак;

село Малоярославець Перший Болградського району на село Прикордонне;

село Малоярославець Другий Болградського району на село Ярославове;

село Нове Тарутине Болградського району на село Новодолинське;

село Роща Болградського району на село Новий Париж;

селище Тарутине Болградського району на селище Бессарабське;

село Першотравневе Ізмаїльського району на село Вишневе;

селище Суворове Ізмаїльського району на селище Катлабуг;

село Гвардійське Одеського району на село Змієнкове;

село Першотравневе Одеського району на село Причорноморське;

село Ткаченка Подільського району на село Орлівське;

село Андрієво-Іванове Роздільнянського району на село Світанок;

село Міліардівка Роздільнянського району на село Мільярдівка;

село Первомайське Роздільнянського району на село Болгарка;

село Перше Травня Захарівської селищної територіальної громади Роздільнянського району на село Щасливе;

село Перше Травня Роздільнянської міської територіальної громади Роздільнянського району на село Молдованка;

село Першотравневе Роздільнянського району на село Гурівське;

село Росіянівка Роздільнянського району на село Козацьке;

село Старостине Роздільнянського району на село Старосілля.

Полтавська область

село Новомосковське Кременчуцького району на село Лоза;

село Олексіївка Лубенського району на село Калинівка;

село Першотравневе Лубенського району на село Перевідне;

село Червоні Пологи Лубенського району на село Пологи;

селище Декабристів Миргородського району на селище Мирне;

село Першотравневе Миргородського району на село Петренки;

село Первомайське Полтавського району на село Гуляйстеп;

село Першотравневе Зіньківської міської територіальної громади Полтавського району на село Прилівщина;

село Першотравневе Чутівської селищної територіальної громади Полтавського району на село Майдан;

село Червона Долина Полтавського району на село Долинне;

село Чкалове Полтавського району на село Єднання.

Рівненська область

село Московщина Дубенського району на село Щасливе;

село Мятин Дубенського району на село М’ятин;

село Придорожне Дубенського району на село Придорожнє.

Сумська область

селище Питомник Конотопського району на селище Садове;

село Першотравневе Конотопського району на село Діброва;

село Юр’єве Конотопського району на село Юрієве;

село Першотравневе Охтирського району на село Боромельське;

село Василівка Роменського району на село Зарудне;

село Житне Роменського району на село Житнє;

село Лукашове Роменського району на село Лукашеве;

село Московське Роменського району на село Мирне;

село Червона Долина Роменського району на село Долинське;

село Червоногірка Роменського району на село Масонів;

село Зелена Роща Сумського району на село Зелена Діброва;

село Москалівщина Сумського району на село Журавлине;

село Московський Бобрик Сумського району на село Лебединий Бобрик;

село Перше Травня Миколаївської селищної територіальної громади Сумського району на село Хутір;

село Перше Травня Хотінської селищної територіальної громади Сумського району на село Новокостянтинівка;

селище Першотравневе Сумського району на селище Андріївське;

село Першотравневе Сумського району на село Кленове;

місто Дружба Шосткинського району на місто Хутір-Михайлівський;

село Майське Шосткинського району на село Зелене;

село Ольгине Шосткинського району на село Ольжине;

село Первомайське Шосткинського району на село Янівка;

село Перше Травня Шосткинського району на село Янів Хутір.

Тернопільська область

село Гвардійське Тернопільського району на село Гниловоди;

село Підгородне Тернопільського району на село Підгороднє.

У Харківській області

селище Горького Богодухівського району на селище Щасливе;

село Мічурінське Богодухівського району на село Симиренківське;

село Первухинка Богодухівського району на село Лісове;

селище Першотравневе Богодухівської міської територіальної громади Богодухівського району на селище Мандричине;

селище Першотравневе Золочівської селищної територіальної громади

Богодухівського району на селище Рідне;

село Першотравневе Богодухівського району на село Карлівка;

село Олександрівка Золочівської селищної територіальної громади

Богодухівського району на село Клинова-Новоселівка;

село Цепочкине Богодухівського району на село Бардаківка;

село Первомайське Ізюмського району на село Янохіне;

селище Першотравневе Ізюмського району на селище Степи;

село Першотравневе Ізюмського району на село Затишне;

село Червоний Шлях Ізюмського району на село Сіверське;

Красноградський район на Берестинський район;

місто Красноград Красноградського району на місто Берестин;

село Першотравневе Зачепилівської селищної територіальної громади Красноградського району на село Молодіжне;

село Першотравневе Красноградської міської територіальної громади Красноградського району на село Мирне;

село Олійники Красноградського району на село Мотузівка;

село Первомайське Куп’янського району на село Мирне;

село Першотравневе Куп’янського району на село Мануйлівка;

місто Первомайський Лозівського району на місто Златопіль;

селище Панютине Лозівського району на селище Лиманівка;

селище Першотравневе Харківського району на селище Наукове;

село Стара Московка Харківського району на село Джерельне;

село Коробочкине Чугуївського району на село Коробчине;

село Першотравневе Зміївської міської територіальної громади Чугуївського району на село Велетень;

село Першотравневе Печенізької селищної територіальної громади Чугуївського району на село Затока;

селище Чкаловське Чугуївського району на селище Пролісне.

Херсонська область

село Краснолюбецьк Бериславського району на село Коханівка;

село Максима Горького Бериславського району на село Сагайдачне;

село Нова Калуга Бериславського району на село Михайлів;

село Нова Калуга Друга Бериславського району на село Новомихайлів;

село Ольгине Бериславського району на село Ольжине;

село Першотравневе Бериславського району на село Вільне;

село Потьомкине Бериславського району на село Незламне;

село Чкалове Бериславського району на село Стійке;

селище Комунарське Генічеського району на селище Козацьке;

село Чкалове Генічеського району на село Дорнбург;

село Князе-Григорівка Каховського району на село Козацька Слобода;

село Надеждівка Каховського району на село Надіївка;

село Первомаївка Каховського району на село Тихий Лиман;

селище Питомник Каховського району на селище Чумацьке;

село Максима Горького Скадовського району на село Щасливе;

село Новоросійське Скадовського району на село Сябри;

село Суворовка Скадовського району на село Чумаки;

селище Первомайське Херсонського району на селище Незламне;

селище Пойма Херсонського району на селище Заплава.

Хмельницька область

село Червона Діброва Кам’янець-Подільського району на село Завалівська Діброва;

село Кушнирівка Хмельницького району на село Кушнірівка;

село Кушнирівська Слобідка Хмельницького району на село Кушнірівська Слобідка;

село Першотравневе Хмельницького району на село Березівка;

село Російська Буда Хмельницького району на село Розсохська Буда;

село Червона Дубина Хмельницького району на село Турщина;

село Червоний Случ Хмельницького району на село Слуцьке;

село Сморшки Шепетівського району на село Зморшки;

село Червоне Білогірської селищної територіальної громади Шепетівського району на село Калинове;

село Червоне Полонської міської територіальної громади Шепетівського району на село Андріївка.

Черкаська область

місто Ватутіне Звенигородського району на місто Багачеве;

село Гудзівка Звенигородського району на село Ґудзівка;

селище Катеринопіль Звенигородського району на селище Калинопіль;

село Кантакузівка Золотоніського району на село Мировичі;

село Новомиколаївка Золотоніського району на село Осавульське;

село Перше Травня Золотоніського району на село Компанійське;

село Першотравневе Золотоніського району на село Новий Коврай;

село Іванівка Черкаського району на село Яничі;

село Первомайське Черкаського району на село Соснове;

село Червона Слобода Черкаського району на село Слобода.

Чернігівська область

село Перше Травня Ніжинського району на село Сонячне;

село Перше Травня Прилуцького району на село Міхновське;

село Червоне Прилуцького району на село Чорне;

село Южне Прилуцького району на село Світанок;

село Перше Травня Чернігівського району на село Зелений Гай;

село Пушкіне Чернігівського району на село Лісове;

село Чисті Лужі Чернігівського району на село Чисті Луки.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування 327 населених пунктів в рамках декомунізації.

Як відомо, парламент заборонив географічні назви, пов’язані з Росією. Прийняття закону прискорить дерадянізацію і дерусифікацію країни.