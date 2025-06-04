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Уряд ухвалив концепцію програми для вивчення англійської в Україні до 2030 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Уряд ухвалив концепцію програми для вивчення англійської в Україні до 2030 року
Уряд ухвалив концепцію програми для вивчення англійської в Україні до 2030 року
фото з відкритих джерел

Концепція визначає стратегічні напрями, цілі та завдання для підвищення рівня володіння англійською мовою серед громадян України

Кабінет Міністрів України ухвалив концепцію Державної програми сприяння вивченню та застосуванню англійської мови до 2030 року.  Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає «Главком».

Вона має на меті підвищити рівень володіння англійською серед громадян і передбачає комплексну реформу в цій сфері.

«Схвалено Концепцію Державної цільової національно-культурної програми сприяння вивченню та впровадження англійської мови в Україні на 2026-2030 роки, яка визначає стратегічні напрями, ціль та завдання для підвищення рівня володіння англійською мовою серед населення України, зокрема шляхом створення сприятливого інституційного, фінансового та кадрового забезпечення для реалізації заходів програми», – йдеться у повідомленні.

Концепція визначає стратегічні напрями, цілі та завдання для підвищення рівня володіння англійською мовою серед громадян України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів визначив фахівців у сфері освіти, які обовʼязково мають знати англійську мову. 

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт про застосування англійської мови в Україні.

За словами Стефанчука, закон дасть реальний шанс інтелектуальної, культурної, історичної, ментальної та духовної трансформації для кожного українця.

До слова, Зеленський запропонував Раді надати англійській статус мови міжнародного спілкування в Україні. Документом передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою.

Також законопроєкт передбачає обов'язкове вивчення англійської в дитячих садочках, а у школах кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію з англійської мови. Крім того, для вивчення англійської надаватимуть грошову допомогу.

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Теги: Верховна Рада

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