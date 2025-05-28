Декомунізація Києва розпочалася понад 35 років тому. Вчений назвав вулиці і площі, які були перейменовані першими

Пам’ятка архітектури пивоварня Ріхтера на Кирилівській вулиці. Мало хто пам’ятає, що два десятки років тому це була вулиця Фрунзе, а в 1930-х – вулиця ката з НКВД Єжова

Максим Стріха: «Деякі перейменування першими ініціювали самі комуністи. Зокрема, у 1988 році як політичну недоречність зліквідували площу Брежнєва»

Процес декомунізації столичних площ та вулиць насправді розпочався понад 35 років тому, ще до проголошення незалежності України. Відомий вчений-фізик і письменник, колишній заступник голови Комісії з культури та охорони історичного середовища Київради Максим Стріха розповів, які топоніми були перейменовані першими та як відбувався цей процес. Про це йдеться у статті «Главкома» «Забужко придумала метро «Шулявська», а Стріха – вулицю Грушевського. Як 35 років тому вперше декомунізували Київ».

За словами Стріхи, перші зміни назв відбувалися ще наприкінці 1980-х років і були ініційовані самими комуністами. Це були так звані «кон'юнктурні» перейменування. Яскравим прикладом є площа Брежнєва, названа на честь померлого генсека КПРС. У 1988 році її ліквідували як «політичну недоречність» і повернули їй одвічну назву – Солом'янська. Зазначається, що той факт, що площа була імені Брежнєва, миттєво змило з пам’яті народної. Так само змило у кінці 1920-х спогад про вулицю Троцького (нині Січових Стрільців), а в 1930-х – про вулицю Єжова (нині Кирилівська).

Перші декомунізовані топоніми Києва, затверджені Київрадою до проголошення незалежності України:

вулиця Прорізна (Свердлова)

вулиця Сагайдачного (Жданова)

вулиця Грушевського (Кірова)

Контрактова площа (Червона)

Михайлівська площа (Калініна)

вулиця Липська (Рози Люксембург)

вулиця Шовковична (Карла Лібкнехта)

вулиця Трьохсвятительська (Героїв революції)

вулиця Михайлівська (Паризької комуни)

вулиця Костельна (Челюскінців)

вулиця Софіївська (Калініна)

вулиця Паньківська (Халтуріна)

вулиця Покровська (Академіка Зелінського)

До серпня 1991 року, коли Україна проголосила незалежність, Київрада вже затвердила зміни назв для багатьох центральних вулиць. За спогадами Максима Стріхи, його комісія встигла «почистити» близько десятка вулиць у центрі міста. Однак щоби провести декомунізацію, доводилося вдаватися до різних процедурних хитрощів. Зокрема, назву вулиці Грушевського Стріха провів не через сесію Київради, де ініціативу могли заблокувати, а через виконком.

Як зазначається у матеріалі, процеси, які каталізувала в суспільстві горбачовська перестройка, розширили рамки свободи (чи, точніше, звузили рамки несвободи), і Михайла Грушевського вже сприймали як «дозволеного» видатного українського історика, а не як очільника першої демократичної Української держави. Отже, це був той період в історії України, який, користаючись афоризмом самого Грушевського, можна було вже «читати без брому».

Нагадаємо, Максим Стріха у розмові з «Главкомом» повідомив, що одною з перших у 1990 році до своєї давньої назви повернулася столична вулиця Прорізна. До того вона майже 70 років носила ім’я більшовика Якова Свердлова. Стріха зазначив, що це перейменування було дуже природнє, адже корінні кияни саме так і називали цю затишну вуличку, що стрімко дереться вгору від Хрещатика до Золотих воріт.