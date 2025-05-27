Штрафи за перевищення швидкості можуть збільшитись – законопроєкт
Нардепи пропонують скасувати норму про дозволене перевищення швидкості менш ніж на 20 км/год
Верховна Рада може змінити систему штрафів для водіїв, зокрема, скасувати норму про дозволене перевищення швидкості менш ніж на 20 км/год. Відповідний законопроєкт № 13314 вже з’явився на сайті парламенту.
«Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає штрафні санкції за перевищення швидкості на 20 та більше км/год. Зазначений підхід фактично стимулює водіїв рухатися з перевищенням дозволеної швидкості руху на 20 км/год. Серед держав-сусідів України та держав-членів ЄС, таке «дозволене» перевищення швидкості на 20 км/год існує лише в Російській Федерації», – йдеться у тексті документу.
Автори проєкту закону пропонують встановити співмірність покарання відносно ступеня небезпеки порушення. Це відповідатиме принципу пропорційності, оскільки чим більше перевищення швидкості (і більші ризики ДТП з тяжкими наслідками), тим більше покарання для водія.
Таким чином нардепи хочуть встановити такі штрафи за перевищення швидкості:
- >10 км/год – 340 грн;
- >20 км/год – 680 грн;
- >30 км/год – 1360 грн;
- >40 км/год – 1700 грн;
- >60 км/год – 2720 грн;
- >80 км/год – 3400 грн.
А от за перевищення швидкості, що спричинило створення аварійної обстановки, пропонується карати позбавленням права керування на строк від 6 місяців до 1 року.
До слова, раніше повідомлялося, що в Україні можуть зʼявитися спеціальні паркувальні місця для батьків з маленькими дітьми.
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