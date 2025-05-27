Головна Техно Авто
search button user button menu button

Штрафи за перевищення швидкості можуть збільшитись – законопроєкт

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Штрафи за перевищення швидкості можуть збільшитись – законопроєкт
фото з відкритих джерел

Нардепи пропонують скасувати норму про дозволене перевищення швидкості менш ніж на 20 км/год

Верховна Рада може змінити систему штрафів для водіїв, зокрема, скасувати норму про дозволене перевищення швидкості менш ніж на 20 км/год. Відповідний законопроєкт № 13314 вже з’явився на сайті парламенту.

«Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає штрафні санкції за перевищення швидкості на 20 та більше км/год. Зазначений підхід фактично стимулює водіїв рухатися з перевищенням дозволеної швидкості руху на 20 км/год. Серед держав-сусідів України та держав-членів ЄС, таке «дозволене» перевищення швидкості на 20 км/год існує лише в Російській Федерації», – йдеться у тексті документу.

Автори проєкту закону пропонують встановити співмірність покарання відносно ступеня небезпеки порушення. Це відповідатиме принципу пропорційності, оскільки чим більше перевищення швидкості (і більші ризики ДТП з тяжкими наслідками), тим більше покарання для водія.

Таким чином нардепи хочуть встановити такі штрафи за перевищення швидкості: 

  • >10 км/год – 340 грн;
  • >20 км/год – 680 грн;
  • >30 км/год – 1360 грн;
  • >40 км/год – 1700 грн;
  • >60 км/год – 2720 грн;
  • >80 км/год – 3400 грн.

А от за перевищення швидкості, що спричинило створення аварійної обстановки, пропонується карати позбавленням права керування на строк від 6 місяців до 1 року.

До слова, раніше повідомлялося, що в Україні можуть зʼявитися спеціальні паркувальні місця для батьків з маленькими дітьми. 

Читайте також:

Теги: автомобіль штраф Верховна Рада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У роботах з деблокування брали участь шість рятувальників та одна одиниця техніки
На вулиці Академіка Богомольця величезне дерево впало на автівку (фото)
Вчора, 18:45
Протягом квітня 2025 року українці та місцеві підприємства придбали 5,7 тис нових легкових автомобілів
Автомобільна мапа України: Львівщина стала лідером з імпорту вживаних авто у квітні
19 травня, 16:19
Водія та пасажира авто Audi поліцейські затримали неподалік місця вчинення злочину в одному із ресторанів
У Дарницькому районі затримано чоловіків, які влаштували стрілянину з вікна авто
19 травня, 14:01
Раніше Кабінет міністрів припинив функціонування системи «Шлях» для водіїв, що перевозять гуманітарні вантажі
Уряд спростив реєстрацію автівок, ввезених як гуманітарна допомога
13 травня, 14:58
Компанія Klein Vision оголосила, що продаж літаючих спорткарів розпочнеться в 2026 році
Словацька компанія анонсувала продаж літаючих авто
10 травня, 09:19
Згідно з новою пропозицією уряду, нелегали не повинні мати тих самих прав, що й громадяни Данії
Данія може заборонити нелегальним мігрантам керувати авто
6 травня, 15:32
Столичний ТРЦ зазнав пошкоджень через атаку
Столичний ТРЦ зазнав пошкоджень через атаку дронів: перші кадри наслідків
4 травня, 02:04
Volvo скоротить витрати
Volvo готує масові звільнення співробітників через падіння попиту на автомобілі
29 квiтня, 14:15
Range Rover Sport 2022 року був зареєстрований на фірму Катерини Шмигаль через півтора місяця її існування
Шмигаль не задекларував автомобіль преміум-класу, яким користується його дружина – розслідування
29 квiтня, 07:06

Авто

Онлайн-сервіси для водіїв та реєстрація транспорту працюватимуть з перебоями
Онлайн-сервіси для водіїв та реєстрація транспорту працюватимуть з перебоями
Штрафи за перевищення швидкості можуть збільшитись – законопроєкт
Штрафи за перевищення швидкості можуть збільшитись – законопроєкт
Tesla втрачає позиції: названо нового лідера на ринку електромобілів у Європі
Tesla втрачає позиції: названо нового лідера на ринку електромобілів у Європі
В Україні можуть зʼявитися окремі паркомісця для молодих батьків
В Україні можуть зʼявитися окремі паркомісця для молодих батьків
В Україні вступили у дію нові правила обов’язкового техогляду: що змінилось
В Україні вступили у дію нові правила обов’язкового техогляду: що змінилось
Запроваджено нові штрафи за відсутність аптечки чи вогнегасника в авто? Заява МВС
Запроваджено нові штрафи за відсутність аптечки чи вогнегасника в авто? Заява МВС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
303K
Координаційний штаб пояснив, чому з полону повернувся військовий, який зрадив Україну
228K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 травня: ситуація на фронті
86K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 травня 2025
27K
Кремль запанікував після зняття обмежень на використання далекобійної зброї Україною
18K
Соціолог назвав двох лідерів, яким найбільше довіряють українці
17K
Речник МЗС України розповів, коли відбудуться наступні переговори з Росією

Новини

У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua