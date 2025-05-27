Штрафи за перевищення швидкості можуть збільшитись – законопроєкт

Нардепи пропонують скасувати норму про дозволене перевищення швидкості менш ніж на 20 км/год

Верховна Рада може змінити систему штрафів для водіїв, зокрема, скасувати норму про дозволене перевищення швидкості менш ніж на 20 км/год. Відповідний законопроєкт № 13314 вже з’явився на сайті парламенту.

«Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає штрафні санкції за перевищення швидкості на 20 та більше км/год. Зазначений підхід фактично стимулює водіїв рухатися з перевищенням дозволеної швидкості руху на 20 км/год. Серед держав-сусідів України та держав-членів ЄС, таке «дозволене» перевищення швидкості на 20 км/год існує лише в Російській Федерації», – йдеться у тексті документу.

Автори проєкту закону пропонують встановити співмірність покарання відносно ступеня небезпеки порушення. Це відповідатиме принципу пропорційності, оскільки чим більше перевищення швидкості (і більші ризики ДТП з тяжкими наслідками), тим більше покарання для водія.

Таким чином нардепи хочуть встановити такі штрафи за перевищення швидкості:

>10 км/год – 340 грн;

>20 км/год – 680 грн;

>30 км/год – 1360 грн;

>40 км/год – 1700 грн;

>60 км/год – 2720 грн;

>80 км/год – 3400 грн.

А от за перевищення швидкості, що спричинило створення аварійної обстановки, пропонується карати позбавленням права керування на строк від 6 місяців до 1 року.

До слова, раніше повідомлялося, що в Україні можуть зʼявитися спеціальні паркувальні місця для батьків з маленькими дітьми.