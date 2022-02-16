Засідання Верховної Ради: що 16 лютого розглянуть депутати
Парламент працюватиме над законопроєктом щодо удосконалення процедур оборонного планування
На засіданні у середу, 16 лютого, Верховна Рада збирається розглянути законопроєкт про удосконалення процедур оборонного планування. Про це стало відомо з порядку денного парламенту.
Парламентарі сьогодні, зокрема, розглянуть:
- звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки та оцінки стану акціонерного товариства «Українська залізниця» (7001);
- законопроєкт щодо удосконалення процедур оборонного планування (4210);
- законопроєкт щодо розмежування повноважень між центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту (5847);
- законопроєкт щодо щодо адміністративної відповідальності громадян за порушення митних правил (6051);
- законопроєкт про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою України (4664);
- законопроєкт про ратифікацію Угоди між Україною, з однієї сторони, і Європейським Союзом та Європейським співтовариством з атомної енергії (0142);
- законопроєкт про ратифікацію Угоди між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони, про спільний авіаційний простір (0144).
Нагадаємо, відповідно до оприлюдненої на сайті Верховної Ради інформації, участь у пленарному засідання 15 лютого взяли 8 з 23 народних депутатів, які напередодні перебували закордоном. Як повідомлялося, на сайті Верховної Ради 15 лютого з’явився законопроєкт, яким пропонується запровадити заборону виїзду за кордон деяким категоріям осіб на період воєнного стану.
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