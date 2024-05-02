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Ракетна атака на Одесу, масштабні протести в Грузії: головне за ніч

Катерина Іванова
glavcom.ua
Ракетна атака на Одесу, масштабні протести в Грузії: головне за ніч
Внаслідок ракетного обстрілу Одеси була зруйнована цивільна інфраструктура
фото: Telegram / Олег Кіпер

Головні новини ночі проти 2 травня

Співробітники МВС Грузії вкотре почали розганяти учасників мітингу у Тбілісі, вісім людей було госпіталізовано. В Одесі внаслідок ракетного обстрілу, який здійснили російські загарбники, була зруйнована цивільна інфраструктура. Дуда збирається організувати саміт з Україною під час головування Польщі в ЄС. ISW проаналізував, чи відбувається передислокація російських десантних дивізій на схід.

«Главком» зібрав головні новини ночі проти 1 травня, щоб ви були в курсі подій.

У столиці Грузії госпіталізовано вісьмох учасників акцій протесту

Міністерство охорони здоров’я Грузії повідомило про госпіталізацію вісьмох постраждалих учасників акції проти ухвалення закону про «іноагентів» біля будівлі парламенту. Тисячі людей зібралися ввечері 1 травня, вимагаючи відкликати закон, який його критики називають «російським». Силовики застосували проти демонстрантів водомети і сльозогінний газ.

Спікер парламенту Грузії Шалви Папуашвілі, з 23:00 години 1 травня запровадив посилені заходи безпеки в країні. Водночас протестувальники проти закону про іноагентів перекривали проїжджу частину біля набережної у центрі Тбілісі.

Ракетна атака на Одесу: мерія міста показала фото та відео наслідків

В Одесі внаслідок ракетного обстрілу, який здійснили російські загарбники ввечері 1 травня, була зруйнована цивільна інфраструктура.

Труханов зауважив, що внаслідок ворожої атаки загалом постраждали 13 людей, з них 12 було надано медичну допомогу на місці, а госпіталізували – одну особу. Міські структури проводять обстеження житлових будинків, що знаходяться поруч, на наявність вибитих вікон і дверей.

Дуда збирається організувати саміт з Україною під час головування Польщі в ЄС

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що під час головування країни в Європейському союзі наступного року Варшава повинна зосередитися на питанні євроінтеграції України, та ліквідації наслідків російської агресії. 

За словами лідера Польщі, у першій половині 2025 року Варшаві слід буде організувати два саміти – з Україною та зі Сполученими Штатами Америки.

ISW проаналізував, чи відбувається передислокація російських десантних дивізій на схід

Російські війська, ймовірно, вдадуться до перекидання своїх повітряно-десантних дивізій із Запорізької області на схід. 

Згідно з проаналізованими даними експертів Інституту вивчення війни (ISW), російські військові можуть перекидати частини 76-ї та 7-ї повітряно-десантних дивізій із Запорізької області в напрямку східної України, ймовірно, для посилення та інтенсифікації поточних наступальних операцій.

Незважаючи на це, ISW поки що не знайшов підтвердження того, що частини 76-ї та 7-ї дивізій ПДВ були передислоковані на інші напрямки, хоча російські та українські повідомлення є важливими, і будь-яка передислокація ПДВ із Запорізької області на схід України потребує ретельнішого вивчення в найближчі дні.

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Теги: ракетна атака відео інфраструктура 2 травня закон

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