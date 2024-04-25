США можуть відмовитися від конфіскації російських активів: причина

У Сполучених Штатах заморожено приблизно $5 млрд російського центрального банку

Великий пакет допомоги США Україні та іншим союзникам, який президент Джо Байден підписав у середу, також дозволяє його адміністрації конфіскувати російські державні активи і використати їх на користь України. Сполучені Штати можуть відмовитися від конфіскації, якщо цю пропозицію не підтримають країни Великої сімки та Євросоюзу. Про це пише AP.

У Сполучених Штатах заморожено приблизно $5 млрд російського центрального банку. Конфіскації здійснюватимуться відповідно до положень Закону про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців, який був включений до законопроєкту про допомогу Україні.

Новий закон вимагає від президента США та Міністерства фінансів розпочати пошук російських активів у США протягом наступних 90 днів та відзвітувати про результати пошуку перед Конгресом протягом 180 днів.

Через місяць після цих процедур президент Джо Байден матиме право арештовувати, конфіскувати або передавати права на будь-які російські державні активи, які перебувають в межах юрисдикції Вашингтону.

Проте в Білому домі хочуть продовжити консультації з союзниками, щоб діяти разом, що може сповільнити цей процес. Радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що США ведуть консультації з партнерами, щоб «діяти разом».

Міністерка фінансів Джанет Єллен заявила, що США навряд чи діятимуть без підтримки союзників з G7.

Нагадаємо, президент США Джо Байден затвердив своїм підписом закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад $60 млрд на підтримку України. Згодом стало відомо, яке озброєння отримає Україна в новому пакеті військової допомоги від США.

Як повідомлялося, 12 лютого Рада Євросоюзу затвердила постанову, яка дозволяє використовувати прибуток від заморожених активів РФ для України.

До слова, Велика Британія не зможе конфіскувати заморожені активи Росії, оскільки у світі не існує прецеденту конфіскації активів. Про це заявив Politico британський юрист і експерт із санкцій Френсіс Бонд. За його словами, навіть для конфіскації прибутку від російських активів можуть знадобитися роки чи десятиліття.