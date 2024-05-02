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ISW проаналізував, чи відбувається передислокація російських десантних дивізій на схід

Катерина Іванова
glavcom.ua
ISW проаналізував, чи відбувається передислокація російських десантних дивізій на схід
ISW продовжуватиме відстежувати повідомлення про можливу передислокацію частин 76-ї та 7-ї дивізій ПДВ
фото: Reuters

Інститут вивчення війни: Будь-яка передислокація підрозділів надасть російським військам можливість інтенсифікувати наступальні операції

Російські війська, ймовірно, вдадуться до перекидання своїх повітряно-десантних дивізій із Запорізької області на схід. Про це йдеться у звіті ISW.

Згідно з проаналізованими даними експертів Інституту вивчення війни (ISW), російські військові можуть перекидати частини 76-ї та 7-ї повітряно-десантних дивізій із Запорізької області в напрямку східної України, ймовірно, для посилення та інтенсифікації поточних наступальних операцій.

Незважаючи на це, ISW поки що не знайшов підтвердження того, що частини 76-ї та 7-ї дивізій ПДВ були передислоковані на інші напрямки, хоча російські та українські повідомлення є важливими, і будь-яка передислокація ПДВ із Запорізької області на схід України потребує ретельнішого вивчення в найближчі дні.

У звіті зазначають, що будь-яка передислокація цих підрозділів надасть російським військам можливість інтенсифікувати наступальні операції і чинити все більший тиск на українські сили, незалежно від того, де вони будуть розташовані.

ISW не дає оцінки того, який район є найбільш вірогідним для передислокації сил російських ВДВ, якщо це взагалі відбудеться.

Разом з тим ISW продовжуватиме відстежувати повідомлення про можливу передислокацію частин 76-ї та 7-ї дивізій ПДВ, оскільки це становить значний ризик для здатності України уповільнити триваючі російські наступальні операції на сході України в найближчі тижні до прибуття американської допомоги у сфері безпеки.

Нагадаємо, українські захисники відновили контроль над деякими втраченими позиціями поблизу Кремінної в ході бойових дій 30 квітня. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Сили оборони просунулися на схід від Ямполівки, що розташована на захід від Кремінної, відвоювавши позиції уздовж смуги вітру в цьому районі.

До слова, 30 квітня в районі Авдіївки російські війська вперше за кілька днів не здійснили жодних підтверджених наступів, тоді як українські джерела повідомляли, що на напрямку Бахмут-Часів Яр російські війська здійснили кілька атак більше, ніж біля Авдіївки. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Теги: посол військові Бахмут Часів Яр

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