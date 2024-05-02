ISW проаналізував, чи відбувається передислокація російських десантних дивізій на схід

Інститут вивчення війни: Будь-яка передислокація підрозділів надасть російським військам можливість інтенсифікувати наступальні операції

Російські війська, ймовірно, вдадуться до перекидання своїх повітряно-десантних дивізій із Запорізької області на схід. Про це йдеться у звіті ISW.

Згідно з проаналізованими даними експертів Інституту вивчення війни (ISW), російські військові можуть перекидати частини 76-ї та 7-ї повітряно-десантних дивізій із Запорізької області в напрямку східної України, ймовірно, для посилення та інтенсифікації поточних наступальних операцій.

Незважаючи на це, ISW поки що не знайшов підтвердження того, що частини 76-ї та 7-ї дивізій ПДВ були передислоковані на інші напрямки, хоча російські та українські повідомлення є важливими, і будь-яка передислокація ПДВ із Запорізької області на схід України потребує ретельнішого вивчення в найближчі дні.

У звіті зазначають, що будь-яка передислокація цих підрозділів надасть російським військам можливість інтенсифікувати наступальні операції і чинити все більший тиск на українські сили, незалежно від того, де вони будуть розташовані.

ISW не дає оцінки того, який район є найбільш вірогідним для передислокації сил російських ВДВ, якщо це взагалі відбудеться.

Разом з тим ISW продовжуватиме відстежувати повідомлення про можливу передислокацію частин 76-ї та 7-ї дивізій ПДВ, оскільки це становить значний ризик для здатності України уповільнити триваючі російські наступальні операції на сході України в найближчі тижні до прибуття американської допомоги у сфері безпеки.

Нагадаємо, українські захисники відновили контроль над деякими втраченими позиціями поблизу Кремінної в ході бойових дій 30 квітня. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Сили оборони просунулися на схід від Ямполівки, що розташована на захід від Кремінної, відвоювавши позиції уздовж смуги вітру в цьому районі.

До слова, 30 квітня в районі Авдіївки російські війська вперше за кілька днів не здійснили жодних підтверджених наступів, тоді як українські джерела повідомляли, що на напрямку Бахмут-Часів Яр російські війська здійснили кілька атак більше, ніж біля Авдіївки. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).