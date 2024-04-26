Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Судові пристави можуть отримати право стріляти в росіян

Ірина Міллер
glavcom.ua
Судові пристави можуть отримати право стріляти в росіян
фото з відкритих джерел

До Держдуми внесли закон про право судових приставів стріляти в росіян

Судовим приставам у Росії можуть дозволити стріляти по людях. Відповідний проєкт закону внесено до Держдуми на розгляд. Також документ передбачає право приставів застосовувати інші спеціальні засоби та фізичну силу, пише The Moscow Times. 

Згідно з текстом законопроєкту, розміщеного на сайті нижньої палати парламенту, приставам доведеться проходити спецпідготовку та періодичну перевірку на придатність до перелічених дій. Також, у разі застосування цих заходів, вони будуть зобов'язані надати медичну допомогу постраждалим особам «у короткий термін».

15 квітня урядова комісія схвалила законопроєкт мін'юсту РФ про наділення всіх співробітників органів примусового виконання (Федеральна служба судових приставів) повноваженнями застосовувати фізичну силу та вогнепальну зброю.

Наразі право застосовувати зброю мають лише силові підрозділи ФССП. У разі схвалення документа, пристав отримає право застосувати зброю для захисту суддів, учасників судового процесу, свідків, громадян, а також співробітників органів примусового виконання, якщо на них відбувається посягання, пов'язане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав закон про конфіскацію майна за фейки про Збройні сили РФ. Відповідний документ опубліковано на офіційному порталі правової інформації.

Закон вносить зміни до Кримінального кодексу РФ і розширює перелік злочинів, за які може передбачатися конфіскація майна. Зокрема: громадські заклики до екстремізму (ст. 280); громадські заклики до дій, вкладених у порушення цілісності РФ (ст. 280.1); дискредитація армії (ст. 280.3); громадські заклики до діяльності, спрямованої проти безпеки РФ (ст. 280.4); заклики до санкцій (ст. 284.2); надання сприяння у виконанні рішень міжнародних організацій, у яких РФ не бере участі, чи іноземних держорганів (ст. 284.3); реабілітація нацизму (ст. 354.1).

Закон передбачає конфіскацію грошей, цінностей та майна, які були отримані внаслідок вчинення зазначених злочинів або використані для діяльності, спрямованої проти безпеки Росії.

Крім того, розширюється перелік статей, засуджені за якими позбавлятимуться спеціальних, військових чи почесних звань та держнагород. До них, зокрема, відносяться статті, що стосуються поширення фейків про російську армію, її дискредитацію, закликів до екстремізму, порушення територіальної цілісності РФ, діяльності, спрямованої проти безпеки держави, закликів до введення санкцій проти Росії та її громадян, реабілітації нацизму та сприяння виконання рішень міжнародних організацій, у яких РФ не бере участі.

Читайте також: Російську письменницю за підтримку України позбавили звання почесного професора

Рада Федерації на пленарному засіданні 7 лютого одноголосно підтримала закон, що передбачає конфіскацію майна за фейки про армію, а також за публічні заклики до діяльності, що підриває безпеку країни. 31 січня Державна дума ухвалила у другому читанні відповідний законопроект.

Російські «експерти» вважають, що такий закон необхіний для росіян, адже, на їх думку, зараз надто важко відрізнити правду від брехні, тому зміни у законодавстві реалізовані вчасно.

Читайте також: Росія хоче заборонити операції зі зміни статі: названо неочікувану причину (відео)

До слова, Державна дума Росії 18 січня ухвалила у першому читанні поправки до законів про похорон.

Уточнюється, що нові поправки внесені до законів «Про ветеранів» та «Про поховання та похоронну справу». Наразі в них встановлені соціальні гарантії щодо оплати витрат у зв'язку з похованням учасників Великої Вітчизняної війни, ветеранів бойових дій, інвалідів війни, а також ветеранів військової служби.

За словами першого заступника голови комітету Держдуми з праці, соціальної політики та справ ветеранів Олени Цунаєвої, ці витрати відшкодовуються членам тих, що втратили близьких сімей, коштом Міноборони або інших силових відомств. Крім того, у законах є перелік оплачуваних ритуальних послуг.

Теги: закон законопроєкт росія Державна Дума росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Минулорічна народжуваність у Росії стала найнижчою з 1999 року
Росіян змусять народжувати більше дітей: Путін віддав наказ
Вчора, 17:08
Основна проблема для України полягає в тому, що заморожені російські кошти лежать «мертвим вантажем»
Заморожені російські активи. Вилучити не можна залишити
24 квiтня, 11:08
Участь у навчаннях візьмуть також союзники Литви – військові зі США.
У Сувальський коридор зайшов півторатисячний контингент під прикриттям авіації
21 квiтня, 20:25
Українська тенісистка Марта Костюк вийшла у півфінал турніру WTA 500
Ракетна атака на Україну, Костюк обіграла третю ракетку світу: головне за ніч
20 квiтня, 06:03
Пропагандисти поширюють фейк про нібито загибель Буданова та Сирського внаслідок ракетного удару
Буданов та Сирський «загинули» під Харковом: росіяни запустили новий фейк
18 квiтня, 10:18
За прогнозами, у самому Кургані буде затоплений мікрорайон Ніжняя Утятка
Лунає сирена та періщить дощ: жителі Курганської області змушені евакуюватися через повінь
14 квiтня, 20:20
За проєкт закону проголосували 317 народних депутатів.
Рада ратифікувала оновлену Угоду про вільну торгівлю з Канадою
10 квiтня, 15:21
Аналітик: Розмови про наступ активізувалися саме зараз, бо Путін розраховував, що Захід послабить допомогу Україні
«Великий наступ» влітку? Експерти пояснили, чому Путін поспішає
7 квiтня, 09:24
У березні 2022 року Coca-Cola оголосила про зупинення постачання інгредієнтів для своїх напоїв для російського ринку
The Insider: Coca-Cola значно збільшила свій прибуток у Росії за останній рік
6 квiтня, 03:36

Соціум

Розвідка здійснила масштабну хакерську атаку на ресурси партії Путіна
Розвідка здійснила масштабну хакерську атаку на ресурси партії Путіна
Судові пристави можуть отримати право стріляти в росіян
Судові пристави можуть отримати право стріляти в росіян
Безкоштовне пиво й таксі: в Індії підприємці намагаються заохотити людей прийти на вибори
Безкоштовне пиво й таксі: в Індії підприємці намагаються заохотити людей прийти на вибори
Скількох росіян вбили «ветерани СВО» після повернення з війни: шокуючі дані
Скількох росіян вбили «ветерани СВО» після повернення з війни: шокуючі дані
У фінському місті на кордоні з РФ вандали зрізали прапор України
У фінському місті на кордоні з РФ вандали зрізали прапор України
«Ситуація із біженцями критична»: Кіпр вимагає допомоги ЄС
«Ситуація із біженцями критична»: Кіпр вимагає допомоги ЄС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
168K
Глава МЗС Польщі розповів, як закінчити війну в Україні за п’ять хвилин
26K
Рада ухвалила новий пенсійний закон щодо українців, які працювали за кордоном
15K
Придатні для військової служби поділятимуться на чотири категорії – Міноборони
12K
Таємне постачання Atacms Україні: з’явилася реакція Кремля
6837
Пентагон повідомив, по яких цілях битиме Україна ракетами Atacms – ЗМІ
5964
Які документи знадобляться для оновлення даних в ТЦК: список

Новини

Сонячні електростанції допомагають Україні обходитись без аварійного імпорту електроенергії – Міненерго
Сьогодні, 16:53
Культурна дипломатія. Хор Верьовки виступив в США перед голосуванням за фінансову допомогу Україні
Сьогодні, 15:32
Північна Корея вдруге випробувала нові ракети. Кім Чен Ин хоче продавати їх Росії
Сьогодні, 14:11
Українські шахтарі продовжують видобувати вугілля за 40 км до лінії фронту – The Irish Times
Сьогодні, 11:55
Справа Коломойського. Експерти міжнародного товариства з прав людини знайшли порушення
Сьогодні, 11:05
Пакет допомоги від США, відмова Греції передати Україні ППО: головне за ніч
Сьогодні, 06:38

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua