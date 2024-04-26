Судові пристави можуть отримати право стріляти в росіян

До Держдуми внесли закон про право судових приставів стріляти в росіян

Судовим приставам у Росії можуть дозволити стріляти по людях. Відповідний проєкт закону внесено до Держдуми на розгляд. Також документ передбачає право приставів застосовувати інші спеціальні засоби та фізичну силу, пише The Moscow Times.

Згідно з текстом законопроєкту, розміщеного на сайті нижньої палати парламенту, приставам доведеться проходити спецпідготовку та періодичну перевірку на придатність до перелічених дій. Також, у разі застосування цих заходів, вони будуть зобов'язані надати медичну допомогу постраждалим особам «у короткий термін».

15 квітня урядова комісія схвалила законопроєкт мін'юсту РФ про наділення всіх співробітників органів примусового виконання (Федеральна служба судових приставів) повноваженнями застосовувати фізичну силу та вогнепальну зброю.

Наразі право застосовувати зброю мають лише силові підрозділи ФССП. У разі схвалення документа, пристав отримає право застосувати зброю для захисту суддів, учасників судового процесу, свідків, громадян, а також співробітників органів примусового виконання, якщо на них відбувається посягання, пов'язане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав закон про конфіскацію майна за фейки про Збройні сили РФ. Відповідний документ опубліковано на офіційному порталі правової інформації.

Закон вносить зміни до Кримінального кодексу РФ і розширює перелік злочинів, за які може передбачатися конфіскація майна. Зокрема: громадські заклики до екстремізму (ст. 280); громадські заклики до дій, вкладених у порушення цілісності РФ (ст. 280.1); дискредитація армії (ст. 280.3); громадські заклики до діяльності, спрямованої проти безпеки РФ (ст. 280.4); заклики до санкцій (ст. 284.2); надання сприяння у виконанні рішень міжнародних організацій, у яких РФ не бере участі, чи іноземних держорганів (ст. 284.3); реабілітація нацизму (ст. 354.1).

Закон передбачає конфіскацію грошей, цінностей та майна, які були отримані внаслідок вчинення зазначених злочинів або використані для діяльності, спрямованої проти безпеки Росії.

Крім того, розширюється перелік статей, засуджені за якими позбавлятимуться спеціальних, військових чи почесних звань та держнагород. До них, зокрема, відносяться статті, що стосуються поширення фейків про російську армію, її дискредитацію, закликів до екстремізму, порушення територіальної цілісності РФ, діяльності, спрямованої проти безпеки держави, закликів до введення санкцій проти Росії та її громадян, реабілітації нацизму та сприяння виконання рішень міжнародних організацій, у яких РФ не бере участі.

Читайте також: Російську письменницю за підтримку України позбавили звання почесного професора

Рада Федерації на пленарному засіданні 7 лютого одноголосно підтримала закон, що передбачає конфіскацію майна за фейки про армію, а також за публічні заклики до діяльності, що підриває безпеку країни. 31 січня Державна дума ухвалила у другому читанні відповідний законопроект.

Російські «експерти» вважають, що такий закон необхіний для росіян, адже, на їх думку, зараз надто важко відрізнити правду від брехні, тому зміни у законодавстві реалізовані вчасно.

До слова, Державна дума Росії 18 січня ухвалила у першому читанні поправки до законів про похорон.

Уточнюється, що нові поправки внесені до законів «Про ветеранів» та «Про поховання та похоронну справу». Наразі в них встановлені соціальні гарантії щодо оплати витрат у зв'язку з похованням учасників Великої Вітчизняної війни, ветеранів бойових дій, інвалідів війни, а також ветеранів військової служби.

За словами першого заступника голови комітету Держдуми з праці, соціальної політики та справ ветеранів Олени Цунаєвої, ці витрати відшкодовуються членам тих, що втратили близьких сімей, коштом Міноборони або інших силових відомств. Крім того, у законах є перелік оплачуваних ритуальних послуг.