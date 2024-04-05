Маск заявив, що вступ України до НАТО призведе до «ядерного апокаліпсиса»

ілон Маск відреагував на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена про те, що Україна стане членом альянсу

Маск боїться вступу України до НАТО

Американський мільярдер Ілон Маск зробив чергову заяву про війну в Україні Цього разу бізнесмен явно натякнув, що він проти вступу України до НАТО та побоюється, що це може призвести до ядерної війни. Про це він написав у X (Twitter).

Блогер з ніком ALX, який, судячи з контенту на його акаунті, підтримує 45-го президента США Дональда Трампа, опублікував уривок виступу державного секретаря Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

На відео під час спілкування із пресою глава Держдепу говорить, що Україна стане членом НАТО.

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У коментарі прийшов Маск і опублікував посилання на телефільм каналу ABC «Наступного дня» 1983 року – стрічка розповідає про конфронтацію між НАТО та радянським блоком, що перейшла у повномасштабну ядерну війну. Акцент робився на реалістичність наслідків, до яких може призвести війна.

Саме посилання мільярдер підписав так: «Саме так починається фільм про ядерний апокаліпсис».

Маск вважає, що вступ України до НАТО нібито призведе до ядерної війни фото: скриншот допису у мережі Х

Це не перша скандальна заява американського бізнесмена Маска. Так, раніше Ілон Маск натякнув, що НАТО потрібно розформувати. Відповідні думки він висловив у соцмережі X (колишній Twitter), коментуючи твіт американського бізнесмена та економіста Девіда Сакса з роздумами про НАТО.

«У 1991 році Радянський Союз розпався, і НАТО зіткнулася з екзистенційною кризою: причина його існування більше не існує. Але замість того, щоб розформуватися, Альянс придумав нову місію: розширитися. А у замкненому циклі розширення НАТО створить ворожість, необхідну для виправдання себе», – написав Девід Сакс.

Маск підтримав бізнесмена і зазначив, що дивується, чому НАТО продовжує існувати.

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Ще раніше Ілон Маск ошелешив дописом із зображенням Сталіна. На опублікованій бізнесменом картинці зображений Сталін, який показує жест пальцями у вигляді серця. Картинка без коментаря стала відповіддю Маска на допис Тонна Кендріка, який пожалівся, що втратив роботу у Google Gemini.

До слова, американський бізнесмен-мільярдер Ілон Маск заявив, що позиція України слабшає з кожним днем, тож слід було б укласти мирну угоду з Росією ще рік тому. Також він підтримує думку, що США варто повністю перекрити військову допомогу Україні.

Раніше Ілон Маск закликав громадян США тиснути на сенаторів, щоб вони не схвалювали продовження військової допомоги Україні.