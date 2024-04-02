Професійні актори та дорога вартість: росіяни поширюють відеоролик, щоб підірвати мобілізацію в Україні

ISW зазначає, що цей пропагандистський ролик вирізняється високою вартістю та кінематографічною витонченістю

Росіяни поширюють пропагандистський відеоролик про мобілізацію в Україні, щоб підірвати довіру українців до влади. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

ISW зазначає, що цей пропагандистський ролик вирізняється високою вартістю та кінематографічною витонченістю, що свідчить про те, що він є продуктом узгодженої та добре забезпеченої ресурсами інформаційної операції.

Російські опозиційні видання «Агентство» та «Медіазона» повідомили, що актори, зняті у відео, є професійними російськими акторами, які раніше брали участь у російських телевізійних шоу. Один з акторів відмовився обговорювати свою участь у відео, стверджуючи, що він знімається лише у фільмах, а не в рекламі.

За інформацією військових аналітиків, Росія і раніше використовувала високовартісні пропагандистські відео як частину централізовано керованих інформаційних операцій, і характеристики цього останнього відео свідчать про те, що воно підтримує ширші зусилля Кремля, спрямовані на підрив довіри українців до уряду, підрив українських мобілізаційних зусиль і підбурювання до внутрішнього невдоволення.

Також спільне розслідування «60 хвилин», The Insider та Der Spiegel засвідчили, що Росія протягом десятиліття веде постійну кінетичну кампанію, безпосередньо спрямовану проти американського урядового персоналу як у Сполучених Штатах, так і за кордоном, з ймовірною метою фізичного ураження американських урядовців.

Нагадаємо, що військові РФ просуваються поблизу Авдіївки та на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області.

Під Кремінною 1 квітня тривали позиційні бої, але підтверджених змін лінії фронту на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремміна не було. Позиційні бої тривали на захід від Кремінної біля Тернів і на південь – біля Білогорівки.