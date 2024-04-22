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Відсторонити Порошенка від засідань Ради? Регламентний комітет ухвалив рішення

Катерина Іванова
glavcom.ua
Відсторонити Порошенка від засідань Ради? Регламентний комітет ухвалив рішення
Між Петром Порошенком та Ольгою Василевською-Смаглюк спалахнув конфлікт
фото з відкритих джерел

«Слуга народу» Василевська-Смаглюк поскаржилася на Порошенка за пораду звернутися до лікаря

Сьогодні, 22 квітня, регламентний комітет Верховної Ради розглядав заяву депутатки Ольги Василевської-Смаглюк з вимогою відсторонити Петра Порошенка від п'яти пленарних засідань. Проте вимогу було відхилено. Про це повідомляє народна депутатка від від партії «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко.

Як стало відомо, нещодавно, після одного із засідань, депутатка Василевська-Смаглюк повідомила про «конфлікт» із Порошенком. Вона заявляла, що він їй порадив «звернутися до лікаря і що начебто від неї смердить».

«Напередодні пані слуга виклала відео, де вона бігає за Порошенком кулуарами і повторює «жмурукуобнімаю», хоч авторів цих так званих плівок товаришів Деркача і Дубінського зараз звинувачують в держзраді. Передісторія ж була наступна. Лідери фракцій зійшлися на погоджувальну, де обговорювали необхідність дотримувати регламенту, повернути годину запитань до уряду, викликати премʼєра на закон про мобілізацію й припинити перешкоджати діяльності нардепів, зокрема міжпарламентській дипломатії.

Й тут до зали увірвалися слуги, які почали справжню істерику. Смаглюк стверджує, що ПП вийшовши з погоджувальної, порадив їй лікаря, й це образа, бо «Порошенко не лікар, а кондитер». Подібна тональність для слуг норма, їх висловлювання, знецінення, приниження, постійний мат в сесійній залі», – йдеться у дописі Ірини Геращенко.

За її словами, всі представники «Слуги народу» голосували за відсторонення Петра Порошенка, але таке рішення врешті-решт не було прийнято в регламентномі комітеті.

Допис Ірини Геращенко
Допис Ірини Геращенко
фото: Facebook / Iryna Gerashchenko

Нагадаємо, депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк у 2020 році вважала, що історія з китайським коронавірусом — «маркетинговий хід», щоби продати більше медичних масок. За її словами, частина правлячої фракції такої ж думки.

До слова, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко повідомив, що планує балотуватися в президенти України. Але для цього треба спершу завершити бойові дії. Про це він сказав в інтерв'ю каналу Al Jazeera.

Читайте також: Ольга Василевська-Смаглюк: «Слуга народу» може не дожити до наступних виборів
Теги: Петро Порошенко відео кондитер партії закон лікар Ірина Геращенко історія Європейська солідарність конфлікт

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