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Мобілізація з 25 років: ТЦК роз’яснив, що змінює закон про призовний вік

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Мобілізація з 25 років: ТЦК роз’яснив, що змінює закон про призовний вік
Відтепер чоловіки переводитимуться на військовий облік військовозобов’язаних з обліку призовників у 25 років
фото з відкритих джерел

Полтавський ТЦК прокоментував розширення мобілізації в Україні

2 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Відтепер призовний вік знижено до 25 років, йдеться у повідомленні пресслужби Полтавського ТЦК.

Зазначається, що призовником є особа, яка приписана до призовної дільниці і підлягає призову на строкову службу.

«Підписаний Закон передбачає якраз зменшення призовного віку. Було 18-27, стало 18-25. Тобто фактично він звужує коло потенційних призовників. Але під час дії воєнного стану призов на строкову службу все-одно не проводиться», - йдеться у повідомленні.

Підписаний Закон збільшує кількість військовозобов’язаних – осіб, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань на особливий період. Відтепер чоловіки переводитимуться на військовий облік військовозобов’язаних з військового обліку призовників у 25 років, а не у 27.

Цей закон найдовше чекав підпису Володимира Зеленського – майже рік. Відповідний законопроєкт уряд запропонував ще в травні минулого року, а Верховна Рада ухвалила документ 30 травня 2023 року. Однак він не міг набути чинності без підпису президента України, хоча у Генштабі ЗСУ наголошували на важливості такого кроку.

Нагадаємо, що закон про е-кабінет військовозобов'язаного, який 2 квітня, підписав президент України Володимир Зеленський, дозволить спростити бюрократичні питання. Даний закон дозволить впровадити три основні зміни, які дозволять спростити та удосконалити взаємодію між державою та військовозобов'язаними.

Також Зеленський підписав закон щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Зокрема, закон скасовує статус обмежено придатних для військових служби. Зокрема, усі чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом дев'ятьох місяців пройти повторний медичний огляд.

До слова, президент Володимир Зеленський підписав закон про створення електронного реєстру військовозобов’язаних. Про це йдеться в картці законопроєкту №10062 на сайті Верховної Ради. Парламент ухвалив даний законопроєкт у січні 2024 року. Він передбачає внесення змін до законів про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів та про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

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Теги: Верховна Рада закон мобілізація Володимир Зеленський президент

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