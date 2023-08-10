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Ракетна атака на Запоріжжя: є загиблі та постраждалі (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракетна атака на Запоріжжя: є загиблі та постраждалі (фото, відео)
Наслідки ракетної атаки на Запоріжжя
фото: Запорізька ОВА

Інформацію про кількість постраждалих оприлюднять згодом

Запорізька обласна військова адміністрація опублікувала фото наслідків атаки на Запоріжжя.

«На місці працюють всі служби, аби мінімізувати збитки, які намагається нам наносити держава-агресорка. Найголовніше – життя наших людей», – йдеться в повідомленні.

Ракетна атака на Запоріжжя: є загиблі та постраждалі (фото, відео) фото 1
Ракетна атака на Запоріжжя: є загиблі та постраждалі (фото, відео) фото 2

Після того, як медики завершать надавати допомогу всім постраждалим, інформацію буде оприлюднено.

Оновлено. Станом на 20:27 стало відомо про одного загиблого.

Нагадаємо, вчора окупанти влучили у храм та торговельні точки у Запоріжжі.

Зеленський показав відео наслідків атаки.

До слова, триває 533-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби ворог завдав три ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом доби відбулось близько 25 бойових зіткнень.

Теги: Запоріжжя окупанти війна

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