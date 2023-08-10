Ракетна атака на Запоріжжя: є загиблі та постраждалі (фото, відео)

Інформацію про кількість постраждалих оприлюднять згодом

Запорізька обласна військова адміністрація опублікувала фото наслідків атаки на Запоріжжя.

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«На місці працюють всі служби, аби мінімізувати збитки, які намагається нам наносити держава-агресорка. Найголовніше – життя наших людей», – йдеться в повідомленні.

Після того, як медики завершать надавати допомогу всім постраждалим, інформацію буде оприлюднено.

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Оновлено. Станом на 20:27 стало відомо про одного загиблого.

Нагадаємо, вчора окупанти влучили у храм та торговельні точки у Запоріжжі.

Зеленський показав відео наслідків атаки.

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До слова, триває 533-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби ворог завдав три ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом доби відбулось близько 25 бойових зіткнень.